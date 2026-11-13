Caso David Rossi: il “codice di Vinci” è un certificato di deposito legato all’ndrangheta o un numero della Tim? Vi sveliamo il mistero oltre la Commissione d’inchiesta

Borzi, quando era ancora al Sole 24 Ore, propose un pezzo al quotidiano che però non venne mai reso pubblico finché lui stesso non decise di condividerlo su LinkedIn il 19 dicembre 2019 con il titolo “A Viadana tra ‘ndrine, sponsorship di Mps e mistero David Rossi”. Borzi in questo pezzo scrive della coincidenza del numero presente nei tabulati telefonici di Rossi con l’identificativo di un certificato di deposito al portatore relativo a un conto dormiente su una filiale di Viadana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata con scadenza il 31 agosto 2013 pubblicato il 10 ottobre del 2012 da GE Capital Interbanca in un elenco di certificati di deposito ordinari a tasso fisso prossimi alla scadenza. Ecco ora fermiamoci un attimo e ragioniamo su un punto tecnico. Questo numero non è mai stato digitato sull’iPhone 5 di Rossi – peraltro dopo la sua morte – non era presente nella sua rubrica e, poi, perché “chiamare” il numero di un certificato di deposito al portatore? Non ha un senso logico vero e proprio questa spiegazione, perché quello non è un numero di telefono. Ma ancora di più, qualora si fosse trattato di chissà quale messaggio in codice lasciato dall’assassino, ecco, questo avrebbe dovuto comporre il numero e chiamare dal telefono di Rossi – mentre Rossi era già morto – al secondo preciso in cui si conclude la chiamata di Carolina Orlandi prima e del giornalista Paolo Tripaldi dopo, alle 22:28, momento in cui, peraltro, il telefono era già in custodia degli inquirenti, il che rende altamente improbabile che la spiegazione di Nicola Borzi sia plausibile. Tra l'altro Borzi, audito in Commissione nel dicembre 2024, venne sollecitato dal deputato Andrea Rossi il quale gli domandò se fosse a conoscenza degli accertamenti già effettuati su quel numero dalla precedente Commissione e dal Tribunale di Siena. E la risposta fu no. Certamente quel numero di certificato al portatore riconducibile alla ormai tristemente nota filiale di Viadana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, collegato con l’ambiguo capitolo di Antonveneta e Mps, ove era presente un conto del boss Salvatore Grande Aracri, esponente dell’omonima cosca, scoperchia del marcio che, però, non necessariamente si collega con la morte di Rossi. Una pista, quella della ’ndrangheta a Viadana, che richiama l’inchiesta Grimilde nella quale proprio l’attuale capo della segreteria della Commissione Vinci, Catia Silva, era stata al centro di una vicenda di minacce di stampo mafioso e della quale Vinci era stato il difensore. Una storia dunque conosciuta molto bene da Vinci e Silva, ma che potrebbe non c’entrare niente con la morte dell'ex manager della comunicazione di Mps, tranne che per tutta una serie di depistaggi che meritano un capitolo a parte, come già accennavamo in precedenza. Perché se davvero questo fantomatico 4099009 è un codice tecnico generato dalla Tim, allora è proprio tutto da rifare.