Ma a leggere la replica di Vinci parrebbe quasi che Giovanni Melillo gli abbia scritto per complimentarsi. Il presidente, infatti, rivendica che la Commissione avrebbe trasmesso per prima, già nel 2024, gli atti alla Dda di Bologna, successivamente inviati per competenza alla Dda di Brescia, e che oggi entrambe lavorerebbero sulla vicenda insieme alla Dda di Firenze. Non solo. Vinci sostiene che la lettera chiarirebbe definitivamente come la sua Commissione abbia giustamente collocato quanto accaduto a Siena in un contesto ‘ndranghetista. Ha poi ringraziato personalmente Melillo, rivendicato il rispetto delle prerogative parlamentari e assicurato la piena disponibilità a proseguire la collaborazione con gli uffici giudiziari, precisando che la trasmissione degli atti non si sarebbe mai interrotta. Addirittura, a suo dire, non risulterebbero precedenti di Commissioni parlamentari che abbiano contribuito ad attivare tre Direzioni distrettuali antimafia sulla stessa vicenda. Nella lettera di Melillo non c’è scritto che la ‘ndrangheta ha ucciso David Rossi ma delle preoccupazioni della Pna sull’evitare che le indagini possano essere compromesse. Una differenza abbastanza sostanziale, ma evidentemente non per tutti. E infatti Vinci si è persino detto “stupito” dalle dichiarazioni degli avvocati Fabio Pisillo e Federico Bagattini, difensori rispettivamente di Mussari e Ceccherelli, che hanno interpretato la lettera come un richiamo nei confronti della Commissione. Pisillo ha sostenuto che l’intervento dell’Antimafia serva a riportare l’attività parlamentare “nei binari previsti dalla legge”, mentre Bagattini ha richiamato il problema delle interferenze, della tutela delle fonti di prova e della divulgazione di informazioni riservate. Per Vinci, invece, i due penalisti avrebbero incredibilmente scambiato per un attacco quella che sarebbe la certificazione dell’apertura di tre nuovi fascicoli. Insomma, la bacchettata si è trasformata in una medaglia al valore. Sotto, nei commenti del post di Rtl 102.5 che riporta la replica di Vinci, però, stanno tutti dalla sua parte anche se praticamente non hanno capito un bel niente di cosa sia veramente successo. Né a proposito della morte di David Rossi, sulla quale ora la Dda di Firenze indaga per omicidio, mentre anche le Dda di Brescia e Bologna risultano impegnate in accertamenti collegati alla vicenda, né tanto meno a proposito del durissimo contenuto della lettera di Melillo. E il presidente Vinci parrebbe averlo capito bene: “E menomale che c’è Vinci che sta scoprendo le carte”, emoji di mani che applaudono. Basta fare finta di niente. I pali in fronte, in questo periodo ce ne sono stati parecchi, tanto si trasformeranno in medaglie, anche perché come al solito il pubblico preferisce le suggestioni alla dura realtà sulla quale finalmente indaga qualcuno di competente come le Dda di Firenze, Brescia e Bologna.