Caso David Rossi: il “codice di Vinci” è un certificato di deposito legato all’ndrangheta o un numero della Tim? Vi sveliamo il mistero oltre la Commissione d’inchiesta

Gran parte del lavoro dell’attuale Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi ruota attorno a una misteriosa sequenza di numeri: 4099009. Dalla natura di questo numero dipende fragilmente la validità della pista che vorrebbe collegare la morte dell’ex manager di Mps con la ’ndrangheta emiliana. Un “codice (Da) Vinci”, dove il Vinci qui non è Leonardo ma l’onorevole di Fdi Gianluca, presidente della Commissione. Vinci, per inciso, è già stato difensore dell’ex consigliera comunale di Brescello Catia Silva proprio contro la cosca calabrese insediatasi in Emilia, quella dei Grande Aracri, protagonista della cosiddetta “pista di Viadana” al centro dei lavori di Palazzo San Macuto. E oggi Silva è il capo della segreteria della Commissione. Ma tornando al tasto dolente di questa misteriosa sequenza di numeri, per il giornalista Nicola Borzi – audito in Commissione Vinci e rilanciato da Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti – si tratterebbe dell’identificativo di un certificato di deposito al portatore riconducibile a un presunto conto in nero presso una filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Viadana, un tempo di Mps. Ma com’è possibile che un numero di certificato di deposito al portatore sia stato registrato dalla rete Tim nei tabulati telefonici? Per altro in uscita dopo la morte di Rossi, dal cellulare di Rossi? La precedente Commissione d’inchiesta presieduta da Pierantonio Zanettin fornisce una spiegazione più semplice e plausibile, seppur meno entusiasmante. Tra il 2021 e il 2022, infatti, Tim e Ros dei Carabinieri hanno spiegato in audizione che quel numero sarebbe un codice generato dalla rete Tim quando due utenze cercavano di chiamare Rossi con credito insufficiente. Il Ros, poi, spiega di aver riscontrato lo stesso numero in un altro caso avvenuto a distanza di pochi giorni dalla morte di Rossi, quello dell’omicidio della prostituta colombiana di nome Lucelly Molina Camargo. Effettivamente Rossi la sera della sua morte venne chiamato da due persone appena dopo la sua tragica caduta nel vuoto, avvenuta alle 19:43 circa di quel 6 marzo 2013.
Alle 20:16 e 49 secondi, infatti, parte una chiamata dal cellulare di Carolina Orlandi, figlia della compagna di Rossi, Antonella Tognazzi, della durata di 3 secondi. Alle 20:16 e 52 secondi, poi, nei tabulati telefonici viene registrata per la prima volta un’apparente chiamata in uscita dal cellulare di Rossi al numero 4099009. Alle 22:28 è registrato un tentativo di chiamata del giornalista Paolo Tripaldi a Rossi, cui segue nuovamente il numero 4099009 nei tabulati. In alcuni articoli di stampa, come ad esempio Il Giornale, quel numero in un primo momento viene indicato come il riferimento a un conto dormiente e da altri, addirittura, come numero di conto aperto presso lo Ior, ovvero la Banca del Vaticano. Dunque, ecco, questo numero prima di essere riesumato da questa Commissione d’inchiesta era già stato utilizzato per formulare alcune ipotesi d’inchiesta giornalistica che, per chi conosce la vicenda, non sono andate a finire molto bene. La spiegazione che viene data a tal proposito dal Tribunale di Siena nell’ordinanza di archiviazione del 2017 è la seguente: “Dagli accertamenti compiuti sul punto presso la Tim è risultato che le due chiamate afferivano in realtà alla fruizione del servizio S.O.S. autoricarica fornito dal gestore. In altri termini, l'utenza della Orlandi aveva esaurito il credito durante la chiamata, rimasta senza risposta, al numero in uso a Rossi e ciò aveva generato una deviazione di chiamata al numero di servizio 4099009. Il referente per i rapporti con l'autorità giudiziaria di Tim, Laura Benignetti, nella nota trasmessa il 12.4.2017 non poteva essere più chiara e definitiva”.
Va precisato che la Tim ha poi ritenuto parzialmente inesatta la spiegazione di Benignetti che per questa ragione venne audita il 1° dicembre del 2021 dalla Commissione d’inchiesta parlamentare presieduta dall’onorevole Pierantonio Zanettin che, va ricordato, parte dall’impostazione del presunto omicidio. Qui Benignetti spiega che inizialmente Tim aveva interpretato quel numero come una conversazione reale, in quanto codificata come chiamata in uscita dal telefono di Rossi, salvo poi rendere una versione differente, ovvero che il 409900 fosse un codice tecnico affiancato dal numero finale del numero di cellulare di Rossi, ovvero 9. A tal proposito il deputato Luca Migliorino la incalza e le domanda quale sia il protocollo tecnico che giustifichi la costruzione di questo numero. A questo punto Benignetti ammette la sua incompetenza in tal proposito, spiegando che lei non si occupa degli aspetti tecnici, ma del lato amministrativo. Il 18 luglio del 2022, allora, la Commissione Zanettin, dopo aver commissionato accertamenti tecnici al riguardo convoca in audizione il luogotenente Marco Marzi e il maggiore Stefano Di Napoli del Reparto Indagini Tecniche del Ros dei Carabinieri. Per Marzi quel numero non è una novità. Già durante le indagini sull’omicidio della prostituta colombiana Lucelly Molina Camargo – uccisa tre giorni prima della morte di Rossi in un’abitazione distante poche centinaia di metri da vicolo Monte Pio – venne riscontrato questo numero. In quel caso, spiega, il numero registrato dai tabulati era 4099000. Dunque con uno 0 finale invece del 9 riscontrato nel caso di Rossi. Questo perché il numero chiamato in questa indagine finiva in 0 e dunque veniva accostato al codice tecnico poi risultante come chiamata in uscita nei tabulati. Ultimamente ci è stato fatto notare, erroneamente, che chiedendo a ChatGgt se 4099009 sia il numero della Tim per ricaricare il credito, la risposta che viene fornita è “no”. Certo, perché la domanda è sbagliata. Quel codice, infatti, non è mai stato digitato sull’iPhone di Rossi e non è un numero di telefono ma un codice tecnico rinvenuto solamente dai tabulati. Dunque ci domandiamo legittimamente come mai la Commissione Vinci insista sulla pista di Viadana se il collegamento con essa è, per il momento, una pura suggestione? Certo, poi c’è il racconto de relato dell’avvocato Luca Goracci che parla del fantomatico Antonio Muto, presunto imprenditore legato all'ndrangheta che avrebbe dovuto incontrare Rossi il giorno della sua morte, del quale esistono numerosi omonimi e mai individuato con certezza. Ecco, questo però è un altro discorso che merita di essere affrontato separatamente per non fare confusione. Restando sul misterioso numero l’intuizione del giornalista Nicola Borzi è certamente molto interessante, ma perlomeno priva di riscontri tecnici, perché quel numero non è stato rinvenuto dentro lo smartphone di Rossi, ma nei tabulati. Da qui, nonostante ciò, parte tutto il ragionamento della Commissione sulla pista della ’ndrangheta a Viadana e delle sponsorizzazioni di Mps.
Borzi, quando era ancora al Sole 24 Ore, propose un pezzo al quotidiano che però non venne mai reso pubblico finché lui stesso non decise di condividerlo su LinkedIn il 19 dicembre 2019 con il titolo “A Viadana tra ‘ndrine, sponsorship di Mps e mistero David Rossi”. Borzi in questo pezzo scrive della coincidenza del numero presente nei tabulati telefonici di Rossi con l’identificativo di un certificato di deposito al portatore relativo a un conto dormiente su una filiale di Viadana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata con scadenza il 31 agosto 2013 pubblicato il 10 ottobre del 2012 da GE Capital Interbanca in un elenco di certificati di deposito ordinari a tasso fisso prossimi alla scadenza. Ecco ora fermiamoci un attimo e ragioniamo su un punto tecnico. Questo numero non è mai stato digitato sull’iPhone 5 di Rossi – peraltro dopo la sua morte – non era presente nella sua rubrica e, poi, perché “chiamare” il numero di un certificato di deposito al portatore? Non ha un senso logico vero e proprio questa spiegazione, perché quello non è un numero di telefono. Ma ancora di più, qualora si fosse trattato di chissà quale messaggio in codice lasciato dall’assassino, ecco, questo avrebbe dovuto comporre il numero e chiamare dal telefono di Rossi – mentre Rossi era già morto – al secondo preciso in cui si conclude la chiamata di Carolina Orlandi prima e del giornalista Paolo Tripaldi dopo, alle 22:28, momento in cui, peraltro, il telefono era già in custodia degli inquirenti, il che rende altamente improbabile che la spiegazione di Nicola Borzi sia plausibile. Tra l'altro Borzi, audito in Commissione nel dicembre 2024, venne sollecitato dal deputato Andrea Rossi il quale gli domandò se fosse a conoscenza degli accertamenti già effettuati su quel numero dalla precedente Commissione e dal Tribunale di Siena. E la risposta fu no. Certamente quel numero di certificato al portatore riconducibile alla ormai tristemente nota filiale di Viadana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, collegato con l’ambiguo capitolo di Antonveneta e Mps, ove era presente un conto del boss Salvatore Grande Aracri, esponente dell’omonima cosca, scoperchia del marcio che, però, non necessariamente si collega con la morte di Rossi. Una pista, quella della ’ndrangheta a Viadana, che richiama l’inchiesta Grimilde nella quale proprio l’attuale capo della segreteria della Commissione Vinci, Catia Silva, era stata al centro di una vicenda di minacce di stampo mafioso e della quale Vinci era stato il difensore. Una storia dunque conosciuta molto bene da Vinci e Silva, ma che potrebbe non c’entrare niente con la morte dell'ex manager della comunicazione di Mps, tranne che per tutta una serie di depistaggi che meritano un capitolo a parte, come già accennavamo in precedenza. Perché se davvero questo fantomatico 4099009 è un codice tecnico generato dalla Tim, allora è proprio tutto da rifare.