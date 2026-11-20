Signori, è Natale di nuovo, ma l’impianto accusatorio, pur se pachidermico, è fragile. Fragilissimo. In Germania ci si sta concentrando su cinque reperti prelevati nell’abitazione il 30 luglio scorso. Un sacchetto rosa contenente del kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con del liquido e dei sedimenti sul fondo, una scatola di guanti da lavoro. Il punto è che si parla di ricerca di tracce biologiche. Insomma, se anche si scoprisse che nei reperti prelevati in casa Di Vita ci sono tracce di un qualche Di Vita non sarebbe certo la scoperta del secolo. Tra l’altro nessuno dei legali o dei consulenti delle parti, né degli indagati (che per ora restano scandalosamente cinque medici già ampiamente scagionati dai fatti) né delle persone offese, ha ritenuto di presentarsi a Berlino.Insomma: tutti sembrano sapere che le soluzioni non arriveranno. Anche perché, in una casa abitata quotidianamente da una famiglia, isolare un’impronta o una traccia biologica su una borraccia o un cestino dimostra soltanto che quella famiglia viveva lì, non certo chi abbia versato il veleno.

Del resto, la storia di questa indagine è una lunga rincorsa a ombre che si dissolvono non appena vengono illuminate. Si era partiti dall’ipotesi dell’intossicazione alimentare, passando per l’iscrizione nel registro degli indagati di cinque medici per omicidio colposo, fino alla svolta tossicologica che aveva svelato la presenza della ricina, un veleno potente quanto arcaico, ricavabile dai semi di una pianta che cresce spontanea ovunque lì intorno. Da lì, l’indagine si è allargata frugando nei cassetti dei segreti coniugali e di quelli extraconiugali, oltre che cercando sui social tracce che potessero portare alla mano omicida. Intanto Gianni Di Vita, mai indagato, e l’altra figlia Alice sono risultati completamente negativi alla ricerca degli anticorpi alla ricina eseguita sempre in Germania. La miserabile considerazione con cui ci viene da concludere? La pistola fumante non si troverà mai. La ricina (o, meglio, un composto letale ampiamente usato in agricoltura), invece, a Pietracatella e dintorni si può trovare ovunque e chiunque può confermarlo, soprattutto se un po’ avanti con gli anni.