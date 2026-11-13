Il processo al camionista che investì Davide Rebellin non proseguirà. Ma a parlare è la dignità della famiglia: niente vendetta, solo il desiderio di ricordare

Ieri in corte d’Appello la storia è finita, con quell’amaro in bocca che si scrive: non luogo a procedere. Il processo di primo grado aveva condannato il tedesco a 4 anni di reclusione. Poi due anni fa, durante un’ora di permesso dagli arresti domiciliari, Rieke è stato colpito da un grave ictus da cui non ha più mostrato alcun segnale di recupero. Da qui la decisione della corte d’appello di Venezia che ha decretato Rieke come non in grado di partecipare coscientemente al processo. E nel turbinio di reazioni che può suscitare una decisione del genere, una lezione di eleganza, dignità e stoicismo la danno proprio i familiari di Rebellin: “La famiglia prende atto di quello che è successo. C’è sicuramente rispetto per quello che sono state le decisioni giudiziarie e per quella odierna. Non c’è amarezza, c’è una presa d’atto e rispetto delle condizioni di salute”. Perché chi cerca vendetta muore due volte, si logora nell’attesa di veder logorato l’altro, e allora la vita di chi resta finisce in un mare di risentimento e rabbia. E allora, piuttosto che la vendetta, la famiglia di Rebellin ha optato per la giustizia. Giustizia che, dice l’avvocato della famiglia Davide Picco “ha sicuramente funzionato, dato che la Procura ha tradotto l’imputato dalla Germania all’Italia, lui ha scontato diversi mesi in carcere e poi ai domiciliari. Poi il suo stato di salute ha portato alla sentenza odierna”. Resta il desiderio che Davide non venga dimenticato, e che la sua strada serva a farne di più sicure per chi, dopo di lui, continuerà a pedalare.