Divieto social agli under 13: troppo poco e troppo tardi, o tempismo perfetto per la campagna elettorale?
In Italia arriviamo sempre tardi, come i poliziotti sulla scena del crimine. Solo che questa volta a farne le spese sono i più giovani. Mentre da anni mezzo mondo corre ai ripari per arginare l'impatto dei social network sui minori - dall'Australia, pioniera assoluta con il divieto totale per gli under 16 approvato già a fine 2024 ed entrato in vigore a dicembre 2025, fino all'Europa, dove Paesi come la Francia, la Grecia, la Norvegia e il Regno Unito hanno introdotto strette severe sulla verifica dell'età e sull'accesso alle piattaforme - il nostro Paese si sveglia solo oggi, proponendo una misura che rischia di essere tanto tardiva nella sostanza quanto calcolata nei tempi politici. Tardiva per l’emergenza sì, ma non per la campagna elettorale: riguardo quella siamo sempre sul pezzo. La novità arriva sotto forma di un emendamento al decreto Sicurezza, messo a punto con il contributo di Palazzo Chigi e sottoscritto dai capogruppo della maggioranza: divieto assoluto di usare i social per i minori di 13 anni, accesso “temperato” con profilo legato a quello dei genitori tra i 13 e i 16 anni, e piena libertà solo al compimento del sedicesimo anno. La stretta riaccende il dibattito sulla tutela dei ragazzi online, ma solleva un sospetto legittimo: si tratta davvero di una svolta per proteggere le nuove generazioni, oppure è l'ennesima bandierina sventolata in vista delle elezioni politiche del 2027?
Il ritardo italiano e l'allarme de “La generazione ansiosa” di Haidnt
Che l'emergenza educativa e psicologica legata agli smartphone sia reale è ormai fuori discussione. Nel suo celebre saggio La generazione ansiosa (pubblicato in Italia nel 2024), lo psicologo sociale Jonathan Haidt ha fotografato con precisione il passaggio dall'“infanzia basata sul gioco” all'“infanzia basata sullo smartphone”, avvertendo che: “La Generazione Z è la prima ad aver attraversato la pubertà con in tasca un portale verso una realtà alternativa eccitante, ma pericolosa”. Haidt da anni invoca quattro regole fondamentali per salvare la salute mentale dei ragazzi, regole di cui i nostri politici avrebbero potuto preoccuparsi molto prima: niente smartphone prima delle superiori, niente social media prima dei 16 anni, scuole libere dai telefoni e molto più gioco libero nel mondo reale. Eppure, nonostante l'allarme scientifico fosse chiaro da tempo, l'Italia ha tenuto per oltre un anno nel cassetto il disegno di legge bipartisan 1136 firmato dalle senatrici Lavinia Mennuni (FdI) e Marianna Madia (Iv), che fissava l'asticella del divieto a 15 anni. Ora, improvvisamente, il governo si desta e abbassa la soglia del divieto assoluto a 13 anni, infilandolo a forza dentro un decreto Sicurezza pensato per contrastare la criminalità minorile.
Un “abito” strettissimo che rischia lo stop di Bruxelles
Proprio la scelta di procedere per decreto, senza nemmeno un testo definitivo ancora depositato, mostra il fianco a critiche pesanti sul piano tecnico e giuridico. Come evidenziato dall'esperto di diritto digitale Giuliano De Luca, modificare le soglie d'età e gli obblighi per le piattaforme rispetto al vecchio ddl 1136 impone all'Italia di riavviare da capo la procedura europea Tris (prevista dalla direttiva 2015/1535), con uno stop obbligatorio di almeno tre mesi. Il rischio è concreto: la Commissione Europea ha infatti chiesto agli Stati membri di congelare le iniziative nazionali in attesa del futuro regolamento comunitario (Eu Kids Act), bloccando di fatto l'Austria. Senza una nuova notifica o la dimostrazione di un'urgenza imprevedibile - difficile da sostenere per una legge ferma dal 2024 - la norma italiana rischia non solo una procedura d'infrazione da Bruxelles, ma di essere facilmente disapplicata dai giudici e ignorata dai colossi del web.
L’inganno dei genitori “guardiani” e delle piattaforme assolte
Anche nel merito, il “divieto temperato” tra i 13 e i 16 anni appare a molti addetti ai lavori come una soluzione di facciata. Se, da un lato, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli esultano parlando di svolta storica contro gli algoritmi nocivi - affiancati dal plauso degli psicologi dell'Aupi e di Barbara Berlusconi - dall’altro le associazioni dei genitori bocciano l'impianto della norma. Il Movimento Italiano Genitori (Moige) e la Fondazione Patti Digitali parlano apertamente di un compito da “guardiani dello smartphone” inaccettabile e utopistico, perché invece di imporre alle Big Tech sistemi efficaci di verifica dell'età e algoritmi sicuri by design, lo Stato scarica “pilatescamente” sulle famiglie l'onere della sorveglianza digitale, lasciando peraltro irrisolti i nodi sulle responsabilità legali ed economiche in caso di danni online. Persino le opposizioni, pur condividendo il principio della tutela (come ricordato dalle senatrici Simona Malpezzi del Pd e Barbara Floridia del M5s), denunciano l'assenza di investimenti seri sull'educazione digitale e sugli spazi di aggregazione reale.
Le cause a Meta dall’oltreoceano fino all’Italia
Ma mentre noi ancora discutiamo, cosa sta accadendo oltreoceano? La giustizia ha già iniziato a presentare il conto alle Big Tech. Negli Stati Uniti, infatti, Meta ha già subito pesanti battute d'arresto nei tribunali - come nella causa pilota di Los Angeles intentata da una giovane utente contro Instagram e YouTube - venendo ritenuta responsabile non tanto dei contenuti pubblicati, ma di aver ingegnerizzato piattaforme intrinsecamente progettate per generare dipendenza patologica nei giovanissimi. Insomma, i giudici americani colpiscono il modello di business dei giganti del web, mentre in Italia si preferisce chiedere a mamma e papà di fare i vigili urbani sullo smartphone dei figli.
A rendere ancora più evidente quanto l'intervento politico arrivi fuori tempo massimo ci sono poi i drammi reali che stanno attraversando anche le famiglie italiane. Come la storia di Rossella, la bambina di dodici anni dell'astigiano che si è tolta la vita nel 2024. Solo dopo la tragedia, controllando i suoi dispositivi, la madre Irene Roggero Ugues ha scoperto come l'algoritmo la stesse intrappolando in una spirale continua di contenuti legati all'autolesionismo e alla depressione, arrivando a citare in giudizio Meta e TikTok davanti al Tribunale di Milano insieme ad altre famiglie e con il supporto del Moige. Una battaglia legale che punta il dito proprio contro l'assenza di verifiche reali sull'età e contro algoritmi progettati per agganciare i più fragili senza alcuna tutela; una vicenda che ha spinto la signora Irene a rivolgersi persino a Ursula von der Leyen.
La strategia del consenso verso le urne
Se sul piano dell'efficacia pratica la norma appare dunque come un intervento tardivo e parziale che fa acqua da tutte le parti, sul piano politico il tempismo sembra tutt'altro che casuale. Con lo sguardo ormai puntato sulla lunga campagna elettorale che porterà alle urne nel 2027, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta accelerando su una serie di provvedimenti ad altissimo impatto comunicativo, pensati per parlare direttamente alla pancia e al portafoglio degli elettori. L'emendamento anti-social si inserisce perfettamente in questa strategia propagandistica, perché da un lato rassicura le famiglie preoccupate per i figli, dall'altro alimenta la narrazione del governo “del fare” che interviene con pugno fermo sulla sicurezza. È la stessa logica che accompagna altre recenti decisioni: a partire dall'annunciata abolizione del bollo auto per le utilitarie e le moto a partire dal 2027, una misura rivendicata dalla premier sui social come un taglio strutturale contro la “sinistra delle patrimoniali”, ma finanziata per ora proprio a ridosso dell'anno elettorale.Gli annunci fiscali, le strette sulla sicurezza e le crociate contro gli algoritmi sono decisioni politiche che arrivano, casualmente, a ridosso della fine del mandato. Ma questo è il gioco della politica che, da sempre, ma soprattutto nell’era della comunicazione dell’immediatezza, si fonda sulla propaganda. Solo che stavolta in ballo c’è la protezione dei minori e il rischio è che questo tema diventi l'ennesimo manifesto da campagna elettorale. Perché un divieto scritto in fretta in un decreto legge, privo di coperture tecniche e destinato a scontrarsi con Bruxelles, fa sicuramente ottimi titoli sui giornali oggi, ma difficilmente basterà a restituire ai ragazzi italiani quell'infanzia reale che gli schermi stanno divorando. Insomma, come scriveva Shakespeare: tanto rumore per nulla.