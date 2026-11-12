Delitto di Garlasco: San Cesario di Nazianzo pensaci tu! Il 25 febbraio Andrea Sempio davanti al GUP (e i Cappa parte civile?)

Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, chiederanno la sospensione dell’udienza in attesa che a Brescia venga discussa l’istanza di revisione che i legali dell’ex bocconiano (attualmente escluso dall’udienza preliminare) si apprestano a depositare, oppure solleveranno una formale eccezione di incostituzionalità per impedire la sovrapposizione simultanea tra un giudizio di revisione e un nuovo processo sul medesimo delitto, mentre l’intero collegio difensivo ha già ripartito le competenze tecniche e scientifiche tra i rispettivi consulenti dopo le chiusure delle indagini del 7 maggio e del 28 settembre scorsi.

Mentre la scienza forense torna al centro di tutto, sul fronte delle famiglie si consuma però quella che sembra una spaccatura clamorosa. Da una parte ci sono i genitori e il fratello di Chiara, Marco Poggi, che hanno scelto di non costituirsi parte civile perché restano convinti che l’unico assassino sia Alberto Stasi. Dall’altra parte spunta invece la mossa a sorpresa dei parenti più prossimi: come riportato da Fanpage.it, i genitori delle gemelle Stefania e Paola Cappa — ovvero Maria Rosa Poggi, zia di Chiara, e il marito Ermanno Cappa — stanno valutando di depositare formalmente l’atto di costituzione di parte civile davanti al gup. Una scelta che riguarderebbe esclusivamente i due coniugi e non le figlie, finite negli ultimi mesi al centro di un vortice mediatico e di dichiarazioni di supertestimoni, poiché per i cugini la procedura richiederebbe un passaggio ulteriore volto a dimostrare la concretezza dello stretto legame affettivo e parentale. Così, il 25 febbraio, nell’aula di Pavia si ritroveranno l’imputato Sempio, i pubblici ministeri convinti del movente passionale e gli zii di Chiara pronti a chiedere giustizia contro un nuovo sospettato mentre i genitori della vittima restano fermi sulla verità giudiziaria già scritta. A questo punto, tra paradossi procedurali e famiglie divise sulla memoria, non resta davvero che affidarsi alla scienza. Non quella di certi RIS, ma quella evocata proprio da San Cesario di Nazianzo. E magari anche a un po’ di misericordia.