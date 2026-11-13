Formigli voleva fare incazzare Vannacci e ha finito per incazzarsi lui. E alla fine Piazza Pulita l’ha fatta il Generale

Corrado Formigli si è messo l’elmetto e a Piazza Pulita è partito contro Roberto Vannacci in un momento in cui Futuro Nazionale è un po’ in agonia dopo il flop in Calabria e l’oscuramento nuovamente subito da parte dei media che prima lo hanno coccolato e poi abbandonato, riprendendolo in braccio giusto per rimarcare chi è che ha il coltello dalla parte del manico alla vigilia della campagna elettorale. Formigli, da buon passivo-aggressivo, parte subito rinfacciando a Vannacci di essere andato in pensione troppo presto. Vannacci, però, ha iniziato a lavorare a 17 anni, spiega lui, dopo 44 anni di contributi, e schiva il colpo. Si irrigidisce, un po’ si risente quando il giornalista gli rinfaccia di aver abbandonato la trincea per la politica. Quasi a volergli far pesare di non imbracciare più le armi. Il presentatore pare quei signori che, appena entrati in carcere, prendono il più debole e lo mettono all’angolo riempiendolo di botte per dimostrare la propria forza. Forse una strategia di logoramento per fargli commentare in pieno sconforto l’inchiesta sui tesseramenti farlocchi e sugli iscritti fantasma di Danilo Lupo ad Alimena, in provincia di Palermo, a proposito dei tesseramenti irregolari. Ecco, ma se persino Forza Italia in Sicilia nacque con identità false, di cosa ci scandalizziamo?
“Un politico nuovo che utilizza metodi vecchi, lei ha accolto Giuseppe Scrivano, accusato di aver pagato Carmelo Bartolone, un politico che pagò un mafioso”. L’iscrizione politica è libera per tutti, però, ribatte il Generale. C’è una legge che prevede l’interdizione dai pubblici uffici. Ma Formigli non lo sa che Futuro Nazionale vuole la sporca dozzina? Non lo ha capito che Beppe Grillo da Pulp ha pienamente ragione a dire che Vannacci è come una decalcomania: “Più lo sputi, più si appiccica”? Vabbè, ma il conduttore deve fare il suo lavoro. Il giornalista è un mestiere infame. Non serve solo a informare, ma a informare creando caos e dibattito. E in tutto questo Meloni ormai si è fatta élite, si è accordata con Forza Italia e attualmente vota scheda bianca accanto al Pd alla Camera per i laici al Csm, punta al centro. Vannacci potrebbe restare fuori e da solo alle politiche. Ma molti nemici, molto onore, sa bene Vannacci. Per questo Formigli gli fa criticare Meloni sulle parole dedicate alla gip che ha scarcerato Youssef Siher, costringendo il Generale a un carpiato di estremo centro garantista. Poi il conduttore di Piazza Pulita non perde il fiato e subito gli proietta un video di un giovane Stephen Miller, attuale capo di gabinetto della Casa Bianca di Donald Trump, in cui il giovane descrive la tortura come “celebrazione della vita”. A Vannacci scappa una risata. Effettivamente la battuta è divertente, ma a Formigli non piace e si arrabbia lui. E da qui è sempre più incazzato. Cioè un’intervista con la finalità di far incazzare Vannacci fa imbufalire lo stesso Formigli. Poesia. E si arrabbia ancora di più mentre gli proietta più volte davanti il video di Mario Roggero che insegue i ladri e li ammazza con la pistola. “Vedessi mia figlia in un lago di sangue e un uomo che scappa dalla finestra, io lo inseguirei in capo al mondo”, spiega Vannacci, duramente. Poi è il momento della Russia. Uno switch rapidissimo degno di un colloquio di lavoro con un agente Ai. Parte l’inchiesta di Lupo in cui si parla del periodo russo di Vannacci. In questo video, sibillino, l’ex ambasciatore in Russia Giorgio Starace parla delle previsioni errate di Vannacci sulla guerra in Ucraina all’epoca dell’invasione russa del 24 febbraio 2022. Poi passa in video l’intervista a Ugo Rossi, attualmente consigliere comunale di Futuro Nazionale a Trieste e già osservatore internazionale alle elezioni della Duma del settembre 2026 in Russia. Eccoci dunque al voto in Parlamento europeo sulla risoluzione contro le elezioni farsa della Duma russa, dove Vannacci ha votato contrariamente. Roberto Jonghi Lavarini, profascista e filovannacciano, già al centro dell’inchiesta sulla Lobby Nera, viene poi intervistato e qui il buon Barone nero si lascia andare apertamente alla sua passione per la Russia.
Piazza Pulita non poteva trovare di meglio, no? “Io sono un grande estimatore di Dugin, la Russia è tradizione”, dice Lavarini. Eccetera eccetera. Questo secondo Formigli dovrebbe impressionare gli italiani? Forse l’obiettivo di questo pseudo-sputtanamento è un altro. Non quello davanti agli elettori, ma davanti alla coalizione di governo. In particolare a Fratelli d’Italia e Forza Italia, non tanto alla Lega di Matteo Salvini. E intanto Formigli sempre più inviperito: “Lei dunque si tiene un nazista dentro il partito?”. Forse loro due, come dice Vannacci, interpretano diversamente il concetto di libertà. Futuro Nazionale, ripetiamo, imbarca la sporca dozzina. E non lascia indietro nessuno. Ed è estremamente coerente in questo. La politica è un conto e la giustizia un’altra. Poi però Vannacci ribatte un po’ in ritardo sulle parole dell’ambasciatore Starace. Le definisce “fregnacce” e dice di avere dei documenti che lo provano. Sullo sfondo il titolo a caratteri cubitali in rosso “I misteri russi di Vannacci”. Nessun collegamento concreto, però. Peccato. Sarebbe stata una grande occasione per inchiodare Vannacci. E invece niente. In Italia le suggestioni sono molto più potenti delle prove che, una volta portate alla luce, si perdono in mille chiacchiere. Solo i numeri della vendita del libro di Vannacci potrebbero provare la tesi di Piazza Pulita, ovvero che quei libri siano stati comprati in blocco dalla Russia. E le vai a chiedere al lupo cattivo? Quello ovviamente te se magna. Ma che ci vogliamo fare. Però basta Russia, passiamo alla remigrazione. Quella di Martin Sellner, che nel video proiettato ancora una volta - è tutto molto grottesco - parla di “città modello”. Ma Vannacci non si ispira a questo, no? Il generale vuole l’assimilazione, non l’integrazione, quindi non ha senso creare moschee aggreganti di immigrati di religione islamica nelle periferie delle città, spiega. A questo punto, però, Vannacci, si vede, pare essersi un po’ rotto. Effettivamente questa intervista è una tortura, fa quasi venire voglia di mettersi dalla parte del generale. E il patriarcato. E la famiglia, gli uomini, le donne. Gli omosessuali. La Costituzione antifascista (“No, è antimonarchica”). E Renzi? È lui che lo ha aiutato a scendere in politica? No. Che barba, che noia, mamma mia. Andare in tv così per litigare come due signori qualunque seduti al bar. Non ci basta già questa vita grigia di tutti i giorni? Ma che cosa li invitate a fare gli ospiti se poi li trattate male?