Signor Epstein, lei sostiene da tempo che suo fratello Jeffrey sia stato assassinato. Quali elementi l’hanno portata a una conclusione tanto netta?

Innanzitutto, vorrei chiarire che l’autopsia è stata eseguita da patologi indipendenti, senza alcuna mia supervisione. Non si tratta di un rapporto che ho redatto io. Mi sono limitato a ottenere e mettere a disposizione la documentazione relativa all’autopsia, le fotografie, i referti medici e tutto il resto. Da questi elementi è emerso che Jeffrey non si sarebbe suicidato. Il problema è che Barbara Sampson, il medico legale che ha classificato la sua morte come suicidio, ha ignorato le lesioni presenti sul collo. Ma vorrei farti una domanda: cosa ti spinge a definirlo un suicidio? Perché tutti continuano a chiamarlo suicidio? Sampson non ha mai visto il corpo di mio fratello, non era presente durante l’autopsia e, soprattutto, quel giorno non si trovava nemmeno in ufficio.

E allora chi ha eseguito materialmente l’autopsia di Jeffrey Epstein?

I due patologi presenti erano la dottoressa Kristen Roman, responsabile dell’autopsia, e il dottor Michael Barton, che si trovava lì per mio conto. Entrambi, una volta usciti dalla sala autoptica, dissero che non avrebbero classificato quella morte come suicidio. Secondo loro presentava, piuttosto, tutte le caratteristiche di un omicidio.

Eppure, alla fine, sui documenti ufficiali è comparsa proprio la parola “suicidio”. Come si è arrivati a quella conclusione?

Esattamente, ed è questo il punto. Inizialmente non compariva da nessuna parte né la parola “suicidio” né la parola “omicidio”. La classificazione della morte era rimasta in sospeso, perché sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti. Soltanto qualche giorno dopo venne indicato il suicidio sul certificato di morte. Prima di allora non era stata stabilita una conclusione definitiva: il caso avrebbe dovuto essere ancora oggetto di indagine.

Quindi, secondo lei, si è deciso di non approfondire ulteriormente ciò che era emerso dall’autopsia?

Esattamente. Si è deciso di non effettuare ulteriori studi e, pochi giorni dopo, Barbara Sampson ha dichiarato che era stato un suicidio. Poi c’è Bill Barr, che all’epoca era il procuratore generale degli Stati Uniti. Barr dichiarò pubblicamente di aver visionato il filmato della telecamera che riprendeva il corridoio esterno alla cella di Jeffrey e di non aver visto nessuno entrare o uscire. Da questo dedusse che si trattava di un suicidio. Quando lo sentii, capii che c’era qualcosa che non andava. Per me era il segnale di un insabbiamento, perché Barr aveva completamente ignorato una possibilità molto semplice: qualcuno avrebbe potuto trovarsi già all’interno della cella.

Oltre a questo, ha riscontrato altre anomalie nelle circostanze della morte di suo fratello?

Moltissime. Per cominciare, in quel reparto c’erano circa dodici detenuti che non avrebbero dovuto uscire dalle loro celle, ma che avrebbero potuto farlo e, potenzialmente, entrare in contatto con qualcuno e ferirlo. Bill Barr ha completamente ignorato anche questa possibilità. Inoltre, qualche mese dopo la morte di Jeffrey, un giornalista mi riferì, sulla base delle informazioni ricevute da fonte certa, che quella notte le porte delle celle erano state lasciate aperte. Non so quante fossero né chi potesse trovarsi all’interno, ma so che normalmente quelle porte erano chiuse a chiave. Questo è ciò che mi è stato raccontato. Eppure Barr continuava a sostenere che nessuno fosse entrato o uscito dalla cella di Jeffrey.

C’è poi la questione delle immagini di videosorveglianza. Che cosa ha notato nel filmato diffuso dalle autorità?

Quando l’anno scorso è stato reso pubblico il video, è emersa una cosa molto importante: la telecamera non inquadrava la porta della cella di Jeffrey. Molti hanno fatto notare che anche cento persone avrebbero potuto entrare e uscire senza essere riprese, semplicemente passando lungo il lato destro della scala. Bill Barr aveva sostenuto che nessuno fosse entrato o uscito, ma nel filmato si vede anche, nel cuore della notte, una figura arancione che sale alcuni gradini sul lato sinistro. E quella scala conduce soltanto alla cella. Quindi l’intera conclusione di Barr, secondo cui nessuno sarebbe passato da lì, si basa su una montagna di stronzate.

Sta dicendo che la ricostruzione fornita da Bill Barr sarebbe falsa?

Ti sto dicendo che Barr sosteneva che nessuno fosse entrato o uscito, ma il video non permette di dimostrarlo. E, soprattutto, non ha mai preso in considerazione che qualcuno potesse trovarsi già dentro la cella e fare del male a Jeffrey senza dover uscire. Quindi sì, tutta quella conclusione si basa su stronzate. E lo stesso vale per la decisione di Barbara Sampson di classificare la morte come suicidio senza ulteriori accertamenti. Ho parlato con diversi patologi e tutti mi hanno spiegato che, quando su un primo certificato di morte compare la dicitura “in sospeso”, significa che devono essere svolte altre indagini per stabilire la causa del decesso. Normalmente possono trascorrere settimane prima che venga formulata una conclusione definitiva, proprio perché bisogna completare gli esami e gli approfondimenti necessari. Invece qui si è arrivati rapidamente al suicidio. E sai perché questo è importante? Perché nel momento in cui classifichi una morte come suicidio, di fatto chiudi la questione. Non c’è più nulla su cui indagare.