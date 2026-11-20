Alla fine non ha retto neppure al primo vero muro giudiziario. Nadir Rossi, trentacinque anni, l’ex infermiere del Pronto Soccorso del Policlinico di Verona arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con ripetute iniezioni di insulina, si è impiccato nella sua cella della Casa Circondariale di Verona. Un gesto estremo arrivato poche ore dopo che il Tribunale del Riesame aveva respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai suoi difensori, gli avvocati Giacomo Giulianelli e Davide Lovato.
Dopo il caos delle prime comunicazioni, in cui si era diffusa la notizia del decesso immediato, è arrivata la rettifica ufficiale di Gennarino De Fazio, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria: l’uomo è stato trovato in fin di vita e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, in stato di morte cerebrale. Un epilogo agghiacciante che chiude nel modo più tragico una vicenda in cui la giustizia degli uomini era arrivata tardi. Troppo tardi, ma alla fine aveva iniziato a presentare il conto. Conto che adesso, senza alcuna colpa, pagherà solo una bambina di cinque anni che non dice più “mamma” da tre anni e ora non dirà più neanche “papà”.
Nadir Rossi, infatti, aveva continuato a vivere a piede libero. Aveva incassato una polizza assicurativa da 100mila euro, aveva fatto cremare il corpo della moglie nel tentativo di cancellare ogni traccia del veleno e, soprattutto, aveva continuato a fare il padre della loro bambina, mentre i nonni materni imploravano invano un provvedimento d’urgenza.
Poi, alla fine di ottobre, erano scattate le manette. E davanti alla GIP Carola Musio, lo scorso 2 novembre, Rossi si era presentato coperto da un cappuccio, tra le lacrime e la scena muta, avanzando perfino l’indecente pretesa degli arresti domiciliari con la scusa di dover accudire quella figlia a cui aveva tolto la madre. Il giudice gli aveva detto no. E ieri anche il Riesame gli aveva sbattuto la porta in faccia, confermando il carcere. Senza più vie d’uscita, senza la possibilità di tornare a casa a recitare la parte del padre modello, Nadir Rossi ha scelto la corda. Lasciando dietro di sé una bambina orfana, una verità processuale che ora non arriverà mai a sentenza e l’ennesimo fallimento di un sistema che non sa proteggere nessuno. Né i vivi. Né la verità. Né l’innocenza di una bimba di soli 5 anni.