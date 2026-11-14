BYD ha copiato Land Rover? Il Suv BYD Ti7 è uguale al Defender, ma il giudice (per ora) dà ragione ai cinesi: i documenti rubati e la sfida finale in tribunale

Una nuova disputa scuote l'automotive mondiale. Al centro del ring ci sono Jaguar Land Rover (JLR) e BYD, con i primi che accusano i secondi di aver copiato (e incollato) il design di uno dei modelli più iconici del marchio britannico: il Defender. Cosa è successo? Tutto è iniziato lo scorso agosto, quando JLR ha ottenuto un provvedimento giudiziario per effettuare un'ispezione negli uffici olandesi di BYD, a Schiedam e Hoofddorp. Gli incaricati avevano acquisito copie di documenti digitali e cartacei, comprese informazioni sui piani di lancio del nuovo Suv dei cinesi, il Ti7, in Europa, dati tecnici e materiale commerciale considerato sensibile. BYD aveva contestato l'operazione, definendola una sorta di ricerca indiscriminata di prove, andata ben oltre i confini della controversia. Un giudice dell'Aia, Hugo van Heemstra, come ricostruito dal Daily Mail, le ha dato ragione: secondo la decisione, il materiale sequestrato non era necessario per dimostrare l'eventuale violazione dei diritti di proprietà intellettuale né per quantificare possibili danni a JLR, anche perché il Ti7 non era ancora in vendita nell'Unione europea. Da qui l'ordine di restituire o distruggere i documenti entro 24 ore, pena una sanzione di 50.000 euro per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di 500.000 euro. Non solo: Jaguar Land Rover dovrà inoltre versare a BYD 25.376,57 euro per le spese legali.