Entrare in un museo richiede quasi sempre una distanza di sicurezza. Ci sono una teca, poi una didascalia, una linea sul pavimento che separa chi osserva da ciò che viene osservato. È il patto della memoria: noi siamo qui, nel presente, e il passato è lì, lontano da noi. Ma visitando il Museo del Patriarcato, pensato da Action Aid proprio per ribaltare la prospettiva e immaginare di guardare al presente come se fosse già un’epoca passata, esplode un cortocircuito: ci si accorge che i reperti esposti non appartengono a una civiltà scomparsa ma continuano a governare la nostra quotidianità. Perché il passato si guarda proprio dal 2146 al Mupa? Secondo Un Women, che è l’ente delle Nazioni Unite dedicato all’uguaglianza di genere e all’emancipazione delle donne, questa è la data in cui si raggiungerà la parità di genere a livello globale. Siamo ancora lontane e lontani, dunque. Abbiamo 120 anni di lotta avanti. “Il Mupa, alla sua terza edizione qui a Napoli, è stata una iniziativa di grande successo soprattutto per la varietà di persone che abbiamo incontrato, provenienti da quartieri diversi di Napoli e anche da fuori città. Sono arrivati studenti e studentesse dei Cpia, i centri provinciali di istruzione per adulti, dei centri educativi diurni, dei licei, degli istituti tecnici. Uomini, donne, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Abbiamo cercato di portare il Mupa proprio dove c’era più bisogno di uno spazio di confronto, ascolto e decostruzione, ma anche di costruzione”, dice Fabiana Costantino, Capa brand e relazioni con i media di Action Aid Italia.