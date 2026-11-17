Ignazio La Russa lo ha voluto il popolo. Premetto: come sa chi mi conosce, chi conosce la mia storia, chi conosce il mio rapporto con Manlio Sgalambro, sa anche quanto uno dei miei libri di riferimento sia “Il tradimento dei chierici”: io non mi occupo di ‘politica’ (con una virgoletta, alla Carl Schmitt, e chi sa capisce anche cosa intendo), ma di Grandi Sistemi, di Matematica, di Fisica Teorica (volgarizzata attraverso il romanzo, come il mio Maestro fece con le “canzonette” di Franco Battiato), di Logica, che racchiude, credo fermamente, tutte le precedenti discipline della Scienza. Ecco, la Logica mi dice che, senza dubbio, Ignazio La Russa lo ha voluto il popolo. Votando Fratelli d’Italia era prevedibile che un’alta carica dello Stato fosse stata appannaggio di La Russa, e non di Alessandro Barbera o di Michele Serra. Se mi sbaglio, corrigetemi. E credo non vi sia dubbio che le ultime elezioni non siano state condotte in un clima di terrore e squadrismo.
Bene. Ignazio La Russa ha affermato che “il Fascismo, forse sbagliando, lo ha voluto il popolo”. Apriti cielo. Tutti a citare, anche ovviamente e giustamente, Giacomo Matteotti, il suo discorso alla Camera, il suo omicidio che in qualche modo Benito Mussolini rivendicò confermandosi come mandante quantomeno ‘morale’, prima della promulgazione delle cosiddette “leggi fascistissime”.
Ciò non toglie che Ignazio La Russa, le cui posizioni e la cui storia sono da tempo conosciute, sia stato eletto dal popolo. Questo, la Logica mi dice, significa che il popolo 1) non crede a Giacomo Matteotti e non crede che quelle elezioni siano state compiute sotto la minaccia o l’attuazione di violenza fisica oppure 2) ci crede, ma se ne fotte. Come “chierico” non posso che dire: avete voluto la democrazia, adesso ‘stica*zi.
Questo per dire che le critiche (ovviamente e banalmente concesse in regime democratico) contro le parole di Ignazio La Russa non fanno altro che confermare che quelle elezioni siano state – di fatto – volute dal popolo. Sembra una contraddizione, eppure la logica mi dice il contrario. La Logica mi dice che se quelle elezioni si tennero sotto la minaccia e l’attuazione della violenza, ebbene, il popolo di oggi le approva. O non crede nella violenza fascista – difficile, se ricordiamo, come ricordiamo, le parole di Giorgio Almirante: “Non ripeterei la violenza contro chi non la pensava contro di noi” – oppure è d’accordo con quella violenza. Come si dice “tertium non datur”, a meno che non si voglia dire che gli italiani sono ignoranti e allora, la Logica mi dice, si torna al punto di partenza: avete voluto la Democrazia?
La Sinistra, o il Centrosinistra, o il Centro, o quello che volete, che critica le parole di La Russa, nega, di fatto, la democrazia. Nega, per così dire, il Suffragio Universale (questo scandalo dell’era moderna). Essi, per così dire, devono decidersi: o credere nella Democrazia e lasciare “liberi” gli elettori di votare per chi vogliono e credere a quello che vogliono, oppure abolirla, questa Democrazia, cosa che, per assurdo, rimproverano a Mussolini.
Ripeto, io sono un chierico, non mi occupo delle cose di “questo” mondo. Ma sono certo che Ignazio La Russa lo ha votato il popolo in elezioni in cui la violenza non era presente e che chi lo contrasta debba confrontarsi con il concetto di Democrazia che difende. Questo mi dice la Logica, e chi avrà l’ardire di dire che io “prendo parte”, cosa che un chierico aborre, si consideri fin d’ora sfidato a duello. O a pugilato in un ring. Questo dovevo al Maestro Julien Benda. La Logica, cari miei, la Logica.