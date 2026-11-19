In Italia, il dibattito sul canone Rai e la sua abolizione va avanti da anni, e già nel 2016 era stato messo in bolletta per contrastare la frequente evasione. Da allora la Lega ne ha fatto un cavallo di battaglia, tra promesse di taglio e ipotesi di abolizione finora mai mantenute.

Ora la questione è tornata dentro la riforma della governance Rai. Un emendamento dei relatori Fazzone e Rosso, entrambi di Forza Italia, prevede che il canone possa scendere, ma con una compensazione: se il gettito cala, la Rai riceverebbe risorse pubbliche equivalenti.

Il punto non è tanto chi paga la tv pubblica. Il cambiamento del sistema di finanziamento dei media pubblici, di per sé, non è necessariamente sinonimo di subordinazione dei media stessi alla politica. Dopotutto, anche in Europa ci sono modelli basati sulla fiscalità generale: in Danimarca, per esempio, le risorse vengono dalle tasse, mentre Svezia e Finlandia hanno introdotto contributi obbligatori destinati specificamente al servizio pubblico. La differenza sta nelle garanzie che accompagnano questi sistemi. Di solito ci sono finanziamenti adeguati, prevedibili e protetti dalle decisioni discrezionali dei governi, oltre a procedure trasparenti per la scelta dei vertici. Un’alternativa, proposta con forza ad esempio dal leader del Partito Liberaldemocratico Marattin, è quella di una privatizzazione della Rai che, dice, più che un presidio di pluralismo e indipendenza è diventato un avamposto di politica e lottizzazione.

Diversi modelli per quello che, almeno sulla carta, dovrebbe essere un solo obiettivo, l’indipendenza dell’informazione, e la domanda che la piazza di Praga ha messo al centro: chi paga l’informazione, e chi garantisce che chi la paga non la comandi?