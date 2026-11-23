Partiamo da un fatto incontrovertibile: le auto cinesi costano meno delle loro rivali occidentali, offrono spesso una dotazione tecnologica superiore e stanno conquistando quote di mercato che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Benissimo. Ma comprarne una è davvero un affare? La domanda è diventata abbastanza importante con l'avanzata dei costruttori di Pechino in Europa. Qui, infatti, marchi come BYD, MG, Omoda, Jaecoo e Leapmotor stanno mettendo sotto pressione i produttori tradizionali. Nel Regno Unito il fenomeno è già evidente. Secondo i dati sulle immatricolazioni, nei primi sei mesi del 2026 sono arrivate sulle strade britanniche circa 87.000 vetture cinesi, più di una nuova auto su sette venduta nel Paese. La Jaecoo 7, per esempio, è diventata il terzo modello più venduto in assoluto, con quasi 24.000 immatricolazioni, mentre la MG HS ha raggiunto circa 16.700 consegne. Il motivo del successo, come anticipato, è semplice e ruota per lo più attorno al prezzo. I produttori cinesi hanno individuato uno spazio lasciato scoperto dai concorrenti europei, giapponesi e sudcoreani, proponendo SUV, ibride ed elettriche con una ricca dotazione di serie a cifre spesso inferiori. Sempre prendendo in esame il caso britannico, la Jaecoo 7 SHS-P parte da 35.175 sterline, contro le 42.205 della Hyundai Tucson e le 45.475 della Volkswagen Tiguan. La Omoda 5 a benzina costa invece 24.040 sterline, mentre una Ford Puma parte da 28.945 e una Nissan Juke da 27.765. Anche sul fronte tecnologico l'offerta è competitiva: schermi generosi, sistemi di assistenza alla guida, connettività e motorizzazioni ibride ed elettriche sono diventati argomenti centrali della strategia commerciale cinese.
Il risultato? Almeno al momento dell'acquisto, il vantaggio economico appare evidente. Ma il prezzo esposto in concessionaria racconta soltanto una parte della storia. Il Daily Mail ha rilanciato i calcoli della rivista automobilistica britannica Auto Express sui costi effettivi di possesso di cinque modelli cinesi e dei rispettivi concorrenti occidentali e asiatici. Il confronto prende in considerazione un periodo di tre anni e una percorrenza di circa 30.000 miglia, equivalenti a poco meno di 48.300 chilometri. Nel conto entrano assicurazione, manutenzione, carburante o ricarica, formule di leasing e soprattutto svalutazione, cioè la perdita di valore della vettura nel tempo. Ed è qui che le differenze iniziano a diventare interessanti. La Jaecoo 7 SHS-P conferma la propria convenienza: costa 7.052 sterline in meno rispetto alle alternative al momento dell'acquisto e mantiene un vantaggio anche considerando i costi successivi. In caso di leasing, il risparmio rispetto alle concorrenti arriva a 4.273 sterline. Il discorso cambia con la MG HS Hybrid+, proposta a 31.995 sterline, contro le 37.395 della Kia Sportage e le 39.695 della Nissan Qashqai. Il prezzo iniziale è più basso, ma assicurazione più cara, manutenzione e valore residuo meno favorevole riducono il vantaggio. Chi sceglie la Kia attraverso un'offerta di leasing può addirittura risparmiare 3.329 sterline. Anche la Omoda 5 dimostra che il prezzo di listino non basta: è particolarmente competitiva rispetto a Ford Puma e Nissan Juke, ma consumi più elevati e costi di manutenzione riducono la convenienza. Comprandola, resta comunque la più economica di 2.383 sterline; in leasing, invece, la Ford Puma risulta più conveniente di 604 sterline. Insomma, non esiste una regola valida per tutti i modelli: alcune vetture cinesi mantengono il vantaggio iniziale, altre lo perdono progressivamente.
Il caso delle elettriche è ancora più significativo. La BYD Seal, una berlina elettrica proposta a 45.730 sterline, costa più della Tesla Model 3 Long Range, che parte da 44.990 sterline, pur rimanendo più economica della Volkswagen ID.7, da 51.445 sterline. Nonostante la buona competitività sul fronte assicurativo, secondo i calcoli di Auto Express la Tesla permette di risparmiare circa 3.224 sterline nell'arco di tre anni acquistando l'auto e 2.548 sterline scegliendo il leasing. Una dinamica simile riguarda la Leapmotor B10, SUV elettrico da 31.495 sterline. Il prezzo è interessante e le offerte di noleggio sono aggressive, ma la svalutazione e i costi di gestione ne riducono l'attrattiva. La Mini Countryman E, che costa appena 31.775 sterline, risulta più conveniente di 2.083 sterline per chi acquista, mentre la Leapmotor torna a essere la scelta migliore per chi preferisce il leasing, con un risparmio di 2.609 sterline. Il punto, quindi, non è stabilire se le auto cinesi siano convenienti oppure no, ma capire quale modello si intende comprare e soprattutto per quanto tempo si pensa di tenerlo. La svalutazione resta una delle variabili più importanti: un'automobile che costa meno da nuova può perdere una quota maggiore del proprio valore quando arriva il momento di rivenderla. La minore familiarità di alcuni marchi, la domanda di usato e la velocità con cui cambiano le tecnologie possono incidere sulle quotazioni, anche se non significa che tutte le vetture cinesi siano destinate a svalutarsi rapidamente. Insomma, le auto cinesi possono ancora rappresentare un ottimo affare, ma il risparmio non è automatico. E il marchio meno costoso non coincide necessariamente con quello che farà spendere meno nel lungo periodo...