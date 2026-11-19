La politica di Michail Gorbaciov tra il 1985 e il 1991 si basò su un profondo programma di rinnovamento interno e di distensione internazionale, articolato attorno ai concetti di Perestrojka e Glasnost. L'obiettivo iniziale era modernizzare e salvare il sistema socialista, ma le riforme finirono per innescare una crisi irreversibile che portò in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica anche a causa dei mai veramente sopiti nazionalismi che covavano sotto la cenere. Gorbaciov avviò storici negoziati con Ronald Reagan prima e George W. Bush poi, firmando il trattato Nif (1987) e lo Start 1 (1991) per ridurre gli arsenali nucleari. Completò poi il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan nel 1989, ma non riuscì a impedire il crollo dell’Unione Sovietica il 26 dicembre del 1991, mettendo in movimento anche alla rapida dissoluzione dell’ex blocco sovietico, con il riconoscimento dell’indipendenza di ben 15 nuove repubbliche. Ed ora veniamo al presente. Il recente invio in tutta Italia di mail hackerate che annunciano bombe nelle scuole e nelle istituzioni porta la firma di “Mikhail Andropov” e cioè il cognome del Segretario Generale del Pcus Jurij Vladimirovic e il nome Gorbaciov. Questo dettaglio ci rivela uno strano intreccio tra i due leader sovietici e i fatti criminali di questi giorni. Intanto notiamo che entrambi sono stati dei riformisti, al contrario di Cernenko. Ed ora facciamo un gioco e cioè cerchiamo di individuare una sorta di identikit culturale di questa persona sulla base di elementi che potremmo definire epigrafici. Può quindi essere di qualche interesse tentare di costruire dei nessi. Perché è stata utilizzata la firma di “Mikhail Andropov” così fortemente caratterizzata? Poiché Andropov fu eletto nel 1982, potrebbe trattarsi di una persona nata all’inizio negli anni Settanta dello scorso secolo e che adesso potrebbe avere tra i 51 e i 56 anni. Insomma, un “cattivo maestro”, che ricorda bene quell’epoca passata. Sempre proseguendo questo gioco potrebbe trattarsi di una persona di buona cultura ed ironica, visto che poi -sempre nelle email- si definisce Mikhail Andropov, “leader del Vilayat di Misoginistan". Occorrerebbe quindi cercare nel settore dell’anarchia che ultimamente è stato molto attivo nei disordini di piazza che si sono susseguiti da qualche mese. Forse questa persona, oppure è un nome collettivo, queste persone, hanno lasciato tracce “culturali” del tipo prima visto - e cioè riferimenti all’ex Unione Sovietica - sui social.