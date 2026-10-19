E se dopo tutto questo Elly Schlein fosse davvero la persona giusta?

Siamo alla Nuvola dell'Eur, domenica 18 ottobre, nel pieno degli scontri di questi giorni. Costo della vita e dei carburanti, salario minimo, rinnovabili, politica industriale, congedo paritario, un'Europa federale capace di superare il voto all'unanimità. Poi Elly Schlein ha alzato lo sguardo dai fogli, me la immagino così, e ha detto di essere pronta a guidare il centrosinistra come candidata alla presidenza del Consiglio, «con o senza primarie». Standing ovation. Poco dopo l'assemblea ha votato, con 578 sì, 3 no e 26 astenuti, l'ordine del giorno che la indica come unica candidata dem in caso di primarie di coalizione, e un secondo voto le ha allungato il mandato oltre la scadenza congressuale, fino alle politiche del 2027.

Giuseppe Conte aveva già risposto due settimane fa, quando in direzione Schlein aveva messo le carte in tavola – o la guida va al partito più votato, perché «uno non vale uno», oppure si va ai gazebo. Da Frosinone, l'ex premier aveva chiuso il discorso così: «Non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie». La lettura dominante è che si tratti di un azzardo, se non di un errore, ma mettendo in fila alcuni fatti, come vi avevamo già detto, la storia è un po’ diversa.