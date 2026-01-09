Stranger Things, il Conformity Gate esiste. Ecco dove trovare il segreto Capitolo 9

La risoluzione del Caos, nel moderno, è stata affidata alle “opere”, cioè ai testi: era all’interno dei testi che il Caos voleva prendere il sopravvento e che veniva, in qualche maniera, “risolto”. Solo pochissimi testi hanno avuto il potere di travalicare le pagine per arrivare al cosiddetto “fruitore”, e sono i testi sacri. In questo senso, Stranger Things è una narrazione sacra. Quando si parla di serie TV si parla di “mitologie”; nel caso di Stranger Things possiamo parlare di una vera e propria Teologia. I fratelli Duffer non sono soltanto due autori. Sono Demiurghi. Non riesco a dire di più per manifestare l’ammirazione che destano. La puntata segreta di Stranger Things, il Conformity Gate, esiste. Ed è nella vita di tutti i giorni: il mondo è un set.