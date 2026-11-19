Ma mentre noi ancora discutiamo, cosa sta accadendo oltreoceano? La giustizia ha già iniziato a presentare il conto alle Big Tech. Negli Stati Uniti, infatti, Meta ha già subito pesanti battute d'arresto nei tribunali - come nella causa pilota di Los Angeles intentata da una giovane utente contro Instagram e YouTube - venendo ritenuta responsabile non tanto dei contenuti pubblicati, ma di aver ingegnerizzato piattaforme intrinsecamente progettate per generare dipendenza patologica nei giovanissimi. Insomma, i giudici americani colpiscono il modello di business dei giganti del web, mentre in Italia si preferisce chiedere a mamma e papà di fare i vigili urbani sullo smartphone dei figli.

A rendere ancora più evidente quanto l'intervento politico arrivi fuori tempo massimo ci sono poi i drammi reali che stanno attraversando anche le famiglie italiane. Come la storia di Rossella, la bambina di dodici anni dell'astigiano che si è tolta la vita nel 2024. Solo dopo la tragedia, controllando i suoi dispositivi, la madre Irene Roggero Ugues ha scoperto come l'algoritmo la stesse intrappolando in una spirale continua di contenuti legati all'autolesionismo e alla depressione, arrivando a citare in giudizio Meta e TikTok davanti al Tribunale di Milano insieme ad altre famiglie e con il supporto del Moige. Una battaglia legale che punta il dito proprio contro l'assenza di verifiche reali sull'età e contro algoritmi progettati per agganciare i più fragili senza alcuna tutela; una vicenda che ha spinto la signora Irene a rivolgersi persino a Ursula von der Leyen.