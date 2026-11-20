Ci sono voluti tredici anni e una valanga di rinvii, ma alla fine Grand Theft Auto VI è arrivato finalmente. E sapete perché ribadiamo “finalmente”? Non perché siamo gasati e impazienti di fonderci con il joystick. Ma perché l’uscita di questo videogioco ci sbatte in faccia (se mai ce lo fossimo scordati) che siamo governati dal nulla più assoluto. Non solo: persino chi quel nulla dovrebbe combatterlo non ha alcuna intenzione di fare sul serio, se non alimentare i “dissing” da social con le grafiche di GTA VI.
Molte persone hanno scelto di prendersi ferie pur di giocare a GTA VI. Verrebbe da pensare al solito bisogno di fuga da una realtà che fa schifo. Ma la verità è che a noi non serve un videogioco per scappare dalla realtà, perché la nostra realtà è già diventata un videogioco. Le istituzioni giocano alla Play, cavalcano l’onda del trend e nel frattempo fanno pubblicità gratuita a un’azienda privata: Take-Two Interactive, la holding che possiede al 100% Rockstar Games, lo studio di sviluppo del gioco.
E l'aspetto più schifoso è vedere un popolo che non reagisce. Non ci incazziamo, anzi: ci allineiamo come pecore a questo trend che intasa le homepage dei social, producendo copie su copie della stessa grafica e normalizzando l’idea che chi dovrebbe far funzionare il Paese se ne stia sul divano a pigiare i tasti di una console. E per giunta su un videogame che ruota attorno al vivere da criminali e farla franca, tra furti d’auto, rapine a mano armata, ricettazione, riciclaggio e scontri a fuoco con le forze dell’ordine. Il nostro malcontento, invece di esplodere contro chi ci governa, viene addomesticato così. Ridotto a una versione digitale dei Due Minuti d’Odio di Orwell, dove tutta la rabbia reale si sfoga premendo i tasti per vincere una missione su GTA.
Ma cosa ci ha ridotti così inermi, incapaci persino di renderci conto di questa deriva politica e sociale? Aveva ragione Zygmunt Bauman quando parlava di una società talmente liquida da sciogliere ogni legame reale e trasformare i cittadini in consumatori passivi, buoni solo a scrollare uno schermo mentre il potere fa quello che vuole. Possibile che conti solo “farsi una risata” e buttarla in caciara? Che l’unico modo per sopravvivere a uno Stato che ci spreme fino all’osso sia anestetizzarsi dentro un mondo virtuale? Quando abbiamo deciso che questo circo social dovesse essere considerato comunicazione politica accettabile?
Fratelli di GTA
L’account di Fratelli d’Italia gioca sul lasso di tempo tra un capitolo e l’altro del videogame, inventandosi lo slogan “Abbiamo fatto in tempo... per fare la storia”, appiccicato sul tormentone delle “cose successe prima di GTA VI” sotto una grafica con Giorgia Meloni ridisegnata dall’IA in salsa videoludica. Le slide celebrano i soliti traguardi rivendicati dal Governo: prima donna Presidente del Consiglio, record storico di occupazione, abolizione del bollo auto e governo più longevo della Repubblica. Come se non bastasse, la stessa estetica viene riciclata subito dopo per attaccare Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, incrociando la data d’uscita di GTA VI (19 novembre) con lo sciopero del 20 novembre: “Una cosa è certa: per creare il caos, al segretario della CGIL non serve una console”. Anche lo scontro sociale con i sindacati ridotto a un meme da quattro soldi.
PD (Partito del Download)
E l’opposizione come risponde? Esattamente allo stesso livello imbarazzante. Prima la segretaria Elly Schlein posta su Instagram la foto davanti alla PlayStation con il cane e il conto alla rovescia scrivendo “Pronte”, mentre alla Camera si continua a votare e a lavorare, come sul decreto Ambiente, e il Paese avrebbe ben altre urgenze rispetto alle nottate da gamer della leader dell’opposizione.
Poi il profilo ufficiale del Partito Democratico pubblica i “trucchi di GTA VI che la destra non vuole che tu sappia”. Una campagna elettorale indistinguibile per superficialità da quella del Governo in carica, che ti fa venire solo voglia di fare le valigie in fretta e scappare nel Wyoming. Ci resta solo sperare che fuori dal duello FdI-PD si salvi qualcuno, ma la speranza muore ancor prima di nascere.
Tutti gli altri partiti giocano la loro partita a Vice City
L’intero arco parlamentare si è buttato nello stesso baratro comunicativo: dalla Lega - con tanto di amministratori locali come Marsilio e Fabbri in versione tramonti e palme - fino al Movimento 5 Stelle contro il centrodestra, ad Azione che rispolvera Mario Draghi sul tormentone “prima di GTA VI” e ai Giovani Democratici. Cambiano le sigle e cambiano i bersagli, ma la mediocrità è identica per tutti: trasformare la politica in un livello da videogioco. Non c’è niente di geniale: è uno spettacolo penoso, e dovrebbe farci incazzare tutti come bestie.
Poteva forse tirarsi indietro il generale? Sul profilo di Futuro Nazionale spunta la solita foto-confronto tra Roberto Vannacci in divisa nel 2013 (anno di uscita di GTA V) e quello in giacca e cravatta di oggi. Ennesima dimostrazione che anche chi predica ordine, rigore e autorità alla fine cede alla stessa caciara da algoritmo. Qualche giorno dopo arriva pure il reel di Edoardo Ziello che attacca Nicola Fratoianni a PiazzaPulita buttandola ancora lì: “Il suo partito sembra GTA VI”.
Forze del Contrordine
Se i partiti fanno venire l’orticaria, il fondo del barile lo raschiano le istituzioni e le divise. Perché a salire sul carro di GTA VI non sono stati solo i social media manager dei politici, ma direttamente il Ministero della Difesa, la Polizia di Stato, l’Aeronautica Militare, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera. Il Ministero della Difesa ha addirittura prodotto una serie in quattro puntate - numerate come un DLC - con tramonti viola, palme e la scritta “Cose successe prima di GTA VI”: una supercar in livrea dei Carabinieri sul lungomare di Napoli, il cane robot tra i soldati, l’Amerigo Vespucci e le Frecce Tricolori, chiusi dalla didascalia “E no, non è un videogioco. È tutto reale!”.
La realtà che imita GTA
Peccato che a essere fin troppo reali siano i soldi pubblici bruciati per tenere in piedi la macchina della comunicazione istituzionale che partorisce questa roba. Il cortocircuito è talmente grottesco che persino da dentro è arrivata una presa di distanza netta: il sindacato di polizia Cosap ha diffuso una nota parlando di “profondo sconcerto e ferma disapprovazione” per il post della Polizia di Stato. Perché qualcuno, evidentemente, deve ricordare a chi indossa una divisa cosa significa Grand Theft Auto: furto d’auto aggravato. Un gioco PEGI 18 dove poliziotti e militari esistono solo come “livello di allerta” da seminare o prendere a sportellate. Se persino lo Stato svende la propria credibilità per un meme su un simulatore di reati, non possiamo stupirci se due minorenni di Rovigo decidono di danneggiare dieci autobus facendoli scontrare nel piazzale e di rubare un pullman per una corsa di otto chilometri finita in un fossato verso Lendinara, filmando tutto per i social con tanto di riferimento al videogioco.
E allora, diteci, cosa rimane da salvare? Di certo non questa partita dalla quale, invece, dovremmo uscire premendo immediatamente il tasto, senza neanche salvarla.