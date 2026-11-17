Melillo richiama domanda a Vinci di rispettare le forme previste per la raccolta delle dichiarazioni potenzialmente auto-indizianti, anche quando a parlare sono persone detenute in regime speciale ex articolo 41-bis. Non basta, insomma, ascoltare qualcuno e mettere a verbale quello che racconta: occorre farlo secondo le regole, evitando che dichiarazioni raccolte in maniera impropria finiscano per compromettere il loro stesso valore probatorio. Che Melillo si riferisca alle modalità anomale con cui la Commissione ha raccolto le informazioni dal Correa senza la presenza del suo legale? Melillo, poi, mette dei paletti alla Commissione, che ultimamente ha rischiato di trasformarsi in prodotto televisivo. D’ora in poi l'autorità giudiziaria dovrà essere preventivamente informata delle iniziative della Commissione, proprio per evitare “improprie interferenze e sovrapposizioni”. Infine, le Procure dovranno conoscere tempestivamente i contenuti delle attività già svolte dalla Commissione, con una documentazione puntuale dei contatti e degli scambi informativi. Insomma, non una semplice richiesta di collaborazione, ma la fotografia di un problema che evidentemente è stato ritenuto sufficientemente serio da richiedere un intervento formale del vertice nazionale dell'Antimafia. Il 19 ottobre, infatti, Vinci, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione, ha indicato Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps, come presunto mandante di un'azione intimidatoria inizialmente non destinata a provocare la morte di Rossi. A Gabriele Ceccherelli è stato invece attribuito il ruolo di soggetto che avrebbe organizzato e individuato le persone incaricate della fase esecutiva. Persone che, secondo la ricostruzione comunicata dal presidente, non sarebbero ancora state identificate. Le successive uscite pubbliche di Vinci, compreso il passaggio televisivo a “Lo Stato delle Cose” in cui si è verificato uno scambio di persona, hanno contribuito ad alimentare le critiche. L'avvocato Carmelo Miceli, legale della famiglia Rossi, aveva già definito improvvide le dichiarazioni del presidente, lamentando anche l'assenza di un effettivo contraddittorio sulle ricostruzioni presentate dai consulenti della Commissione. Il rischio, secondo il legale, era quello di trasformare l'inchiesta parlamentare in un “paraprocesso” oltre ad avvertire Vinci che la famiglia di David Rossi non è “la nuova famiglia nel bosco”. Insomma, che bella figura. L’importante è che la verità, ammesso che qualcuno riesca finalmente a trovarla, non ha bisogno di conferenze stampa preventive. E nemmeno di una Commissione che tenti di correre più veloce delle Procure, senza riuscirci.