Non è l’unico esposto presentato da Comellini contro il partito di Vannacci. In concomitanza con questo, infatti, il Sindacato dei Militari ha presentato, questa volta alla procura militare, una richiesta di accertamento in merito ad alcuni militari che ricoprirebbero ruoli dirigenziali nei ranghi del generalissimo. I militari in questione, in particolare, sarebbero Antonsergio Belfiori, ufficiale dell’Aeronautica e segretario nazionale del Siam (Sindacato Aeronautica Militare), indicato come referente del comitato 329 di Villafranca di Verona, e Luigi Avveduto, sottufficiale dei Carabinieri e segretario nazionale del Sim Carabinieri, indicato come referente del comitato 1333 di Roma, “ruoli dirigenziali” che entrambi negano di ricoprire. Accertamenti del tutto simili sono stati richiesti al ministro della Difesa Crosetto dal coordinatore nazionale del movimento civico Fronte antifascista Antonio Fiumefreddo.

La particolarità è che proprio Comellini, ex maresciallo dell’Aeronautica militare, è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio e posto in congedo assoluto il 28 gennaio 2009, dopo uno sciopero della fame in seguito a un procedimento disciplinare per il fatto di aver espresso le proprie idee ed opinioni tramite siti web e articoli di stampa pubblicati su alcuni quotidiani nazionali, nonché di aver presentato petizioni alle Camere. In quegli anni Comellini sosteneva che nessuna legge vietasse a un militare di esprimersi su temi non riservati, e per questo si era rivolto più volte alle istituzioni.

Il 7 gennaio 2009 inizia uno sciopero della fame e della sete, per denunciare quella che il suo legale definì l’illegittimità e l’arbitrarietà del procedimento. Il caso arrivò fino in Parlamento, dove il presidente del Senato Schifani interessò la Commissione Difesa e alcuni senatori del Partito democratico chiesero al ministro La Russa di riferire. Il 28 gennaio fu però dichiarato non idoneo in modo permanente al servizio militare, ma idoneo ai ruoli civili, mentre il procedimento disciplinare si chiuse solo nell’aprile dello stesso anno con un’archiviazione.

Da quella vicenda è nata la sua seconda vita. Nel luglio 2009 fondò, insieme al deputato radicale Maurizio Turco, il Partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia, con cui portò avanti battaglie su spese militari, F-35 e riforma delle forze dell’ordine. Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2018 che ha riconosciuto ai militari il diritto di costituire sindacati, nel dicembre dello stesso anno è nato il Sindacato dei Militari, di cui è segretario generale. E, oltre a Vannacci, in passato Comellini se l’è presa anche con Crosetto, dopo che il suo sindacato è stato escluso dalla convocazione plenaria dei sindacati militari dell’8 maggio 2023. Il Sindacato dei Militari infatti non risulta iscritto all’albo ministeriale, il criterio per partecipare all’incontro. Dopo l’esclusione, il sindacato annunciò una nuova denuncia. Sosteneva che il ministro non avesse dato seguito alla sua richiesta di escludere dall’albo le sigle che, a suo dire, hanno rapporti con sindacati non militari, in violazione della legge 46 del 2022. Comellini disse anche di non voler che Crosetto fosse “troppo influenzato dai generali arroganti e supponenti” di cui si circonda. Negli anni successivi i rapporti non sono migliorati, nel 2026 il sindacato ha presentato alla procura di Roma una denuncia-querela contro il ministro per omissione di atti d’ufficio. Secondo il sindacato, Crosetto non avrebbe preso provvedimenti su ufficiali e militari legati a Futuro Nazionale. Comellini, l’uomo degli esposti, quale esito avranno, per ora, resta da vedere.