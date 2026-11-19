Redditi di giornalanza, Stato, cittadini, editori, chi paga l’informazione? In questi anni di crisi nera per l’editoria e l’informazione è un tema forte, fortissimo, e non lo diciamo noi, ma le piazze. Domenica a Praga circa 400mila persone sono scese in piazza, la più grande manifestazione dopo quella che ha rovesciato il regime comunista. Lo hanno fatto indossando un cappellino di carta, quello di Večerníček, un famosissimo cartone animato della tv ceca. Il motivo? La decisione del governo di cambiare la legge sul finanziamento della televisione pubblica e della radio pubblica (rispettivamente Česká televize, o ČT, e Český rozhlas, o ČRo). Non più un canone fisso, centocinquanta corone al mese per la televisione e cinquantacinque per la radio, ma un finanziamento direttamente a carico del bilancio dello Stato. Secondo i critici di Babis, una riforma che permetterebbe al governo di decidere, anno per anno, quanti soldi destinare a rv e radio, e dunque subordinarle alla loro influenza. Un nuovo sistema che comporterebbe anche una riduzione dei finanziamenti disponibili di circa il quindici per cento. La paura è quella di una deriva simile a quella della Slovacchia e dell’Ungheria, e la protesta si è trasformata poi in una più generica manifestazione di dissenso verso il governo. Mikulas Minar, presidente dell’associazione ‘Un milione di momenti per la democrazia’ che ha organizzato la protesta , ha chiesto al governo oltre al ritiro della legge sul finanziamento dei media, l’avvio di un dialogo con la popolazione e le dimissioni di Tomio Okamura (Libertá e democrazia diretta) dalla presidenza della Camera dei deputati. Mentre il premier Andrej Babis sembrerebbe convinto nel proseguire sulla sua strada, dicendo che il governo non intende aumentare il proprio controllo sui media pubblici. Sul piano di principio, a dire la verità, cambia poco. I soldi, che arrivino direttamente dai cittadini o dal bilancio dello Stato, prendono sempre dalle stesse tasche. E l’esperienza empirica insegna che il canone, da solo, non basta a mettere al riparo un’emittente pubblica dalla politica.
In Italia, il dibattito sul canone Rai e la sua abolizione va avanti da anni, e già nel 2016 era stato messo in bolletta per contrastare la frequente evasione. Da allora la Lega ne ha fatto un cavallo di battaglia, tra promesse di taglio e ipotesi di abolizione finora mai mantenute.
Ora la questione è tornata dentro la riforma della governance Rai. Un emendamento dei relatori Fazzone e Rosso, entrambi di Forza Italia, prevede che il canone possa scendere, ma con una compensazione: se il gettito cala, la Rai riceverebbe risorse pubbliche equivalenti.
Il punto non è tanto chi paga la tv pubblica. Il cambiamento del sistema di finanziamento dei media pubblici, di per sé, non è necessariamente sinonimo di subordinazione dei media stessi alla politica. Dopotutto, anche in Europa ci sono modelli basati sulla fiscalità generale: in Danimarca, per esempio, le risorse vengono dalle tasse, mentre Svezia e Finlandia hanno introdotto contributi obbligatori destinati specificamente al servizio pubblico. La differenza sta nelle garanzie che accompagnano questi sistemi. Di solito ci sono finanziamenti adeguati, prevedibili e protetti dalle decisioni discrezionali dei governi, oltre a procedure trasparenti per la scelta dei vertici. Un’alternativa, proposta con forza ad esempio dal leader del Partito Liberaldemocratico Marattin, è quella di una privatizzazione della Rai che, dice, più che un presidio di pluralismo e indipendenza è diventato un avamposto di politica e lottizzazione.
Diversi modelli per quello che, almeno sulla carta, dovrebbe essere un solo obiettivo, l’indipendenza dell’informazione, e la domanda che la piazza di Praga ha messo al centro: chi paga l’informazione, e chi garantisce che chi la paga non la comandi?