Il più bel ricordo di Toni Capuozzo l'ha fatto Il Giornale facendo parlare la (sua) gente, proprio come faceva lui

E Il Giornale lo ha ricordato nel migliore dei modi perché lo ha ricordato a modo suo, facendo parlare la gente, la sua gente. “Viveva con la gente e aveva il coraggio delle sue idee” è il titolo dell’intervista a Gabriella Simoni, storica inviata di guerra di Mediaset, e poi i ricordi del direttore del Tg5 Clemente Mimun, di Paolo Liguori, Giovanna Botteri, Pier Silvio Berlusconi, Peter Gomez, Giovanni Porzio, Guido Alfery, il marò Massimiliano Latorre, il suo cameraman Salvo La Barbera, la sua assistente Silvia Boscarello. Una sfilza di ricordi e testimonianze, di piccoli aneddoti, insegnamenti nascosti, un manifesto sul mestiere di giornalista. E poi, nel numero di oggi, Luca Zaia, che ospitandolo al suo podcast a settembre ha involontariamente dato al mondo il testamento di Toni Capuozzo, e infine Kemal, il figlio (volutamente senza virgolette) che ha salvato dalle bombe e che sui social ancora si firma Kemal Capuozzo.

Un uomo nella sua complessità, un “gigante” sì come titola Biloslavo ma non un monumento, senza nascondere le polemiche che lo hanno accompagnato. Le sue contraddizioni, solo apparenti, scambiate come tali ma in realtà marchio di profonda libertà. E infine ci sono i fronti, le frontiere, la polvere, le stanze di hotel, il sudore freddo della paura e il calore di chi si è seduto sempre di fianco al suo interlocutore. Per il resto, basta quello che diceva della vita: “Non sprecatela”. Viva Toni Capuozzo. Viva il giornalismo libero.