Ci sono voluti tredici anni e una valanga di rinvii, ma alla fine Grand Theft Auto VI è arrivato finalmente. E sapete perché ribadiamo “finalmente”? Non perché siamo gasati e impazienti di fonderci con il joystick. Ma perché l’uscita di questo videogioco ci sbatte in faccia (se mai ce lo fossimo scordati) che siamo governati dal nulla più assoluto. Non solo: persino chi quel nulla dovrebbe combatterlo non ha alcuna intenzione di fare sul serio, se non alimentare i “dissing” da social con le grafiche di GTA VI.

Molte persone hanno scelto di prendersi ferie pur di giocare a GTA VI. Verrebbe da pensare al solito bisogno di fuga da una realtà che fa schifo. Ma la verità è che a noi non serve un videogioco per scappare dalla realtà, perché la nostra realtà è già diventata un videogioco. Le istituzioni giocano alla Play, cavalcano l’onda del trend e nel frattempo fanno pubblicità gratuita a un’azienda privata: Take-Two Interactive, la holding che possiede al 100% Rockstar Games, lo studio di sviluppo del gioco.