Vi spieghiamo perché è giusto che l’ex ad di Fs Mauro Moretti, condannato per il disastro ferroviario di Viareggio, vada ai domiciliari (anche se non vi piace)

Diciamolo subito, così ci togliamo il pensiero: Mauro Moretti è ai domiciliari e va bene così. È una frase che a molti non piacerà, perché non solletica i bassi istinti giustizialisti, la cieca furia vendicativa, quella che spetta, è comprensibile, ai parenti delle 32 vittime della strage di Viareggio, avvenuta nel 2009 dopo che una fuoriuscita di GPL proveniente da dei vagoni sviati di un treno merci provocò un’esplosione e un successivo incendio nell’area della stazione di Viareggio. Loro, i parenti delle vittime, dicono che non potranno mai perdonare, provare compassione o dimenticare Mauro Moretti, ma noi, come la giustizia, dobbiamo guardare alle cose con il giusto distacco ed equilibrio. Lasciamo volutamente da parte la già opinabile scelta di condannare l’ex Ad di Ferrovie dello Stato in nome di una sorta di responsabilità oggettiva che pone molti dubbi, ma affrontiamo l’elefante nella stanza: in questi giorni, dopo quattro mesi al carcere di Orvieto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia gli ha concesso di terminare di scontare la restante parte dei suoi cinque anni di pena in detenzione domiciliare, ed è giusto così. Innanzitutto è giusto perché lo dice la legge, la stessa dura lex sed lex che lo ha inevitabilmente condannato. L’ordinamento penitenziario consente, a chi abbia compiuto più di 70 anni, la detenzione domiciliare, purché non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza né condannato per un elenco preciso di reati esclusi dalla norma, come quelli sessuali o dell’art. 4-bis. Nel caso di Moretti i giudici hanno pesato anche la salute e il comportamento in carcere, è un uomo ultrasettantenne, che nei suoi quattro mesi di detenzione ha tenuto un comportamento carcerario ineccepibile, e che durante la detenzione secondo la sua difesa avrebbe perso oltre 15 chili.