Ignazio La Russa lo ha voluto il popolo. Premetto: come sa chi mi conosce, chi conosce la mia storia, chi conosce il mio rapporto con Manlio Sgalambro, sa anche quanto uno dei miei libri di riferimento sia “Il tradimento dei chierici”: io non mi occupo di ‘politica’ (con una virgoletta, alla Carl Schmitt, e chi sa capisce anche cosa intendo), ma di Grandi Sistemi, di Matematica, di Fisica Teorica (volgarizzata attraverso il romanzo, come il mio Maestro fece con le “canzonette” di Franco Battiato), di Logica, che racchiude, credo fermamente, tutte le precedenti discipline della Scienza. Ecco, la Logica mi dice che, senza dubbio, Ignazio La Russa lo ha voluto il popolo. Votando Fratelli d’Italia era prevedibile che un’alta carica dello Stato fosse stata appannaggio di La Russa, e non di Alessandro Barbera o di Michele Serra. Se mi sbaglio, corrigetemi. E credo non vi sia dubbio che le ultime elezioni non siano state condotte in un clima di terrore e squadrismo.