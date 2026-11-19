Il 10 agosto 2019 Jeffrey Epstein veniva trovato morto nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York. Suicidio per impiccagione, secondo la versione ufficiale. Ma a oltre sette anni di distanza, a riaccendere i sospetti attorno alla morte del finanziere americano, accusato di traffico e abusi sessuali su minorenni e legato ad alcuni degli uomini più potenti del pianeta, è Michael Freeman, patologo forense che ha studiato per oltre un anno la documentazione dell’autopsia. La sua conclusione? Le lesioni sul collo di Epstein sarebbero più compatibili con uno strangolamento che con un’impiccagione. A fornirgli i documenti è stato Mark Epstein, fratello di Jeffrey, che da anni sostiene la tesi dell’omicidio e denuncia un presunto insabbiamento ai vertici della giustizia americana. MOW lo ha intervistato in esclusiva, ripercorrendo le anomalie dell’autopsia, i misteri delle telecamere di sorveglianza, l’ultima telefonata con Jeffrey e i suoi rapporti con Donald Trump e Bill Clinton. Le sue sono accuse pesantissime, e tali rimangono. Ma Mark non ha dubbi: “Mettetemi in una stanza con Bill Barr e la verità verrà fuori!”.
Signor Epstein, lei sostiene da tempo che suo fratello Jeffrey sia stato assassinato. Quali elementi l’hanno portata a una conclusione tanto netta?
Innanzitutto, vorrei chiarire che l’autopsia è stata eseguita da patologi indipendenti, senza alcuna mia supervisione. Non si tratta di un rapporto che ho redatto io. Mi sono limitato a ottenere e mettere a disposizione la documentazione relativa all’autopsia, le fotografie, i referti medici e tutto il resto. Da questi elementi è emerso che Jeffrey non si sarebbe suicidato. Il problema è che Barbara Sampson, il medico legale che ha classificato la sua morte come suicidio, ha ignorato le lesioni presenti sul collo. Ma vorrei farti una domanda: cosa ti spinge a definirlo un suicidio? Perché tutti continuano a chiamarlo suicidio? Sampson non ha mai visto il corpo di mio fratello, non era presente durante l’autopsia e, soprattutto, quel giorno non si trovava nemmeno in ufficio.
E allora chi ha eseguito materialmente l’autopsia di Jeffrey Epstein?
I due patologi presenti erano la dottoressa Kristen Roman, responsabile dell’autopsia, e il dottor Michael Barton, che si trovava lì per mio conto. Entrambi, una volta usciti dalla sala autoptica, dissero che non avrebbero classificato quella morte come suicidio. Secondo loro presentava, piuttosto, tutte le caratteristiche di un omicidio.
Eppure, alla fine, sui documenti ufficiali è comparsa proprio la parola “suicidio”. Come si è arrivati a quella conclusione?
Esattamente, ed è questo il punto. Inizialmente non compariva da nessuna parte né la parola “suicidio” né la parola “omicidio”. La classificazione della morte era rimasta in sospeso, perché sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti. Soltanto qualche giorno dopo venne indicato il suicidio sul certificato di morte. Prima di allora non era stata stabilita una conclusione definitiva: il caso avrebbe dovuto essere ancora oggetto di indagine.
Quindi, secondo lei, si è deciso di non approfondire ulteriormente ciò che era emerso dall’autopsia?
Esattamente. Si è deciso di non effettuare ulteriori studi e, pochi giorni dopo, Barbara Sampson ha dichiarato che era stato un suicidio. Poi c’è Bill Barr, che all’epoca era il procuratore generale degli Stati Uniti. Barr dichiarò pubblicamente di aver visionato il filmato della telecamera che riprendeva il corridoio esterno alla cella di Jeffrey e di non aver visto nessuno entrare o uscire. Da questo dedusse che si trattava di un suicidio. Quando lo sentii, capii che c’era qualcosa che non andava. Per me era il segnale di un insabbiamento, perché Barr aveva completamente ignorato una possibilità molto semplice: qualcuno avrebbe potuto trovarsi già all’interno della cella.
Oltre a questo, ha riscontrato altre anomalie nelle circostanze della morte di suo fratello?
Moltissime. Per cominciare, in quel reparto c’erano circa dodici detenuti che non avrebbero dovuto uscire dalle loro celle, ma che avrebbero potuto farlo e, potenzialmente, entrare in contatto con qualcuno e ferirlo. Bill Barr ha completamente ignorato anche questa possibilità. Inoltre, qualche mese dopo la morte di Jeffrey, un giornalista mi riferì, sulla base delle informazioni ricevute da fonte certa, che quella notte le porte delle celle erano state lasciate aperte. Non so quante fossero né chi potesse trovarsi all’interno, ma so che normalmente quelle porte erano chiuse a chiave. Questo è ciò che mi è stato raccontato. Eppure Barr continuava a sostenere che nessuno fosse entrato o uscito dalla cella di Jeffrey.
C’è poi la questione delle immagini di videosorveglianza. Che cosa ha notato nel filmato diffuso dalle autorità?
Quando l’anno scorso è stato reso pubblico il video, è emersa una cosa molto importante: la telecamera non inquadrava la porta della cella di Jeffrey. Molti hanno fatto notare che anche cento persone avrebbero potuto entrare e uscire senza essere riprese, semplicemente passando lungo il lato destro della scala. Bill Barr aveva sostenuto che nessuno fosse entrato o uscito, ma nel filmato si vede anche, nel cuore della notte, una figura arancione che sale alcuni gradini sul lato sinistro. E quella scala conduce soltanto alla cella. Quindi l’intera conclusione di Barr, secondo cui nessuno sarebbe passato da lì, si basa su una montagna di stronzate.
Sta dicendo che la ricostruzione fornita da Bill Barr sarebbe falsa?
Ti sto dicendo che Barr sosteneva che nessuno fosse entrato o uscito, ma il video non permette di dimostrarlo. E, soprattutto, non ha mai preso in considerazione che qualcuno potesse trovarsi già dentro la cella e fare del male a Jeffrey senza dover uscire. Quindi sì, tutta quella conclusione si basa su stronzate. E lo stesso vale per la decisione di Barbara Sampson di classificare la morte come suicidio senza ulteriori accertamenti. Ho parlato con diversi patologi e tutti mi hanno spiegato che, quando su un primo certificato di morte compare la dicitura “in sospeso”, significa che devono essere svolte altre indagini per stabilire la causa del decesso. Normalmente possono trascorrere settimane prima che venga formulata una conclusione definitiva, proprio perché bisogna completare gli esami e gli approfondimenti necessari. Invece qui si è arrivati rapidamente al suicidio. E sai perché questo è importante? Perché nel momento in cui classifichi una morte come suicidio, di fatto chiudi la questione. Non c’è più nulla su cui indagare.
Vorrei tornare alle ultime ore prima dell’arresto di Jeffrey. Durante la vostra ultima telefonata, suo fratello le era sembrato preoccupato per qualcosa? Aveva manifestato timori per la propria sicurezza?
No, assolutamente. Mi chiamò da Parigi la sera prima di tornare negli Stati Uniti, dove poi venne arrestato. Fu una normalissima telefonata privata, esattamente come tante altre che avevamo avuto in passato. Ci raccontavamo storie divertenti, scherzavamo. Non c’era assolutamente nulla di diverso dal solito, niente che potesse farmi pensare che fosse particolarmente preoccupato o spaventato.
Recentemente l’FBI ha diffuso quella che sarebbe una lettera di suicidio ritrovata nella cella di Jeffrey. Lei, però, sostiene che non sia autentica. Perché?
Non credo affatto che sia autentica. Trovo la tempistica estremamente sospetta, soprattutto considerando che il governo sa benissimo che questo nuovo rapporto sta per essere pubblicato. Il rapporto dimostra che non può essersi trattato di un suicidio e ho l’impressione che stiano cercando di giocare d’anticipo, seminando dubbi prima che venga reso pubblico. Ma voglio aggiungere una cosa: anche supponendo, per assurdo, che quella lettera fosse stata scritta davvero da Jeffrey prima della sua morte, non cambierebbe assolutamente nulla. Il rapporto chiarisce che non avrebbe potuto suicidarsi. C’è anche una battuta su un particolare dello studio, ma il punto fondamentale rimane lo stesso: quando il documento sarà disponibile, risulterà chiaro che Jeffrey è stato ucciso. Quindi, anche ammettendo che avesse lasciato un biglietto, cosa alla quale personalmente non credo, non cambierebbe la sostanza. È stato ucciso. Capisci?
C’è un’altra circostanza che mi interessa approfondire. Al momento della morte, Jeffrey avrebbe dovuto affrontare un’udienza relativa al ricorso contro il diniego della libertà su cauzione. È corretto?
Esattamente. Era prevista un’udienza per impugnare la decisione con cui gli era stata negata la cauzione. Quando venne arrestato, i suoi avvocati mi contattarono per chiedermi se fossi disposto a contribuire economicamente a una possibile scarcerazione. Risposi di sì e mi offrii di mettere a disposizione la mia casa in Florida come garanzia, per aiutarlo a ottenere la libertà su cauzione.
Ma il primo tentativo non andò a buon fine.
No. La cauzione venne negata e Jeffrey rimase in carcere. Qualche settimana più tardi, però, uno dei suoi avvocati mi richiamò e mi chiese se fossi disposto non soltanto a offrire la mia parte, ma anche a garantire l’intera somma richiesta. Jeffrey aveva già messo a disposizione beni per un valore di circa 70-80 milioni di dollari, tra cui una casa, un jet e altre proprietà. Anche un suo amico aveva offerto ulteriori garanzie patrimoniali, anche se non ricordo esattamente per quale importo. A quel punto mi chiesero di coprire la parte restante. Si parlava di una cauzione da 100 milioni di dollari, che all’epoca avrebbe rappresentato una cifra senza precedenti negli Stati Uniti. Potete verificarlo: con il mio intervento l’offerta veniva sostanzialmente raddoppiata e, considerando anche il patrimonio messo a disposizione dall’amico, si arrivava a circa 150 milioni di dollari. Sarebbe stata di gran lunga la cauzione più alta della storia. Insomma, Jeffrey aveva delle possibilità concrete di uscire di prigione.
Ed è proprio questo a rendere, secondo lei, ancora più difficile da spiegare un eventuale suicidio in quel momento. Perché togliersi la vita quando esisteva ancora una possibilità di tornare in libertà?
Bravo, esattamente! Quando presenti ricorso contro il diniego di una cauzione, normalmente ottieni un’udienza nel giro di una o due settimane. Non è una procedura che richiede tempi particolarmente lunghi. In quel momento non era ancora stata fissata una data, ma l’udienza si stava avvicinando. Ora, perché Jeffrey avrebbe dovuto suicidarsi proprio allora? Se avesse ottenuto la cauzione, avrebbe potuto vivere nella sua casa di New York, naturalmente sottoposto a una serie di restrizioni. Avrebbe avuto un braccialetto elettronico alla caviglia, una guardia incaricata di controllare che non si allontanasse e telecamere installate davanti e dietro l’abitazione per verificare che rispettasse le condizioni imposte. Ma sarebbe stato comunque fuori dal carcere. E questa possibilità esisteva concretamente. Se avesse affrontato l’udienza, se gli avessero nuovamente negato la libertà su cauzione e se soltanto allora avesse deciso di togliersi la vita, forse avrei potuto comprendere meglio una decisione del genere. Ma perché avrebbe dovuto uccidersi prima ancora di conoscere l’esito del ricorso?
Ricorda quale fu la sua prima reazione quando venne informato della morte di Jeffrey?
Voglio essere molto chiaro su questo punto, perché credo sia importante. Quando mi dissero per la prima volta che Jeffrey era morto per un apparente suicidio, io ci credetti. Non avevo alcun motivo per dubitarne. Pensai semplicemente: “Beh, ha deciso di andarsene da solo”. E rispettai quella decisione. In quel momento non c’era nulla che mi portasse a sospettare qualcosa di diverso. Poi, il giorno successivo, venne eseguita l’autopsia. E quando entrambi i patologi uscirono dicendo che quella morte sembrava più un omicidio che un suicidio, iniziai a chiedermi: “Ma che cosa diavolo sta succedendo?”. Fu da quel momento che cominciai a indagare personalmente. All’inizio non sapevo nemmeno che l’udienza per la cauzione fosse così vicina, semplicemente perché non seguivo quotidianamente gli sviluppi della vicenda giudiziaria. Poi arrivò la dichiarazione di Bill Barr. E quando la sentii pensai che le possibilità fossero soltanto due: o stava cercando di insabbiare tutto, oppure era l’uomo più stupido del pianeta.
Quindi lei ritiene che il governo americano, attraverso il suo procuratore generale, abbia fornito una ricostruzione non veritiera di quanto accaduto?
Quello che trovo oggettivamente strano è che Bill Barr non abbia nemmeno considerato la possibilità che qualcuno si trovasse già all’interno della cella e avesse impiccato Jeffrey. È una possibilità talmente evidente che ignorarla risulta inspiegabile. Poi, man mano che ho approfondito la vicenda, tutti i tasselli hanno cominciato a trovare una loro collocazione. Sono emersi sempre più elementi che portavano lontano dall’ipotesi del suicidio. Conosciamo tutti la storia delle guardie carcerarie che non hanno svolto il proprio lavoro, delle telecamere che non funzionavano e persino del sistema antincendio fuori uso. E sono convinto che esistano molti altri dettagli che ancora non sono stati resi pubblici.
Insomma, secondo lei più elementi emergono, meno credibile diventa la versione del suicidio.
È esattamente così. Più vengono fuori nuove prove, meno quella morte assomiglia a un suicidio. Eppure il Dipartimento di Giustizia e il governo continuano a ripetere sempre la stessa cosa: “Sì, ma è stato un suicidio. Sì, ma è stato un suicidio”. Il problema è che, quando verrà pubblicato questo rapporto e verrà dimostrato che non si è trattato di un suicidio, resterà soltanto un’altra possibilità: l’omicidio. In fondo, i modi in cui una persona può morire sono quattro. Può suicidarsi, può morire per cause naturali, come una malattia o la vecchiaia, può morire per un incidente oppure può essere uccisa. Sappiamo che Jeffrey non è morto di vecchiaia o di malattia e non è stato investito da un autobus. Se escludiamo anche il suicidio, rimane una sola spiegazione: qualcuno lo ha ucciso. E alla luce di tutti gli elementi che stanno emergendo, è una spiegazione che assume sempre più senso.
Vorrei spostare l’attenzione sulle relazioni di Jeffrey con alcuni personaggi pubblici. Penso, per esempio, all’ex presidente Bill Clinton e a Donald Trump, che negli ultimi tempi hanno cercato di prendere le distanze da lui. Perché, secondo lei, lo stanno facendo?
Onestamente, non ricordo di aver mai sentito Bill Clinton negare di conoscere Jeffrey o di aver avuto rapporti con lui. Mio fratello lo ha sempre rispettato molto. Mi ha detto più volte che gli piaceva e che lo stimava. Per quanto riguarda Trump, se oggi nega quel rapporto credo sia perché moltissime persone stanno cercando di prendere le distanze da Jeffrey. Ma è fuori discussione che, negli anni Novanta, Jeffrey e Donald Trump fossero ottimi amici. Detto questo, credo che ci sia una questione molto più importante, che prima o poi dovrà emergere. Perché, se Jeffrey è stato davvero ucciso, allora bisogna chiedersi chi avesse il potere di organizzare un omicidio del genere e, soprattutto, di fare in modo che il Dipartimento di Giustizia e l’FBI lo insabbiassero. Ecco, se ci poniamo questa domanda, ci rendiamo conto che la cerchia delle persone dotate di un potere simile è estremamente ristretta. Naturalmente non mi aspetto che l’FBI o il Dipartimento di Giustizia ammettano di essersi sbagliati. Chi è al potere tende a negare qualsiasi responsabilità e io continuo a ritenere molto probabile che non si sia trattato di un suicidio. Chissà, forse con un cambio di amministrazione potrebbero emergere altre informazioni. Ma ti dico una cosa: mettetemi in una stanza con Bill Barr e la verità verrà fuori!
Lei ha parlato più volte di insabbiamento. Ritiene che l’FBI e il Dipartimento di Giustizia abbiano deliberatamente nascosto elementi importanti relativi alla morte di suo fratello? Ci sono dettagli che il pubblico avrebbe dovuto conoscere e che invece sarebbero stati tenuti segreti?
Sì, ci sono moltissimi dettagli. E voglio farti un esempio molto preciso. Kristen Roman, la patologa responsabile dell’autopsia di Jeffrey, ha dichiarato durante la sua deposizione che le era stato ordinato di non prelevare campioni di DNA e che le era stato vietato di recarsi sulla scena del crimine. Capisci quanto sia grave una cosa del genere? È una circostanza estremamente anomala, perché normalmente il personale dell’ufficio del medico legale si reca sul posto e raccoglie tutti gli elementi necessari, compresi i campioni biologici. In una vicenda come questa sarebbe stato fondamentale. È proprio per questo che continuo a parlare di un’indagine che non è mai stata condotta come avrebbe dovuto. Perché, quando la dottoressa Roman ha dichiarato che le era stato impedito di raccogliere il DNA, in una vera inchiesta ci sarebbe stata una domanda immediata, inevitabile: “Chi glielo ha impedito?”. E invece quella domanda non gliel’ha fatta nessuno.