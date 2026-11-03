Jessica uccisa con l’insulina: Nadir Rossi piange, fa scena muta davanti al GIP e ha una pretesa (che gli andava negata prima)

Nulla contro i legali, che fanno il loro lavoro, ma pretesa indecente. Ok, nessuno è colpevole fino a sentenza e Nadir Rossi – in questa fase – è da considerarsi innocente. Ma, diciamolo senza timori, alcuni “innocenti” non possono fare i padri. Quella richiesta è uno schiaffo in faccia al buon senso. Tanto che la gip l’ha rispedita al mittente nel giro di due ore, confermando la custodia cautelare nel carcere di Montorio. Ma il solo fatto che un individuo indagato per aver freddamente svuotato fiale di farmaci salvavita nel corpo della moglie abbia potuto avanzare una simile pretesa dimostra la distanza dal reale di un sistema che, per due anni, ha permesso a questo presunto orco di stringere la figlia tra le braccia, abusando di un ruolo genitoriale che gli andava revocato fin dal primo esposto dei nonni.

Le carte dell'inchiesta coordinata dalla procura scaligera delineano un quadro agghiacciante: ricerche sul web effettuate sul proprio smartphone settimane prima sui sintomi dell'overdose grave, saggi di medicina legale sugli angeli della morte divorati avidamente subito dopo il delitto, benzodiazepine utilizzate per stordire la vittima e quel cadavere bruciato in fretta per evitare un'autopsia che avrebbe svelato la verità. Oggi Rossi piange dietro le sbarre e invoca la bambina, ma va detto che le uniche lacrime che contano restano quelle di una famiglia a cui è stata strappata una figlia e che, adesso, deve poter crescere una nipote.