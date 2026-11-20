Nadir Rossi, infatti, aveva continuato a vivere a piede libero. Aveva incassato una polizza assicurativa da 100mila euro, aveva fatto cremare il corpo della moglie nel tentativo di cancellare ogni traccia del veleno e, soprattutto, aveva continuato a fare il padre della loro bambina, mentre i nonni materni imploravano invano un provvedimento d’urgenza.

Poi, alla fine di ottobre, erano scattate le manette. E davanti alla GIP Carola Musio, lo scorso 2 novembre, Rossi si era presentato coperto da un cappuccio, tra le lacrime e la scena muta, avanzando perfino l’indecente pretesa degli arresti domiciliari con la scusa di dover accudire quella figlia a cui aveva tolto la madre. Il giudice gli aveva detto no. E ieri anche il Riesame gli aveva sbattuto la porta in faccia, confermando il carcere. Senza più vie d’uscita, senza la possibilità di tornare a casa a recitare la parte del padre modello, Nadir Rossi ha scelto la corda. Lasciando dietro di sé una bambina orfana, una verità processuale che ora non arriverà mai a sentenza e l’ennesimo fallimento di un sistema che non sa proteggere nessuno. Né i vivi. Né la verità. Né l’innocenza di una bimba di soli 5 anni.