A scorrere distrattamente il feed di TikTok sembrano il solito delirio trash partorito dall'intelligenza artificiale: testate inesistenti come Ultime News e Il Giornale Milanese, agenti con pettorine posticce, servizi segreti, Digos e un uomo col volto dipinto da pagliaccio, che nel vocabolario carcerario dei social significa “infame”. Soprattutto, James Bond. L'account @scoop007, poco più di 300 follower, ma video che superano le 5, a volte le 20 mila visualizzazioni, ha pubblicato due post dedicati a un misterioso agente segreto che sarebbe coinvolto nelle indagini sulle chat criptate. Come spesso accade quando la strada usa i social per mandare avvertimenti trasversali a chi ha parlato o a chi deve restare in silenzio, serve leggere tra le righe. Partiamo da un dettaglio: la data della prima pagina di Ultime News, “edizione straordinaria” del 13 novembre 2026, lo stesso giorno in cui il post è comparso online. Appena due giorni prima, l'11 novembre, davanti all'ottava sezione penale del Tribunale di Milano il pm della Direzione distrettuale antimafia Francesco De Tommasi aveva chiesto 7 anni di carcere per Nunziatino Romeo nel processo che torna in aula oggi 25 novembre per la parola alle difese. Cugino del pentito storico Saverio Morabito - che nei primi anni Novanta, in una stanza dell'ex Hotel Quark, scoperchiò vent'anni di 'ndrangheta lombarda dando vita all'inchiesta Nord-Sud - collaboratore di giustizia dal 1995 e sentito nel processo ‘Ndrangheta stragista, Romeo è accusato di essere l'esecutore materiale di una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni dei costruttori Motterlini, titolari della G&G Costruzioni. In ballo, circa 30 milioni di crediti per i cantieri Superbonus di via dei Pini a Pieve Emanuele, che secondo l'accusa la Fenice spa di Lorenzo Sbraccia voleva ridurre a 8. La catena ricostruita dalla Dda passa da Sbraccia a Carmine Gallo e alla rete di Equalize, da lì ai Barbaro-Papalia di Platì e infine a Romeo, il presunto anello di congiunzione tra l’ex agente . Per Sbraccia, l'avvocato Umberto Buccarelli, Pasquale e Francesco Barbaro e Giuseppe Trimboli il pm ha chiesto 5 anni; 2 anni e 2 mesi per l'hacker Nunzio Samuele Calamucci, diventato collaboratore.
Chi conosce le cronache milanesi, davanti a quei post, l'uomo che “in un bar milanese” incontrava gli “amici suoi (Digos)” e in macchina “confessava i fatti accaduti per mantenersi pulito”, è tentato di identificare quello 007 proprio con Romeo. Nunziatino, come è noto, ha alle spalle un rapporto trentennale con Carmine Gallo, l’ex superpoliziotto morto d'infarto ai domiciliari il 9 marzo 2025. L’accostamento, va chiarito subito, non trova alcun riscontro: i post non lo nominano mai e nelle fonti pubbliche nulla collega Romeo alle indagini Sky Ecc. “Non potevo dire di no a Carmine”, ha messo a verbale della vicenda Motterlini. Solo uno dei presunti “rapporti indicibili” costruiti negli anni da Gallo. Lo stesso Gallo aveva ammesso di aver gestito almeno diciassette collaboratori quando il Servizio centrale di protezione “non esisteva o non funzionava” e i pentiti venivano affidati direttamente ai poliziotti, fuori dalle regole.
Perché i fotomontaggi guardano oltre processo milanese. Ultime News titola “Operazione Eureka” e gli hashtag #sanluca, #plati e #africo puntano alle basi ioniche dei Nirta-Strangio e dei Morabito di Africo, travolte il 3 maggio 2023 dai 108 arresti della maxi-operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, con le operazioni gemelle a Milano e Genova. E soprattutto al vero nervo scoperto della giustizia antimafia dal 2021 a oggi: la decrittazione delle chat Sky Ecc, dove ogni utente è un codice pin con un nickname e tocca agli investigatori dargli un volto. Nei testi sgrammaticati del finto tabloid il “misterioso 007” sarebbe stato chiamato “già dal 2021” nella sede milanese dei servizi segreti per “ricostruire i nomi dei nickname Sky ecc” e “salvarsi lui e il pulcino”. Seguono dialoghi in codice (“Pronto 'pulci' ma a Bobby l'hai sentito? Quando posso tornare a casa?”) e la promessa di una scarcerazione rapida (“tranquillo che esci il primo che abbiamo fatto tanto per loro”). Lo “007” comparirebbe nelle carte sempre come “soggetto non identificato”, mentre con il suo aiuto le chat sarebbero state “assemblate e costruite a proprio piacimento”, “mandando sul fuoco tante povere persone oneste”. Eccola l’insinuazione. Cosa succederebbe se venisse fuori che dentro quel cortocircuito tra confidenti storici, agenzie di dossieraggio e referenti investigativi venivano messe in mezzo persone che non c'entravano nulla? La Cassazione a Sezioni Unite, nel 2024, ha stabilito che quelle chat sono utilizzabili, ma chi si nasconde dietro ogni pin resta da dimostrare.