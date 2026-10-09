BMW più antifascista di tutti: in Sassonia sfancu*a Afd (che va a piangere da Musk) e non dà l'auto di servizio a Rausch

La reazione di AfD è stata altrettanto rumorosa. Ulrich Siegmund, leader regionale del partito e candidato alla carica di primo ministro della Sassonia-Anhalt, ha accusato BMW di avere "poco rispetto per la democrazia" e ha pubblicato su X una fotografia che lo ritrae su uno scooter Simson d'epoca, simbolo della Germania orientale ai tempi della Repubblica democratica tedesca. Una reazione ancora più piccata è arrivata da Beatrix von Storch, deputata di AfD al Bundestag, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Elon Musk, proprietario di Tesla e sostenitore del partito tedesco. La sua domanda, pubblicata sulla piattaforma del miliardario, è stata semplice: Tesla sarebbe disposta a fornire un'auto di servizio a Rausch? Una richiesta che ha trasformato la controversia in una specie di sfida automobilistica tra Monaco e l'impero di Musk. Per ora non risulta una risposta pubblica di Tesla che confermi la disponibilità a intervenire.