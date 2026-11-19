Partiamo dall’epoca. Siamo nel 1982 e Jurij Vladimirovic Andropov (1914–1984), dopo aver guidato il Kgb per quindici anni, diviene Segretario Generale del Pcus per soli due anni, dal 1982 al 1984, ma saranno due anni eccezionali che apriranno la strada a Michail Gorbaciov l’uomo che ha posto fine all’Unione Sovietica. Andropov eredita il potere da un altro mostro sacro della nomenklatura sovietica e cioè Leonid Brežnev e comincia, timidamente, ad avviare i primi tentativi di riforma. Andropov è di origine caucasica, nato a Nagutskoe e da giovane entrò nel Komsomol, l’organizzazione giovanile comunista. Dal 1954 al 1957 è ambasciatore in Ungheria dove ebbe un ruolo chiave nella repressione dei moti del 1956 e questo lo fece considerare dai vertici del Cremlino come una persona affidabile. Ma la vera svolta avviene nel 1967 quando viene nominato presidente del Kgb, il potente servizio segreto sovietico, di cui farà in seguito parte anche Vladimir Putin. Nel lungo periodo in cui fu a capo dell’ente statale raggiunse due risultati: rafforzò il controllo interno sui dissidenti ma, nel contempo, si accorse che il suo Paese versava già in una grave crisi economica. Nel 1982 -come detto- successe a Breznev, essendo stato eletto il 12 novembre Segretario Generale del Pcus carica a cui, l’anno dopo, affiancò anche quella di Presidente del Presidium del Soviet Supremo, concentrando quindi in sé le due massime cariche dello Stato sovietico. Superò il periodo di stagnazione brezneviana lottando contro il cromico assenteismo lavorativo, la corruzione statale e l’alcolismo. Svecchiò l’apparato sovietico appoggiando Gorbaciov. In politica estera si trovò a gestire la crisi del dispiegamento dei missili Nato Pershing II e Cruise in risposta ai missili balistici SS-20 sovietici dispiegati nel 1977. Tali ordigni, dotati ognuno di testate nucleari indipendenti, potevano colpire qualsiasi capitale europea in pochi minuti. Gli Usa di Ronald Reagan dunque risposero con ritardo a quello che da tutti gli strateghi internazionali era considerato un notevole vantaggio tattico e strategico. I missili occidentali vennero schierati in Germania Ovest, Italia (a Comiso, in Sicilia), Uk, Belgio e Paesi Bassi. Il dialogo Andropov - Reagan si interruppe.
Tuttavia, come detto, il “regno” dell’ex capo del Kgb durò solo due anni (esattamente 15 mesi) e a lui seguì un nuovo Segretario Generale del Pcus e cioè Konstantin Cernenko (1911 – 1985). “Figlio della Siberia”, entrò anche lui da giovane nell’apparato burocratico del Pcus. Al contrario di Andropov fu però un “uomo di Breznev” che infatti lo portò al Comitato Centrale nel 1971 e nel fondamentale Politburo nel 1978. Dopo Breznev, Cernenko era considerato il suo successore naturale ma l’apparato sovietico decise - a sorpresa - di eleggere invece Andropov. Fu un leader di transizione, giunse al potere a 72 anni nel 1984, eletto dal Partito per frenare le timide riforme di Andropov e per riportare l “ortodossia” col pensiero di Breznev, mantenendo una rigorosa linea conservatrice. Infatti i rapporti con gli Usa furono ancor più freddi di quelli di Andropov e nel maggio 1984 l’Urss boicottò i giochi olimpici di Los Angeles per rivalsa sul boicottaggio dei giochi del 1980 a Mosca. Cernenko non godeva di buona salute negli ultimi tempi delegò molto a Mikhail Gorbaciov (1931 -2022) che prese il suo posto dopo la sua scomparsa e governò dal 1985 al 1991. Gorbaciov fu eletto immediatamente a soli 54 anni Segretario Generale del Pcus l’11 marzo 1985 dal Politburo per evitare pericolosi vuoti di potere. La sua candidatura venne proposta e sostenuta con forza dal potente ministro degli Esteri Andrej Gromyko, che convinse la vecchia guardia della necessità di un leader nuovo. Nel 1988 fu nominato Presidente del Presidium, cioè una sorta di Capo dello Stato, sommando nelle sue mani il massimo potere del partito e quello delle istituzioni. Nel marzo del 1990 fu eletto anche ad una nuova carica e cioè Presidente dell’Urss. Questa mossa spostò, o meglio riequilibrò il potere dal Pcus verso le istituzioni ma servì a poco.
La politica di Michail Gorbaciov tra il 1985 e il 1991 si basò su un profondo programma di rinnovamento interno e di distensione internazionale, articolato attorno ai concetti di Perestrojka e Glasnost. L'obiettivo iniziale era modernizzare e salvare il sistema socialista, ma le riforme finirono per innescare una crisi irreversibile che portò in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica anche a causa dei mai veramente sopiti nazionalismi che covavano sotto la cenere. Gorbaciov avviò storici negoziati con Ronald Reagan prima e George W. Bush poi, firmando il trattato Nif (1987) e lo Start 1 (1991) per ridurre gli arsenali nucleari. Completò poi il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan nel 1989, ma non riuscì a impedire il crollo dell’Unione Sovietica il 26 dicembre del 1991, mettendo in movimento anche alla rapida dissoluzione dell’ex blocco sovietico, con il riconoscimento dell’indipendenza di ben 15 nuove repubbliche. Ed ora veniamo al presente. Il recente invio in tutta Italia di mail hackerate che annunciano bombe nelle scuole e nelle istituzioni porta la firma di “Mikhail Andropov” e cioè il cognome del Segretario Generale del Pcus Jurij Vladimirovic e il nome Gorbaciov. Questo dettaglio ci rivela uno strano intreccio tra i due leader sovietici e i fatti criminali di questi giorni. Intanto notiamo che entrambi sono stati dei riformisti, al contrario di Cernenko. Ed ora facciamo un gioco e cioè cerchiamo di individuare una sorta di identikit culturale di questa persona sulla base di elementi che potremmo definire epigrafici. Può quindi essere di qualche interesse tentare di costruire dei nessi. Perché è stata utilizzata la firma di “Mikhail Andropov” così fortemente caratterizzata? Poiché Andropov fu eletto nel 1982, potrebbe trattarsi di una persona nata all’inizio negli anni Settanta dello scorso secolo e che adesso potrebbe avere tra i 51 e i 56 anni. Insomma, un “cattivo maestro”, che ricorda bene quell’epoca passata. Sempre proseguendo questo gioco potrebbe trattarsi di una persona di buona cultura ed ironica, visto che poi -sempre nelle email- si definisce Mikhail Andropov, “leader del Vilayat di Misoginistan". Occorrerebbe quindi cercare nel settore dell’anarchia che ultimamente è stato molto attivo nei disordini di piazza che si sono susseguiti da qualche mese. Forse questa persona, oppure è un nome collettivo, queste persone, hanno lasciato tracce “culturali” del tipo prima visto - e cioè riferimenti all’ex Unione Sovietica - sui social.
L’Urss richiama indubbiamente l’attuale Federazione Russa e Andropov e Gorbaciov potrebbero quindi essere connessi -almeno idealmente- con Vladimir Putin. Analogamente c’è la componente araba, “Vilayat” che significa “provincia amministrativa” e indubbiamente i riferimenti portano ad individuare due guerre: quella tra Ucraina e Russia e quella tra Israele e parte del mondo arabo. Occorre poi cercare di capire il riferimento antifemminista e - per sua stessa affermazione - “misogino”. Ma questi termini, nell’ambiente della sotto-cultura della Rete, sono già comparsi in passato. Quello che sembra un modo burlesco di comunicare è forse per depistare ma non troppo. Depistaggio - ad esempio - che ricorda gli sforzi dei giornalisti e delle istituzioni quando si cercavano di interpretare i “comunicati” delle Brigate Rosse ed emerse il “Lago della Duchessa” e cioè il falso comunicato n.7 del 18 aprile 1978. Le vere Brigate Rosse due giorni dopo, il 20 aprile 1978, smentirono con un vero comunicato n.7. Il precedente era stato stilato da persone legate alla Banda della Magliana con la regia di servizi segreti deviati (che, in questo genere di faccende- in Italia non mancano mai). Oppure potrebbe trattarsi di un “caso Gradoli” con la presunta seduta spiritica a cui partecipò anche Romano Prodi ed emerse il nome di Gradoli, un comune in provincia di Viterbo, ma anche una via romana, via Gradoli 96 (zona Cassia, a Roma), dove lo stesso giorno del falso comunicato del Lago della Duchessa (18 aprile 1978), una perdita d'acqua nell'appartamento al piano inferiore portò all'intervento dei Vigili del Fuoco che fecero scoprire il covo. Suggestioni? Fantapolitica e FantaStoria? Depistaggio? Può darsi. Ma notiamo che i recenti “comunicati” di vari gruppi e gruppuscoli che hanno dato origine a manifestazioni anche violente di piazza ricordavano quelli delle Brigate Rosse. Forse non sarà mai individuato chi manda queste mail però sappiamo che si tratta di una persona di buona cultura e ironia, assimilabile ad un “intellettuale”, che nell’immenso mare del web, quello che si vede e quello dark, potrebbero appunto aver lasciato tracce se non la “pistola fumante”, per una sorta di zelo narcisistico.