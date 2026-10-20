Le elezioni più importanti ora sono quelle in Israele. Cosa si vota, chi potrebbe vincere e quale sarà il futuro di Netanyahu

La data sul calendario da cerchiare con la matita rossa è il 27 ottobre. Quel giorno Israele voterà per il rinnovo della Knesset, il parlamento del Paese, nelle prime elezioni dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 che hanno innescato poi una guerra a Gaza, in Libano e in Iran. Sotto i riflettori c'è ovviamente l'operato di Benjamin Netanyahu. Le urne diventeranno una specie di referendum sul suo conto: il premier uscente ha reagito bene alla crisi oppure, al contrario, deve essere ritenuto responsabile di quanto successo? L'ultimo sondaggio diffuso da Channel 12 indica che il 45% degli intervistati considera il suo rivale più accreditato, Gadi Eisenkot, più adatto a ricoprire la carica di premier, contro il 33% che preferirebbe ancora Netanyahu. A pesare sulla posizione di Bibi è soprattutto il danno alla sua reputazione in materia di sicurezza dopo l'attacco subito da Israele. Certo, molti israeliani continuano a sostenere le operazioni militari contro Hamas, Hezbollah e Iran, ma la fiducia nella leadership di Netanyahu è sempre più bassa. A questo si aggiunge l'impopolarità della linea adottata dal suo governo sulle questioni legate ai rapporti tra religione e Stato.