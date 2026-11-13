Formigli voleva fare incazzare Vannacci e ha finito per incazzarsi lui. E alla fine Piazza Pulita l’ha fatta il Generale

“Un politico nuovo che utilizza metodi vecchi, lei ha accolto Giuseppe Scrivano, accusato di aver pagato Carmelo Bartolone, un politico che pagò un mafioso”. L’iscrizione politica è libera per tutti, però, ribatte il Generale. C’è una legge che prevede l’interdizione dai pubblici uffici. Ma Formigli non lo sa che Futuro Nazionale vuole la sporca dozzina? Non lo ha capito che Beppe Grillo da Pulp ha pienamente ragione a dire che Vannacci è come una decalcomania: “Più lo sputi, più si appiccica”? Vabbè, ma il conduttore deve fare il suo lavoro. Il giornalista è un mestiere infame. Non serve solo a informare, ma a informare creando caos e dibattito. E in tutto questo Meloni ormai si è fatta élite, si è accordata con Forza Italia e attualmente vota scheda bianca accanto al Pd alla Camera per i laici al Csm, punta al centro. Vannacci potrebbe restare fuori e da solo alle politiche. Ma molti nemici, molto onore, sa bene Vannacci. Per questo Formigli gli fa criticare Meloni sulle parole dedicate alla gip che ha scarcerato Youssef Siher, costringendo il Generale a un carpiato di estremo centro garantista. Poi il conduttore di Piazza Pulita non perde il fiato e subito gli proietta un video di un giovane Stephen Miller, attuale capo di gabinetto della Casa Bianca di Donald Trump, in cui il giovane descrive la tortura come “celebrazione della vita”. A Vannacci scappa una risata. Effettivamente la battuta è divertente, ma a Formigli non piace e si arrabbia lui. E da qui è sempre più incazzato. Cioè un’intervista con la finalità di far incazzare Vannacci fa imbufalire lo stesso Formigli. Poesia. E si arrabbia ancora di più mentre gli proietta più volte davanti il video di Mario Roggero che insegue i ladri e li ammazza con la pistola. “Vedessi mia figlia in un lago di sangue e un uomo che scappa dalla finestra, io lo inseguirei in capo al mondo”, spiega Vannacci, duramente. Poi è il momento della Russia. Uno switch rapidissimo degno di un colloquio di lavoro con un agente Ai. Parte l’inchiesta di Lupo in cui si parla del periodo russo di Vannacci. In questo video, sibillino, l’ex ambasciatore in Russia Giorgio Starace parla delle previsioni errate di Vannacci sulla guerra in Ucraina all’epoca dell’invasione russa del 24 febbraio 2022. Poi passa in video l’intervista a Ugo Rossi, attualmente consigliere comunale di Futuro Nazionale a Trieste e già osservatore internazionale alle elezioni della Duma del settembre 2026 in Russia. Eccoci dunque al voto in Parlamento europeo sulla risoluzione contro le elezioni farsa della Duma russa, dove Vannacci ha votato contrariamente. Roberto Jonghi Lavarini, profascista e filovannacciano, già al centro dell’inchiesta sulla Lobby Nera, viene poi intervistato e qui il buon Barone nero si lascia andare apertamente alla sua passione per la Russia.