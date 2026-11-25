Entrare in un museo richiede quasi sempre una distanza di sicurezza. Ci sono una teca, poi una didascalia, una linea sul pavimento che separa chi osserva da ciò che viene osservato. È il patto della memoria: noi siamo qui, nel presente, e il passato è lì, lontano da noi. Ma visitando il Museo del Patriarcato, pensato da Action Aid proprio per ribaltare la prospettiva e immaginare di guardare al presente come se fosse già un’epoca passata, esplode un cortocircuito: ci si accorge che i reperti esposti non appartengono a una civiltà scomparsa ma continuano a governare la nostra quotidianità. Perché il passato si guarda proprio dal 2146 al Mupa? Secondo Un Women, che è l’ente delle Nazioni Unite dedicato all’uguaglianza di genere e all’emancipazione delle donne, questa è la data in cui si raggiungerà la parità di genere a livello globale. Siamo ancora lontane e lontani, dunque. Abbiamo 120 anni di lotta avanti. “Il Mupa, alla sua terza edizione qui a Napoli, è stata una iniziativa di grande successo soprattutto per la varietà di persone che abbiamo incontrato, provenienti da quartieri diversi di Napoli e anche da fuori città. Sono arrivati studenti e studentesse dei Cpia, i centri provinciali di istruzione per adulti, dei centri educativi diurni, dei licei, degli istituti tecnici. Uomini, donne, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Abbiamo cercato di portare il Mupa proprio dove c’era più bisogno di uno spazio di confronto, ascolto e decostruzione, ma anche di costruzione”, dice Fabiana Costantino, Capa brand e relazioni con i media di Action Aid Italia.
Il Mupa è stato allestito alla Santissima Community Hub, nell’edificio che per quasi due secoli (1808-1992) ha ospitato l’ospedale militare più grande dell’ex regno borbonico. “Non volevamo parlare soltanto a chi era già d’accordo con noi, volevamo invece provare a seminare una domanda, magari un dubbio, anche in chi la pensa diversamente. E lo abbiamo fatto, ci siamo riusciti proprio in un punto di confine tra quella che è la parte alta e la parte bassa della città, un confine che è anche socioeconomico. Da lì, abbiamo provato a cucire insieme, con le persone, l’idea di un futuro migliore senza dividerci o attaccarci, ma cercando di ragionare insieme. Siamo davvero soddisfatti di esserci riusciti”, conclude Costantino. La prima cosa che abbiamo imparato attraversando quello spazio è che il patriarcato, prima di essere una categoria sociologica o una parola importante del dibattito pubblico, funziona come una grammatica universale, impiantata nel nostro dna. È una lingua ereditata, appresa senza mai aver aperto il manuale, fatta di sfumature, posture e aspettative che si depositano addosso fin dall’infanzia. Guardandola ricostruita e messa sotto una luce museale, si riconosce con chiarezza chi ha il diritto naturale di occupare la scena e chi deve saper fare un passo di lato; a chi viene perdonata una voce alta come segno di temperamento e a chi viene rimproverata come eccesso; a chi si chiede di essere accogliente per vocazione e a chi viene chiesta una sicurezza senza incrinature. È una mappatura genetica in cui quasi tutti abbiamo imparato a muoverci in un percorso già stabilito da chi è venuto prima di noi.
La seconda lezione riguarda il potere dell’abitudine. Ciò che è familiare tende a diventare trasparente, e le gabbie più resistenti sono quelle della tradizione e della consuetudine tramandate. L’intuizione del progetto di ActionAid sta proprio nel rendere estraneo ciò che consideriamo normale, collocando come pezzi da museo frasi fatte, divario salariale, carichi di cura sbilanciati e stereotipi di genere come oggetti da identificare, definire e archiviare. Il progetto serve a sradicare questi elementi dall’ovvietà in cui sono stati geneticamente collocati. “In questo museo troverete un’opera che è una selezione di contenuti pubblicati sui social negli anni Venti del Duemila. Proprio in quel periodo si diffuse un fenomeno chiamato ‘manosfera’, ovvero una costellazione molto diversificata di gruppi di uomini che avevano in comune l’odio che provavano nei confronti delle donne e del femminismo. Quest’opera si basa sui dati di una ricerca che ha voluto verificare in quanto tempo impiega un contenuto tossico ad apparire in un feed. Abbiamo provato che a un uomo che cerca calcio bastano solo 15 video e 5 mi piace, e in poco meno di 2 minuti si ritrova un contenuto del genere davanti”, afferma Isabella Orfano, esperta dei diritti delle donne in Action Aid dal 2018. Proprio a metà novembre, infatti, è stato pubblicato dalla Ong il report “Suggerito per te. Manosfera, femosfera e prevenione primaria della violenza di genere in Italia” che si occupa di monitorare i dati sulla violenza digitale che subiscono le donne, ma di cui sono vittima anche gli uomini, pur non volendolo. Contenuti tossici e ostili premeditati dall’audit algoritmico, che però propende sempre verso una monetizzazione della misoginia e irretisce gli uomini in questa spirale violenta.
A questo proposito, il terzo aspetto del Mupa, forse il più sottovalutato, è la richiesta indecente che si fa agli uomini, anche loro quindi vittime del patriarcato, di somigliare a statue prima ancora che a persone, misurandosi così con i disvalori di controllo, resistenza, prestazione e paralisi emotiva. Il prezzo di questa esigenza è spesso una solitudine ben nascosta dietro la difficoltà di chiedere aiuto o di mostrare fragilità senza sentirsi sminuiti. Riconoscere questo lato del problema non significa annullare le asimmetrie di potere, né mettere sullo stesso piano chi subisce discriminazioni strutturali e chi gode di margini più ampi ma vuol dire comprendere che la rigidità dei ruoli impoverisce sia le donne sia gli uomini, per ragioni e posizioni diverse. Proprio da qui nasce la necessità di evitare la trappola frequente nel dibattito contemporaneo: quando la discussione diventa uno scontro frontale tra generi finisce per riprodurre la stessa logica binaria e difensiva che vorrebbe superare. Una trincea perenne fra uomini e donne non libera nessuno perché confonde le persone con il sistema in cui sono cresciute e riduce una questione culturale complessa a una guerra identitaria. Per questo motivo, una delle convinzioni più forti che ci si porta a casa dopo aver visitato il Mupa è quanto sia decisivo coinvolgere attivamente gli uomini in questo percorso, evitando di stigmatizzarli a priori come nemici. Nessuna trasformazione profonda della società può compiersi lasciando fuori dal dibattito parte della popolazione. Quando gli uomini vengono avvicinati con il linguaggio della colpa collettiva, la reazione più frequente non è la consapevolezza ma la chiusura difensiva, il risentimento o l’indifferenza. Coinvolgerli davvero significa invece chiamarli in causa come interlocutori, alleati e protagonisti del cambiamento: invitarli a interrogare quei modelli maschili che spesso li costringono dentro ruoli angusti, a prendersi spazio nella cura, nell’ascolto e nella responsabilità condivisa senza viverlo come una perdita di dignità, ma come un guadagno di libertà. Il cambiamento, del resto, raramente arriva attraverso uno scontro ideologico e una separazione ma si fa con la distruzione collettiva degli schemi ereditati e la ricostruzione sana di una società fondata sul rispetto delle persone, sulla parità dei diritti, a prescindere dal genere. In conclusione, la lezione più preziosa del Museo del Patriarcato di ActionAid è tutta nel suo paradosso: si entra per guardare un sistema come se fosse già storia e si esce capendo che renderlo davvero un reperto del passato non è una battaglia in solitaria ma richiede la capacità di costruire ponti, trasformando gli uomini da bersagli a compagni di strada in un’unica lotta sociale.