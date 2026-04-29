Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le 177 desaparecidas italiane e le rivelazioni della Commissione Parlamentare. Cos'è la pista della “tratta delle bianche”?

Un'area di appena cinque chilometri quadrati di sampietrini e palazzi storici, al centro di Roma, tra Corso Rinascimento e il Vaticano. Lì, tra il maggio e il giugno del 1983, sono scomparse tante ragazzine di età compresa tra i 14 e i 16 anni. In tutti i primi anni '80 a Roma ne sarebbero svanite addirittura 177, tra loro anche Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

Una storia a metà tra la cronaca e la leggenda metropolitana, di quelle che si raccontano ai bambini per spaventarli e convincerli a non dare confidenza agli sconosciuti. Una storia di presunti camerini con botole segrete, uomini insospettabili e bordelli di alto bordo. Di adolescenti volatilizzate nel nulla, adescate e convinte a prostituirsi per sultani e signori della guerra nelle città africane. È la storia che è nota, dal nome che le ha dato un'inchiesta pubblicata su Panorama, come la tratta delle bianche.