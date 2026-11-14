BYD ha copiato Land Rover? Il Suv BYD Ti7 è uguale al Defender, ma il giudice (per ora) dà ragione ai cinesi: i documenti rubati e la sfida finale in tribunale

Una nuova disputa scuote l'automotive mondiale. Al centro del ring ci sono Jaguar Land Rover (JLR) e BYD, con i primi che accusano i secondi di aver copiato (e incollato) il design di uno dei modelli più iconici del marchio britannico: il Defender. Cosa è successo? Tutto è iniziato lo scorso agosto, quando JLR ha ottenuto un provvedimento giudiziario per effettuare un'ispezione negli uffici olandesi di BYD, a Schiedam e Hoofddorp. Gli incaricati avevano acquisito copie di documenti digitali e cartacei, comprese informazioni sui piani di lancio del nuovo Suv dei cinesi, il Ti7, in Europa, dati tecnici e materiale commerciale considerato sensibile. BYD aveva contestato l'operazione, definendola una sorta di ricerca indiscriminata di prove, andata ben oltre i confini della controversia. Un giudice dell'Aia, Hugo van Heemstra, come ricostruito dal Daily Mail, le ha dato ragione: secondo la decisione, il materiale sequestrato non era necessario per dimostrare l'eventuale violazione dei diritti di proprietà intellettuale né per quantificare possibili danni a JLR, anche perché il Ti7 non era ancora in vendita nell'Unione europea. Da qui l'ordine di restituire o distruggere i documenti entro 24 ore, pena una sanzione di 50.000 euro per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di 500.000 euro. Non solo: Jaguar Land Rover dovrà inoltre versare a BYD 25.376,57 euro per le spese legali.
La prima battaglia legale, almeno nel momento in cui scriviamo, si è dunque conclusa a favore di BYD. Il gruppo britannico, controllato dall'indiana Tata Motors, non ha commentato il procedimento in corso. La decisione, tuttavia, riguarda soltanto il sequestro delle prove: il tribunale dovrà ancora pronunciarsi sulla presunta imitazione del Defender. La posta in gioco è considerevole. Il BYD Ti7 è un Suv ibrido plug-in a sette posti, lungo oltre cinque metri, con un design squadrato che richiama da vicino quello del fuoristrada britannico. Sotto il cofano abbina un motore turbo benzina 1.5 a due unità elettriche, una per asse, e a una batteria LFP da 35,6 kWh. BYD dichiara un'autonomia in modalità elettrica fino a 102 miglia, circa 164 chilometri, e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Ma soprattutto, il prezzo previsto per il mercato britannico è di 47.995 sterline, circa 55.000 euro: oltre 20.000 sterline in meno rispetto al Defender 110.
Il nuovo Suv di BYD dovrebbe arrivare nelle concessionarie britanniche all'inizio del 2027 e JLR punta a ottenere un'ingiunzione che ne impedisca la commercializzazione in Europa. La sfida legale tra i due colossi si muove in ogni caso su due fronti: all'Aia per la presunta violazione dei diritti sul design del Defender, e a Rotterdam per le accuse di violazione del copyright e imitazione servile. Non è la prima volta che JLR porta in tribunale un costruttore accusato di aver riprodotto i suoi modelli: nel 2019 aveva vinto in Cina una causa contro Jiangling Motor, accusata di aver copiato alcuni elementi della Range Rover Evoque. Nel 2020, invece, aveva perso il tentativo di registrare come marchio la forma del vecchio Defender per bloccare il lancio dell'Ineos Grenadier. Adesso c'è un'altra brutta gatta da pelare per JLR.