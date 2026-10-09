Ah Donzè, macché Terza Repubblica! Questa legge elettorale ha cose buone e cose pessime, ma non rivoluziona l’Italia delle grandi ammucchiate

Lo stesso Calise, poi, tornerà a parlare di Terza Repubblica nel 2013 in riferimento all’ascesa del Movimento 5 Stelle, il terzo che si credeva escluso dalla logica del bipartitismo dei primi anni Duemila. E siamo già a tre “terze repubbliche”. C’è poi la Terza Repubblica di Renzi, quella della riforma costituzionale fallita che porterà alla caduta del premier fiorentino nel 2016. Poi una figura che per certi versi, non chiedetemi perché, associo a Donzelli, e cioè Giggino Di Maio, il 5 marzo 2018 per gioire del successo elettorale (ed è dunque, forse, l’essere galvanizzati dalla vittoria che ci porta a dire scemenze) sancisce: “Oggi per noi inizia la Terza Repubblica”, con annessa pernacchia dell’area riformista (che non vince mai, ma almeno studia e sa che di nuove repubbliche si può parlare solo se cambia l’assetto istituzionale).

Con la riforma del premierato si pensava di chiudere finalmente la partita, tanto che fu Giorgia Meloni stessa a parlare così durante la Convention della Dc a Saint-Vincent a ottobre del 2023: ”Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica: consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare finalmente l’Italia, con la riforma costituzionale che questo Governo intende portare avanti, nella Terza Repubblica”. E sarebbe probabilmente stato così, se la riforma non si fosse arenata l’anno successivo. Ora, con questa legge elettorale mezza buona e mezza no, la pretesa di esser passati a una Terza Repubblica è quantomeno esagerata.