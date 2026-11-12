Delitto di Garlasco: San Cesario di Nazianzo pensaci tu! Il 25 febbraio Andrea Sempio davanti al GUP (e i Cappa parte civile?)

Il calendario liturgico del 25 febbraio celebra San Cesario di Nazianzo, medico eccelso dell’antichità cristiana che a Alessandria d’Egitto e poi alla corte di Costantinopoli oscurò i propri maestri nella scienza diagnostica. Insomma, è stato il santo che ha oscurato la scienza con la scienza. E che è appartenuto pure a una stirpe interamente canonizzata insieme al padre Gregorio il Vecchio, alla madre Nonna, al fratello Gregorio Nazianzeno e alla sorella Gorgonia. Tutti santi pure loro. Una vicenda di scienza e di famiglia, dunque. Esattamente come, su un versante diametralmente opposto e tutt’altro che santo, è tutta la triste storia del delitto di Garlasco: una storia di sangue, perizie e famiglie lacerate (a vario titolo e con diversi pesi) che proprio il prossimo 25 febbraio vivrà il passaggio giudiziario atteso da oltre tre anni (da quando, cioè, furono riaperte le indagini su Andrea Sempio).
Come comunicato dalla presidente del Tribunale Enrica Bertolotto, infatti, è stata fissata per il giorno di San Cesario di Nazianzo, 25 febbraio, la data di inizio dell’udienza preliminare davanti al gup Luigi Umberto Riganti nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Prima ancora di entrare nel merito della richiesta di rinvio a giudizio firmata lo scorso 3 novembre dall’ufficio guidato dal procuratore Fabio Napoleone — che contesta al trentottenne l’omicidio volontario aggravato, con almeno dodici lesioni inferte sul cranio e sul volto della ventiseienne, e dai motivi abietti legati all’odio maturato dopo il rifiuto di un approccio — il giudice Riganti dovrà sciogliere un nodo procedurale che la stessa difesa di Sempio ha già annunciato di voler sottoporre: stabilire se si possa processare un uomo per lo stesso identico fatto-reato per cui Alberto Stasi sta già scontando una condanna definitiva a sedici anni di reclusione in qualità di unico colpevole.
Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, chiederanno la sospensione dell’udienza in attesa che a Brescia venga discussa l’istanza di revisione che i legali dell’ex bocconiano (attualmente escluso dall’udienza preliminare) si apprestano a depositare, oppure solleveranno una formale eccezione di incostituzionalità per impedire la sovrapposizione simultanea tra un giudizio di revisione e un nuovo processo sul medesimo delitto, mentre l’intero collegio difensivo ha già ripartito le competenze tecniche e scientifiche tra i rispettivi consulenti dopo le chiusure delle indagini del 7 maggio e del 28 settembre scorsi.
Mentre la scienza forense torna al centro di tutto, sul fronte delle famiglie si consuma però quella che sembra una spaccatura clamorosa. Da una parte ci sono i genitori e il fratello di Chiara, Marco Poggi, che hanno scelto di non costituirsi parte civile perché restano convinti che l’unico assassino sia Alberto Stasi. Dall’altra parte spunta invece la mossa a sorpresa dei parenti più prossimi: come riportato da Fanpage.it, i genitori delle gemelle Stefania e Paola Cappa — ovvero Maria Rosa Poggi, zia di Chiara, e il marito Ermanno Cappa — stanno valutando di depositare formalmente l’atto di costituzione di parte civile davanti al gup. Una scelta che riguarderebbe esclusivamente i due coniugi e non le figlie, finite negli ultimi mesi al centro di un vortice mediatico e di dichiarazioni di supertestimoni, poiché per i cugini la procedura richiederebbe un passaggio ulteriore volto a dimostrare la concretezza dello stretto legame affettivo e parentale. Così, il 25 febbraio, nell’aula di Pavia si ritroveranno l’imputato Sempio, i pubblici ministeri convinti del movente passionale e gli zii di Chiara pronti a chiedere giustizia contro un nuovo sospettato mentre i genitori della vittima restano fermi sulla verità giudiziaria già scritta. A questo punto, tra paradossi procedurali e famiglie divise sulla memoria, non resta davvero che affidarsi alla scienza. Non quella di certi RIS, ma quella evocata proprio da San Cesario di Nazianzo. E magari anche a un po’ di misericordia.