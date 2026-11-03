Michele Boldrin distrugge la nuova legge di bilancio: “Il Governo Meloni è incapace di riformare. È una manovra raffazzonata”

Quindi non c’è proprio niente da salvare?

Il punto non è salvare o non salvare. Il punto è che manca una politica della crescita, e c’è solo una politica di regalie. Se dico “questo non lo salvo”, non significa che quella gente vada punita: non è questo l’argomento. Sono misure prive di logica, perché non sono riforme organiche che migliorino o risolvano i problemi. Sono piccole prebende date a un gruppo.

Un esempio concreto è il blocco dell’adeguamento all’inflazione sulle pensioni alte.

Di per sé non credo che sia una scelta del tutto sbagliata, ma fatta in questa maniera, in modo incompleto, sembra una scelta punitiva verso alcuni soltanto. E nel frattempo si parla di tornare a quota 100, il che è di nuovo una presa in giro. Il problema delle pensioni esiste, ma va affrontato organicamente. Bisogna dire a chi percepisce una pensione calcolata con il retributivo che non è più sostenibile questa alta pensione dopo venti o venticinque anni, e che occorre riaggiustare.

Come andrebbe affrontato, allora?

Bisognerebbe guardare, e l’INPS può farlo, alle posizioni pensionistiche familiari. È inutile guardare le singole pensioni: ci sono famiglie che cumulano due, tre, quattro, cinque, anche sei pensioni all’interno del nucleo. Il reddito pensionistico complessivo che la coppia riceve è molto più alto di quello che le singole pensioni suggeriscono. Questo va limato, perché è ingiustificato a fronte dei deficit dell’INPS e della forte contribuzione caricata sui lavoratori giovani. Andrebbe fatto, ma togliere così, di punto in bianco, l’adeguamento in un periodo di alta inflazione a un solo sottogruppo dà soltanto l’impressione di voler punire.

Una polemica di questi giorni riguarda il taglio di 7.000 posti nella scuola.

Il taglio viene dipinto come tale, ma in realtà non hanno del tutto torto: c’è un numero molto minore di ragazzi, e non c’è niente di male ad aggiustare l’organico. Il punto è che non c’è un ridisegno della distribuzione degli insegnanti sul territorio nazionale. Non basta dire “taglio 7.000 posti”. Va anche bene tagliarli, ma solo se si ha poi il coraggio di redistribuire, perché il rapporto studenti-insegnanti è molto diverso da regione a regione.

In cosa è diverso?

Notoriamente al Sud il rapporto è molto basso: ci sono tanti insegnanti rispetto agli studenti. In certe aree del Nord, dove il costo della vita è molto alto, accade l’opposto: tanti studenti per pochi insegnanti. Il motivo è che in quelle zone gli insegnanti sono pagati poco rispetto al costo della vita, e nessuno vuole andarci. Pensi a un trentenne, magari single, a Milano, a Bologna o a Venezia con 1.400-1.500 euro al mese: se non ha un partner che guadagna il triplo non ce la fa a vivere, e scappa perché non può permettersi l’affitto. Farà l’impossibile per non andarci, ed è naturale.

Che cosa dovrebbe fare una riforma seria?

Una riforma seria dice: ci sono meno studenti, quindi non serve un corpo insegnante così grande, ma poiché è distribuito male sul territorio nazionale, lo redistribuisco e adeguo gli stipendi, in modo che le persone siano incentivate a spostarsi. Una cosa seria non taglia così, a caso. La critica vera è questa: non c’è un disegno, non sembra esserci né la capacità né la volontà di governare. È tutto fatto in modo estremamente raffazzonato, e questo mi pare il problema di fondo. Non si può fare un taglio a caso: va fatto bene.

Perché allora non si fa?

Perché richiederebbe di decentralizzare, di permettere l’assunzione a livello locale, di calibrare i salari sul mercato del lavoro locale. Né questo governo né i precedenti, e in generale la classe politica italiana, vogliono farlo, perché c’è una cultura statalista che accomuna gli uni e gli altri. L’una è di tipo socialistoide, l’altra di tipo fascistoide, ma non fa differenza: cambia solo la narrativa, mentre le cose che fanno sono le stesse.

Quindi qual è il suo giudizio d’insieme?

Il giudizio è generale, più che sulle singole misure. La legge di bilancio è purtroppo il luogo in cui in Italia si fa la politica economica, e qui non c’è politica economica. Mancano le misure per il nucleare, mancano le cose che dovrebbero esserci, e questa è la tristezza.