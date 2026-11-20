Settimane di sciopero e rivendicazioni: contro il carovita, per salari dignitosi. Oggi 20 novembre è il giorno dell’ennesima manifestazione in cui i lavoratori di tutta Italia scenderanno in piazza. È una protesta trasversale, che riguarda ogni settore dell’economia. Compresa l’industria culturale. Il movimento Siamo ai titoli di coda, composto da professionisti e maestranze delle troupe italiane, non ha aderito allo sciopero e ha diffuso ieri 19 novembre un comunicato in cui ha sottolineato l’atteggiamento ambiguo del sito Kometa Rossa, sito amministrato da sindacalista di Slc Cgil, sezione che si occupa dei lavoratori della comunicazione. La domanda alla base del messaggio è: perché Kometa Rossa scrive “preventivamente” che “tutta la troupe” aderisce allo sciopero? Il 18 novembre, infatti, stando a quanto scritto in due mail, sarebbe arrivata l’informazione riguardante tutti i professionisti impegnati in due produzioni, così da rendere pubblica (e dunque meno efficace) la scelta dello sciopero. In questo modo, scrive ancora Siamo ai titoli di coda, lo sciopero si trasformerebbe in un “fermo concordato”, che riduce il “disagio organizzativo” e finisce per depotenziare il principio stesso della protesta. Il movimento chiama poi in causa il Ccnl Troupe del 7 dicembre 1999, firmato anche da Slc Cgil e da allora mai rinnovato. Al punto 9 una clausola equiparerebbe lo sciopero a una causa di forza maggiore: in base a questa norma, le produzioni non sarebbero tenute a pagare compenso e diaria per le giornate non lavorate. Secondo il movimento, quando Kometa Rossa annuncia in anticipo una mobilitazione le produzioni tenderebbero ad annullare la giornata di riprese, lasciando senza paga anche chi non aveva aderito. Il rischio è che lo sciopero venga scoraggiato: chi vorrebbe aderire potrebbe rinunciare per non far ricadere le conseguenze sull’intera troupe.