Un personaggio che piace parecchio a Urbano Cairo, infatti, è Luigi Garlando. Milanese doc, classe 1962, laureato in Lettere moderne, in Gazzetta dal 1991, è una delle firme più riconoscibili della Rosea, erede della storica rubrica di Candido Cannavò, inviato ai Mondiali di calcio, alle Olimpiadi e al Tour de France. Nonché scrittore di straordinario successo, autore di “Per questo mi chiamo Giovanni”, dedicato a Giovanni Falcone, e vincitore del Premio Strega Ragazzi e Ragazze nel 2017. Un uomo che conosce la Gazzetta, la sua storia e i suoi lettori come pochi altri e che, a differenza di Ravelli, respira l’aria della Rosea da qualcosa come 35 anni. Federico Ferri, l’attuale direttore di Sky Sport, però si contende la pole position con Garlando. Torinese, approdato a Sky nel 2005 come cronista e inviato, nel 2011 assume la responsabilità editoriale del calcio e, a partire dal primo gennaio del 2017, succede a Massimo Corcione alla guida di Sky Sport. Un uomo che conosce piuttosto bene la macchina industriale dell’informazione sportiva e che negli anni ha contribuito a rivoluzionare persino il modo in cui gli italiani parlano di calcio al bar. Non sarebbe affatto ingenuo, per un editore come Cairo, pensare di affidare il più importante quotidiano sportivo italiano a un uomo di televisione. D’altronde i tempi sono cambiati e l’informazione è sempre più video friendly. Ma se il buon Ferri dovesse davvero fare le valigie e trasferirsi da via Monte Penice a via Rizzoli, si aprirebbe a sua volta un’altra interessantissima partita, quella per la successione alla guida di Sky Sport. E allora lasciatecela fare con gusto questa tripletta. Verrebbe naturale pensare a Guido Meda, meneghino, classe 1966, cresciuto al Giornale di Indro Montanelli, storico cantore delle imprese di Valentino Rossi e iconica voce della MotoGP italiana, dal 2015 tra gli alti papaveri di Sky Sport, dove si occupa di motori. E invece no. Stando alle indiscrezioni che ci arrivano, il testimone di Federico Ferri potrebbe finire nelle mani di Omar Schillaci, vicedirettore di Sky Tg24 e direttore della Sky Content Factory. Schillaci muove i primi passi nel giornalismo a Radio Popolare, approda a Sky Sport nel 2004, dove fa l’inviato sui campi, coordina trasmissioni come Calciomercato e Sky in campo e partecipa nel 2008 alla nascita di Sky Sport24. Nel 2010 passa alla carta stampata, diventando caporedattore centrale di Gq, per poi approdare nel 2013 a Wired, di cui diventerà vicedirettore e per cui curerà il Wired Next Fest. Nel novembre del 2019 torna a Sky, questa volta a Sky TG24, dove tra le altre cose firma e conduce il ciclo di interviste Stories. Sarebbe un ritorno là dove ha cominciato la sua carriera televisiva, questa volta dal portone principale. Ecco, per ora ci fermiamo qui, ma la prossima volta non veniteci a dire che non ve lo avevamo detto.