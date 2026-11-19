“Sono soddisfatto”. E poi. “Si riconosce e certifica la nostra attività”. E poi ancora, ha affermato l’onorevole Gianluca Vinci – presidente della Commissione d’inchiesta David Rossi – in replica alla durissima lettera del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che quella pesante raccomandazione sarebbe arrivata “come da” lui “sollecitato” nei 30 giorni durante i quali la Procura nazionale antimafia aveva ottenuto dalla Commissione di non pubblicare gli omissis relativi ai verbali contenenti le dichiarazioni dei testimoni che chiamano in causa Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli. E sì, signori, è successo davvero. Il presidente “Gian (da) Vinci” se l’è suonata e cantata da solo. Non importa, d’altronde, l’aver ricevuto una dolorosissima bacchettata sulle dita da, niente meno, la Procura Nazionale Antimafia che, rivolgendosi anche al presidente del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione – quasi a voler dire “anche voi, dateci una mano” – ha chiesto a Vinci di informare preventivamente le autorità giudiziarie delle iniziative della Commissione suscettibili di interferire con le indagini, da realizzarsi nel rispetto delle forme previste dal codice di procedura penale, per non rischiare di compromettere l’utilizzabilità delle informazioni ottenute. Un rischio, purtroppo, che alcune delle attività già svolte dalla Commissione sembrerebbero aver concretamente sollevato.
Dal caso del controverso colloquio informale del 13 luglio 2026 presso il carcere di Spoleto con l’assassino che disse di essersi sentito posseduto da “Satana”, Renan William Vilanova Correa, durante il quale sarebbe stato addirittura il tenente colonnello Adolfo Gregori, consulente della Commissione, a pronunciare un nome davanti al detenuto, provocandone, stando all’annotazione dello stesso militare, una reazione di sconcerto. Nome che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe quello di Mussari, ma la cui identità non risulta verificabile dalla parte pubblica dell’annotazione. La perizia psichiatrica di Correa, del resto, contiene elementi che imporrebbero particolare cautela nella valutazione delle sue dichiarazioni. Il suo avvocato Roberto Nesticò ha persino presentato un esposto alla Procura di Spoleto, contestando le modalità del colloquio, che si sarebbe svolto senza che il difensore ne fosse informato e senza la redazione di un verbale formale. Contestazioni respinte dalla Commissione, ma che pongono un problema non esattamente secondario. La Pna, poi, si è anche raccomandata di evitare la divulgazione di informazioni riservate che potrebbero provocare “obiettivi pregiudizi per l’efficacia e la genuinità delle indagini” condotte dalle Procure interessate. E qui veniamo al punto. Il riferimento non può che far pensare, tra le altre cose, all’annuncio show del 19 ottobre 2026, in cui Vinci annunciò che il presunto mandante di un’intimidazione contro Rossi, degenerata in omicidio, sarebbe stato l’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari, che avrebbe affidato l’organizzazione dell’operazione nientemeno che a un calciante storico fiorentino, l’ex capitano degli Azzurri Gabriele Ceccherelli, detto “Zena”. Tutte conclusioni basate su dichiarazioni la cui provenienza era stata rivelata da indiscrezioni di stampa. Oltre a Correa, Saverio Giampà, ex collaboratore di giustizia già legato ad ambienti della ‘ndrangheta, la cui attendibilità è inevitabilmente compromessa da precedenti giudiziari, tra cui una condanna per calunnia. Peraltro, anche Correa ha alle spalle una condanna per lo stesso reato. E i due uomini indicati pubblicamente dalla Commissione hanno respinto ogni accusa. Ne abbiamo già ampiamente e sufficientemente parlato qui su MOW, ma il fatto interessante è che Melillo, nella sua lettera del 12 novembre, scritta d’intesa con i procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia, ha richiamato espressamente il rischio di “gravi dispersioni probatorie”, soprattutto quando si raccolgono dichiarazioni potenzialmente autoindizianti senza osservare le garanzie previste dalla legge. E il richiamo riguarda persino gli eventuali colloqui con detenuti sottoposti al regime del 41bis.
Ma a leggere la replica di Vinci parrebbe quasi che Giovanni Melillo gli abbia scritto per complimentarsi. Il presidente, infatti, rivendica che la Commissione avrebbe trasmesso per prima, già nel 2024, gli atti alla Dda di Bologna, successivamente inviati per competenza alla Dda di Brescia, e che oggi entrambe lavorerebbero sulla vicenda insieme alla Dda di Firenze. Non solo. Vinci sostiene che la lettera chiarirebbe definitivamente come la sua Commissione abbia giustamente collocato quanto accaduto a Siena in un contesto ‘ndranghetista. Ha poi ringraziato personalmente Melillo, rivendicato il rispetto delle prerogative parlamentari e assicurato la piena disponibilità a proseguire la collaborazione con gli uffici giudiziari, precisando che la trasmissione degli atti non si sarebbe mai interrotta. Addirittura, a suo dire, non risulterebbero precedenti di Commissioni parlamentari che abbiano contribuito ad attivare tre Direzioni distrettuali antimafia sulla stessa vicenda. Nella lettera di Melillo non c’è scritto che la ‘ndrangheta ha ucciso David Rossi ma delle preoccupazioni della Pna sull’evitare che le indagini possano essere compromesse. Una differenza abbastanza sostanziale, ma evidentemente non per tutti. E infatti Vinci si è persino detto “stupito” dalle dichiarazioni degli avvocati Fabio Pisillo e Federico Bagattini, difensori rispettivamente di Mussari e Ceccherelli, che hanno interpretato la lettera come un richiamo nei confronti della Commissione. Pisillo ha sostenuto che l’intervento dell’Antimafia serva a riportare l’attività parlamentare “nei binari previsti dalla legge”, mentre Bagattini ha richiamato il problema delle interferenze, della tutela delle fonti di prova e della divulgazione di informazioni riservate. Per Vinci, invece, i due penalisti avrebbero incredibilmente scambiato per un attacco quella che sarebbe la certificazione dell’apertura di tre nuovi fascicoli. Insomma, la bacchettata si è trasformata in una medaglia al valore. Sotto, nei commenti del post di Rtl 102.5 che riporta la replica di Vinci, però, stanno tutti dalla sua parte anche se praticamente non hanno capito un bel niente di cosa sia veramente successo. Né a proposito della morte di David Rossi, sulla quale ora la Dda di Firenze indaga per omicidio, mentre anche le Dda di Brescia e Bologna risultano impegnate in accertamenti collegati alla vicenda, né tanto meno a proposito del durissimo contenuto della lettera di Melillo. E il presidente Vinci parrebbe averlo capito bene: “E menomale che c’è Vinci che sta scoprendo le carte”, emoji di mani che applaudono. Basta fare finta di niente. I pali in fronte, in questo periodo ce ne sono stati parecchi, tanto si trasformeranno in medaglie, anche perché come al solito il pubblico preferisce le suggestioni alla dura realtà sulla quale finalmente indaga qualcuno di competente come le Dda di Firenze, Brescia e Bologna.