In 24 ore ci hanno dato dei comunisti, degli omofobi e pro-Israele. Tutto questo per colpa del giornalismo libero di MOW

Comunisti, omofobi e pro-Israele. Noi di MOW saremmo in grado, secondo i commenti che ci hanno raggiunto in massa oggi, di conciliare queste tre cose. Comunisti perché Pisto fa il barricadero e se la prende con il governo che reprime nella violenza il male generato dalla fame e dalla solitudine. Omofobi perché Luca Mallinanza ha dato dell’isterico a quel tipo simile ad Andy Warhol che prima di andare a lavoro ha sbottato a Milano contro la guerriglia perché le sue adorate vetrine sono state distrutte. Gli omofobi veri, cari miei, noi li detestiamo, perché crediamo siano di gran lunga molto peggio degli omosessuali (scherziamo, ovviamente, i gay sono dei grandi). Saremmo poi Pro Israele perché Michele Larosa ha scritto che una Ong Svizzera avrebbe fatto notare che 11,8 milioni di dollari ricevuti come sovvenzioni dagli esperti delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, sarebbero stati omessi dalle relazioni annuali. L’amico Tony Da Milano, insieme a tanti altri, sotto quest’ultimo post ha commentato “arrivato il bonifico di Tel Aviv”? Ma magari, caro Tony, dovresti saperlo che gli ebrei hanno il braccino corto (è stand up comedy questa non per seguiteci penalmente). Che c**o dici su! Le basi maledizione. I soldi veri, poi, se ne rimangono al sicuro in quelle banche che, guarda caso, qui a Milano non sono state minimamente colpite dalla guerriglia di sabato e domenica. Per i guerriglieri in ascolto, se la prossima volta riuscite a scassinare dei bancomat noi siamo comunque aperti a ricevere una parte del vostro bottino per farvi da media-partner. Ne uscirebbe una premiata ditta. Ne siamo certi. E poi dai, su, la Banca è l’emblema, perché non ve la siate presa con loro non ne abbiamo davvero idea, ma siamo convinti sarete capaci di grandi cose.