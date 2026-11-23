Partiamo da un fatto incontrovertibile: le auto cinesi costano meno delle loro rivali occidentali, offrono spesso una dotazione tecnologica superiore e stanno conquistando quote di mercato che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Benissimo. Ma comprarne una è davvero un affare? La domanda è diventata abbastanza importante con l'avanzata dei costruttori di Pechino in Europa. Qui, infatti, marchi come BYD, MG, Omoda, Jaecoo e Leapmotor stanno mettendo sotto pressione i produttori tradizionali. Nel Regno Unito il fenomeno è già evidente. Secondo i dati sulle immatricolazioni, nei primi sei mesi del 2026 sono arrivate sulle strade britanniche circa 87.000 vetture cinesi, più di una nuova auto su sette venduta nel Paese. La Jaecoo 7, per esempio, è diventata il terzo modello più venduto in assoluto, con quasi 24.000 immatricolazioni, mentre la MG HS ha raggiunto circa 16.700 consegne. Il motivo del successo, come anticipato, è semplice e ruota per lo più attorno al prezzo. I produttori cinesi hanno individuato uno spazio lasciato scoperto dai concorrenti europei, giapponesi e sudcoreani, proponendo SUV, ibride ed elettriche con una ricca dotazione di serie a cifre spesso inferiori. Sempre prendendo in esame il caso britannico, la Jaecoo 7 SHS-P parte da 35.175 sterline, contro le 42.205 della Hyundai Tucson e le 45.475 della Volkswagen Tiguan. La Omoda 5 a benzina costa invece 24.040 sterline, mentre una Ford Puma parte da 28.945 e una Nissan Juke da 27.765. Anche sul fronte tecnologico l'offerta è competitiva: schermi generosi, sistemi di assistenza alla guida, connettività e motorizzazioni ibride ed elettriche sono diventati argomenti centrali della strategia commerciale cinese.