Marzio Capra è l’uomo che tutti vogliono? L’abbiamo visto apparire scomparire e riapparire in televisione, arrivare in volata e piombare in picchiata con quella sua voce aspra, graffiante, come se venisse grattugiata pure la scorza. Intervenuto più volte a rompicollo sul caso Garlasco, - è lui quello della “bava catatonica di Sempio” ricordate no? - tra un collegamento dallo studio e uno da casa, lui è noto soprattutto per essere il consulente tecnico di parte della famiglia di Chiara Poggi nell’ ahinoi celebre - fin troppo celebre purtroppo - delitto di Garlasco. Lo specchio della nostra “giustizia”.
Dal 2007 Capra sostiene la validità delle indagini e delle prove che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi e dall’anno scorso si è sempre dimostrato fortemente critico verso la riapertura dell’indagine. Ultimamente si è un po’ defilato dal caso che sta facendo infiammare l’Italia, che sta dividendo lo stivale in stasiani e sempisti, come se per un Paese civile la giustizia fosse tutta riducibile a un “fuori uno, dentro l’altro”. Come se il senso ultimo fosse trovare un colpevole sempre e comunque, anche se non al di là di ogni ragionevole dubbio. E qui di dubbi, perdonate, francamente, ce ne sono stati e ce ne sono tanti. Con le sue ottomila e ottocento ore di dibattiti e sbattiti televisivi - dati OmnicomMediaGroup - non c’è alcun caso che abbia albergato così tanto nei palinsesti.
Ma tornado a Capra, qualche giorno fa è riapparso come un fungo dopo la pioggia, la costante di questi giorni, per commentare il delitto di Yara Gambirasio. Altro caso per cui si stan scaldando i motori. Solo che qui Capra gioca a geometrie invertite, perché mentre nel delitto di Chiara assiste i genitori della vittime, nel delitto di Yara è consulente tecnico della difesa di Massimo Bossetti, che però visto come funziona la giustizia nel nostro Paese, magari un giorno scopriremo essere vittima anche lui. Ma quello che nessuno sa e che vi diciamo noi, è che Marzio Capra, sì il consulente dei Poggi, è stato anche il consulente delle famiglie dei rapinatori di Mario Roggero. Altro caso che, a luglio scorso, ha retto per poche settimane in cima alle pagine, levando un po’ di cibo ai bulimici di cronaca nera, sorpassato però poi in volata dall’ Estathé che è tornato sul podio.
Dipinto come un mostro dalla sinistra, dai progressisti, da tutta quella galassia che – almeno stando all’opinione di chi firma questo pezzo, ndr - vive su Marte, dimenticando i veri problemi della gente, e sostenuto a gran forza dalla destra, Mario Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour, piccolo paese in provincia di Cuneo, che dal 17 luglio scorso, ossia da oltre quattro mesi, è rinchiuso dentro al carcere di Bollate, nel Milanese, perché reo di essersi difeso durante una rapina il 28 aprile 2021. Il suo nome è arrivato anche a Elon Musk che su X, a luglio scorso, quando venne pronunciata la sentenza di condanna definitiva, disse che questa era una follia e che a meritare la condanna dovevano essere il giudice e il pubblico ministero. Una pena a 14 anni e 9 mesi di reclusione che per un uomo di 72 anni - l’età di Roggero - equivale all’ergastolo. Una condanna per omicidio volontario plurimo e tentato omicidio perché quel giorno in tre fecero irruzione nella sua gioielleria. Aggredirono la moglie di Roggero. La colpirono con un pugno. La minacciarono con un coltello. La figlia venne legata con delle fascette. E Roggero subì un conto alla rovescia con una pistola puntata in fronte. Gli Ermellini, nelle motivazioni della sentenza, uscite i giorni scorsi, hanno detto che non è legittima difesa e che il pericolo non era più attuale. Sfidiamo chiunque a rimanere lucido in quei frangenti. Quando i banditi uscirono dal negozio, Roggero prese l’arma, e sparò. Due rapinatori morirono, un terzo rimase ferito. E fu proprio Marzio Capra a fare le perizie sui rapinatori di Roggero, per i familiari. “Solo dna e autopsia” ci conferma.
Noto genetista forense, ex ufficiale dei Ris, Marzio Capra ha una laurea in scienze biologiche e una lunga esperienza nel campo delle investigazioni scientifiche. Dna, aplotipi Y, tracce miste, contaminazioni, sono il suo pane quotidiano. E ha lavorato a stretto contatto con Luciano Garofano, l’ex comandante del Ris ( quello che “a noi basta una scarpa”). Capra non si muove solo tra Garlasco e Brembate - per citare i più noti - la sua fama è giunta anche a Grinzane Cavour. Chi scrive segue il caso Roggero da anni. “Sa - ci ha detto Capra un giorno - io ho fatto da consulente anche alle vittime di Roggero”. “Quali mi perdoni?”. “I rapinatori morti”. “Ha ragione. Per ogni vita bisogna portare rispetto. Anche se qui, Capra, non ce ne voglia, ma la prima vittima è Mario Roggero”.