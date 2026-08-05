La vergogna di Malta: da 70 giorni un minorenne italiano è in carcere ma il vero problema non viene neanche affrontato. Guardatevi “Non c’è nessun messaggio” di Serena Mazzini e capirete perché

Questo fa notare Serena Mazzini in una storia su Instagram. Ma non solo, questo è anche il punto da cui parte Non c'è nessun messaggio, la docu-serie di Mazzini, disponibile dal 30 luglio sulla newsletter Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli. Sulla piattaforma, per il momento, è stato caricato solo il primo episodio, che analizza la manosfera, un insieme di comunità online (forum, social, blog, canali video e chat) in cui si discutono temi legati alla mascolinità, alle relazioni tra uomini e donne e all’identità maschile. L'inchiesta di Mazzini mostra come gruppi online riescano a individuare adolescenti vulnerabili, manipolarli, ricattarli e spingerli a documentare in diretta azioni violente, autolesive o illegali. Per mesi Mazzini si è finta una ragazza di 14 anni, infiltrandosi in queste comunità online e ricostruendone il funzionamento dall'interno. Secondo quanto raccontato dalla stessa autrice sui social, i genitori del ragazzo maltese l'avrebbero contattata dopo aver riconosciuto nel caso del figlio dinamiche molto simili a quelle documentate nell'inchiesta. Mazzini sostiene che il giovane sarebbe stato coinvolto in uno di questi gruppi online e che il materiale presente sul suo telefono sarebbe stato utilizzato come strumento di ricatto. Si tratta di una dinamica già osservata durante il suo lavoro investigativo, in cui i minori vengono spinti a produrre contenuti sempre più estremi per evitare di essere esposti o denunciati.

Se questa ricostruzione fosse confermata, il caso assumerebbe una dimensione ancora più complessa. Perché quel ragazzo non sarebbe soltanto un imputato, ma anche il possibile bersaglio di un sistema criminale online che usa gli adolescenti come strumenti. È una zona grigia che Adolescence aveva immaginato nella finzione, ma traendo spunto dalle varie teorie sulla manosfera. E che oggi, tra cronaca e inchieste giornalistiche, sembra assumere contorni sempre più concreti. E non è la prima volta che accade. Forse è proprio qui che il sistema giuridico è chiamato a evolversi. Non si tratta di rinunciare ad accertare le responsabilità, ma di riconoscere che, nell'era della radicalizzazione online, un minore può essere contemporaneamente autore di un reato e vittima del percorso che lo ha condotto a commetterlo.

La difesa del ragazzo italiano detenuto a Malta ha presentato un ricorso urgente per chiedere la fine dell'isolamento, ma il tribunale lo ha respinto per un vizio procedurale legato al riferimento a una norma errata. La decisione non è entrata nel merito della questione centrale, ovvero se un isolamento così prolungato sia compatibile con la tutela di un minore.

In attesa di nuovi aggiornamenti, questa storia evidenzia che dietro un reato c'è un sistema che dobbiamo conoscere e disinnescare per evitare che se ne compiano degli altri. Il reato è il dito. La rete è la luna. Il reato è il sintomo. La radicalizzazione online la causa. E finché continueremo a discutere soltanto di ciò che emerge in superficie, questo sistema continuerà a crescere nell'ombra.