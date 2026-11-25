Perché i fotomontaggi guardano oltre processo milanese. Ultime News titola “Operazione Eureka” e gli hashtag #sanluca, #plati e #africo puntano alle basi ioniche dei Nirta-Strangio e dei Morabito di Africo, travolte il 3 maggio 2023 dai 108 arresti della maxi-operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, con le operazioni gemelle a Milano e Genova. E soprattutto al vero nervo scoperto della giustizia antimafia dal 2021 a oggi: la decrittazione delle chat Sky Ecc, dove ogni utente è un codice pin con un nickname e tocca agli investigatori dargli un volto. Nei testi sgrammaticati del finto tabloid il “misterioso 007” sarebbe stato chiamato “già dal 2021” nella sede milanese dei servizi segreti per “ricostruire i nomi dei nickname Sky ecc” e “salvarsi lui e il pulcino”. Seguono dialoghi in codice (“Pronto 'pulci' ma a Bobby l'hai sentito? Quando posso tornare a casa?”) e la promessa di una scarcerazione rapida (“tranquillo che esci il primo che abbiamo fatto tanto per loro”). Lo “007” comparirebbe nelle carte sempre come “soggetto non identificato”, mentre con il suo aiuto le chat sarebbero state “assemblate e costruite a proprio piacimento”, “mandando sul fuoco tante povere persone oneste”. Eccola l’insinuazione. Cosa succederebbe se venisse fuori che dentro quel cortocircuito tra confidenti storici, agenzie di dossieraggio e referenti investigativi venivano messe in mezzo persone che non c'entravano nulla? La Cassazione a Sezioni Unite, nel 2024, ha stabilito che quelle chat sono utilizzabili, ma chi si nasconde dietro ogni pin resta da dimostrare.