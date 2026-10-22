Ma davvero la ‘ndrangheta aveva una talpa nel tribunale di Milano? Ecco spiegato (bene) il funzionamento della “banca occulta” di ‘ndrangheta, Casalesi e mafia foggiana

La struttura amministrativa della banca si sarebbe articolata, poi, scrive il gip, in 18 società cartiere, imprese utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti e ricevere i relativi bonifici. Negli atti compaiono, fra le altre, società denominate N.D.R., Global Trade, Solution, Eurocart, C.S.M., Tecnoimpianti, Commerciale, Easytech e GI.EM., oltre alla ditta PG Service, intestata a Gianluigi Contestabile. Sul dispositivo attribuito a Paolo Pelaggi – già coinvolto nel processo Aemilia in relazione agli Arena, Nicoscia e Grande Aracri – sequestrato il 24 giugno 2026, gli investigatori avrebbero individuato una contabilità parallela organizzata attraverso “schede”, utilizzate per registrare i movimenti riconducibili ai singoli clienti e intermediari, e la cosiddetta “lavagna” generale, utile a tenere sotto controllo il complesso delle operazioni. I documenti analizzati dalla Gdf parlano per le operazioni fra il 2025 e il 2026 di movimentazioni per circa 47,5 milioni di euro. Il dato generale comunicato dalla Guardia di Finanza parla invece di oltre 110 milioni di fatture false. In una conversazione intercettata, Pelaggi si lascia andare a una dichiarazione che rende piuttosto bene l’idea della sua fiducia nel sistema: “Io c’ho due forze... gli Usdt e cash”. Le criptovalute e il contante. Un ruolo fondamentale sarebbe stato quello svolto da Giuseppe Tuosto e Walter Iasiello, indicati come gli specialisti nella movimentazione internazionale dei fondi. Nell’ordinanza, infatti, compaiono passaggi attraverso piattaforme e conti esteri, compresi circuiti riferiti al Canada, alla Svizzera e al Regno Unito. La criptovaluta più utilizzata sarebbe stata appunto l’Usdt il cui valore è progettato per mantenere un rapporto stabile con il dollaro americano. Caratteristica particolarmente utile per trasferire rapidamente somme ingenti senza esporsi alle oscillazioni di prezzo tipiche di altre criptovalute. La contestazione relativa a uno dei principali filoni di riciclaggio arriva a circa 68,7 milioni di euro. Le criptovalute sarebbero state, secondo gli inquirenti molto utili per compensare i soldi ottenuti dal narcotraffico in Italia in accrediti in criptovalute – in questo caso Usdt – utilizzabile dall’altra parte del mondo. Saverio Zoccoli, chiamato nelle conversazioni “lo Zio” o “Jet”, secondo gli investigatori, avrebbe procurato al circuito milioni di euro in contanti riconducibili proprio allo spaccio all’ingrosso ottenendo in cambio trasferimenti e conversioni in criptovalute. Gli atti parlano di danaro da trasferire a Barranquilla, in Colombia, e ad operazioni collegate alla compravendita della coca. Nel novembre 2025 in alcune intercettazioni si discute della distribuzione di 24 chilogrammi di cocaina fra Verona, Genova e Parma per 17.500 euro al chilogrammo. Un altro episodio riguarda una presunta consegna di circa 18 chilogrammi e nei colloqui successivi si parla tuttavia della restituzione della partita per problemi di qualità. Il 24 settembre 2025, parlando della vicenda della nave Plutus, sulla quale nel 2023 erano state sequestrate circa 5,3 tonnellate di cocaina, Zoccoli, intercettato, esclama “Tu la sai e io la pagai!”. In un altro passaggio, sempre Zoccoli descrive la struttura come “imbattibile”. La caratteristica che forse rende plasticamente la portata imponente dell’inchiesta è che, nella ricostruzione accusatoria, il denaro avrebbe attraversato confini criminali normalmente distinti. Dall’ndrangheta calabrese e lombarda, agli esponenti legati ai Casalesi, fino a quelli della quarta mafia foggiana e non solo. Secondo gli inquirenti parte delle commissioni e delle disponibilità finanziarie avrebbe contribuito al sostegno di persone legate ad ambienti mafiosi. Nel caso di Giovanni Fiore, per esempio, Pelaggi avrebbe accettato di ridurre la commissione dal 4 al 2% anche per lasciare disponibili risorse destinate ad Antonio Bruno, detto “Tonino”, coinvolto in un diverso procedimento per associazione mafiosa. E per le organizzazioni criminali, la capacità di assistere chi è in carcere e le rispettive famiglie costituisce tradizionalmente anche uno strumento di conservazione dei rapporti di appartenenza e di fedeltà. Pelaggi, però, secondo gli inquirenti non sarebbe stato solo. Con lui al vertice Giuseppe Piscioneri, nato a Locri nel 1975, è noto alla cronaca giudiziaria della ‘ndrangheta lombarda per la sua condanna per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Infinito”, che ricostruì il radicamento delle cosche in Lombardia. Nel nuovo procedimento gli inquirenti gli attribuiscono un ruolo di coordinamento operativo, nella gestione degli incontri, della liquidità e dei rapporti con ambienti criminali anche nei momenti più delicati. Il terzo uomo a capo di questa struttura, Luigi Mercadante, originario del Casertano, è descritto come una figura legata al mondo della camorra casalese e per gli investigatori avrebbe condiviso le decisioni dell’organizzazione, partecipando alla gestione delle società e dei rapporti economici. Tra gli altri indagati compare anche quello di Salvatore Morabito, che il gip descrive come “africoto legato all’omonimo clan”, nipote del boss Giuseppe detto U’Tiradrittu. Già noto alle cronache per la sua condanna nell’inchiesta … Ortofrutta di Milano. Secondo l’ordinanza Morabito avrebbe operato insieme ad Alessandro Mancuso, anche lui indagato, che gli inquirenti descrivono come suo uomo di fiducia. Il loro gruppo, radicato nell’area di Sesto San Giovanni, avrebbe costituito una sorta di secondo polo operativo collegato alla banca di Pero. Al di là di Morabito e Mancuso attorno ai tre presunti organizzatori gravitavano poi altre figure, ciascuna con una propria specializzazione. Ervin Tafa, detto “Frittellone”, intermediario di origine albanese al quale gli investigatori attribuiscono un portafoglio consistente di 78 imprese clienti, delle quali 64 coinvolte, secondo l’accusa, in false fatturazioni, per un valore di circa 25,5 milioni di euro. Niki Rossotto, soprannominato “Swift”, che avrebbe seguito operazioni legate a imprese del Piemonte. Carlo Maffeis, indicato come una figura capace di risolvere difficoltà bancarie e amministrative. Giovanni Fiore, intermediario al quale il gip attribuisce anche un ruolo nei collegamenti con soggetti detenuti per vicende di mafia. Zheng Mingyang e Zhu Lianggang, di cui vi avevamo già parlato. Zheng è inoltre una figura già emersa in precedenti indagini su società come Comix e Stock One, presente anche in questa inchiesta.