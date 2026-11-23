Dal 2007 Capra sostiene la validità delle indagini e delle prove che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi e dall’anno scorso si è sempre dimostrato fortemente critico verso la riapertura dell’indagine. Ultimamente si è un po’ defilato dal caso che sta facendo infiammare l’Italia, che sta dividendo lo stivale in stasiani e sempisti, come se per un Paese civile la giustizia fosse tutta riducibile a un “fuori uno, dentro l’altro”. Come se il senso ultimo fosse trovare un colpevole sempre e comunque, anche se non al di là di ogni ragionevole dubbio. E qui di dubbi, perdonate, francamente, ce ne sono stati e ce ne sono tanti. Con le sue ottomila e ottocento ore di dibattiti e sbattiti televisivi - dati OmnicomMediaGroup - non c’è alcun caso che abbia albergato così tanto nei palinsesti.

Ma tornado a Capra, qualche giorno fa è riapparso come un fungo dopo la pioggia, la costante di questi giorni, per commentare il delitto di Yara Gambirasio. Altro caso per cui si stan scaldando i motori. Solo che qui Capra gioca a geometrie invertite, perché mentre nel delitto di Chiara assiste i genitori della vittime, nel delitto di Yara è consulente tecnico della difesa di Massimo Bossetti, che però visto come funziona la giustizia nel nostro Paese, magari un giorno scopriremo essere vittima anche lui. Ma quello che nessuno sa e che vi diciamo noi, è che Marzio Capra, sì il consulente dei Poggi, è stato anche il consulente delle famiglie dei rapinatori di Mario Roggero. Altro caso che, a luglio scorso, ha retto per poche settimane in cima alle pagine, levando un po’ di cibo ai bulimici di cronaca nera, sorpassato però poi in volata dall’ Estathé che è tornato sul podio.