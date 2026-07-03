Gilberto Cavallini murato vivo in galera a 73 anni. È rieducazione o semplicemente vendetta di Stato? L'incredibile storia dell'ex Nar

Perché la Costituzione e i suoi principi vengono tirati fuori alla bisogna quando fa comodo? Perché viene puntualmente accantonata quando la sua più stretta osservanza ci metterebbe in posizione scomode, spinose e moralmente ambigue, quando significa "difendere" un terrorista nero e comprovato assassino. Gilberto Cavallini è stato un estremista, un picchiatore, un terrorista, un assassino, fino all'età di trentuno anni, quando è entrato in carcere per non uscirne (definitivamente) mai più. Oggi è un uomo di settantatre anni che ha passato più della metà della sua vita all'interno di un penitenziario, all'interno del quale non si è mai macchiato di alcuna violazione delle regole.

Gilberto Cavallini è entrato in regime di semilibertà nel 2017, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva riconosciuto, nero su bianco, un percorso di rieducazione compiuto. Non era un'opinione o un atto di clemenza, ma l'esito di una valutazione tecnica e giuridica che la legge prevede proprio per accertare se un condannato meriti di essere reinserito, gradualmente, nella società. Da allora Cavallini ha lavorato come contabile per una cooperativa sociale, uscendo dal carcere di Terni ogni mattina alle otto e rientrandovi la sera alle dieci. Ha seguito, con dedizione riconosciuta anche da chi lo controllava, un ragazzo di origine magrebina, conosciuto anni prima proprio in carcere e in seguito ammalatosi di sclerosi, che vive tuttora nella casa di Cavallini a Terni.

Poi, nel gennaio 2025, arriva la sentenza definitiva della Cassazione: colpevole anche per la strage di Bologna, un altro ergastolo. Da questa condanna discende, per un tecnicismo dell'ordinamento penitenziario, un anno di isolamento diurno. Ma il conto non si ferma lì: ad esso si sommano altri due anni che risalgono a una condanna all'ergastolo inflitta a Cavallini nel 1991, e che il Dap si era perso per strada negli anni precedenti — né la difesa né la stessa amministrazione penitenziaria sono in grado di stabilire con certezza se quell'isolamento sia già stato scontato all'epoca. È così che oggi Gilberto Cavallini non può uscire dal carcere, ma non solo: è anche escluso dalle attività comuni con gli altri detenuti, non può frequentare la messa, è costretto al passeggio in quattro mura larghe pochi metri, è seguito dalle telecamere finanche in bagno e può parlare di persona solo con i propri difensori, con i familiari solamente al telefono.