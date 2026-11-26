Ieri sera al tavolo di Che tempo che fa c’erano due anime con lo stesso volto: Max Angioni e Lele Adani. Sono entrambi due comici inconsapevoli, anche se uno lo fa di mestiere. Perché se già Adani ci faceva ridere (in senso prettamente simpatico), con il suo accento emiliano da chi sa come ci si fa voler bene, con l’imitazione di Max Angioni diventa tutto un unico capolavoro, non fosse che per il fatto che Angioni lo imita perfettamente. Ma ormai non c’è da stupirsi quando si parla di Angioni: è il comico dell’anno.
L'ascesa e la battuta su Cruciani
Prima che diventasse un volto familiare e un tormentone targato Gialappa’s, Max è un nome che mette d’accordo pubblici diversi, grazie a una costruzione graduale, fatta di gavetta e fallimenti d’ordinanza, con qualche aggiustamento di tiro. Angioni arriva dalla provincia di Como e porta con sé quell’aria un po’ sorniona e spiazzata, di chi sembra essersi ritrovato lì per caso ma in realtà ha studiato ogni millisecondo del ritmo.
Il grande salto passa per Italia’s Got Talent e per la televisione generalista: un caso praticamente isolato di successo che nasce da lì. Il talent è un terreno scivoloso dove tanti si bruciano in fretta e pochi riescono a restare riconoscibili. Italia’s Got Talent lo mette davanti a una platea enorme, ma poi è con Zelig e con Le Iene che il suo personaggio prende forma davvero: ci si accorge facilmente che Angioni è un comico capace di giocare sul contrasto tra l’ingenuità apparente e una lucidità comica affilatissima. Non siamo dei grandi sostenitori del termine “esemplare”, ma se c’è una cosa che Max può insegnare agli esordienti è quella di saper fare di necessità virtù. Infatti, nel suo caso, non è stato il talent a renderlo ciò che è ora, ma la sua capacità di aggiustare il tiro nelle occasioni che sono arrivate successivamente. Angioni ha contribuito a rendere memorabile pure la seconda stagione di LOL e a Roast In Peace Angioni ci aveva già fatto godere con la battuta su Cruciani (“Dice di non essere né di destra, né di sinistra. Strano... per un coglione”), detta con un tempo comico da master. Sarà che i capelloni un po’ scanzonati sono il suo terreno di gioco preferito. Programmi comici come RIP, Zelig e Le Iene sono trasmissioni consolidate, il livello è alto e a scomparire tra i più bravi ci si mette un attimo. Max, invece, ha saputo dare sempre più consistenza alla sua voce e oggi ha ciò che in termini musicali viene definito “colore”.
L'imitazione di Adani è la ciliegina sulla torta
Max Angioni è bravissimo a prendere un’idea minuscola e apparentemente insignificante e renderla comica con poco. Così pure una semplice imitazione diventa un masterpiece. Quando si siede al tavolo di Fabio Fazio, si ritrova accanto Lele Adani, sua riuscitissima imitazione a Gialappa Show, e inizia un’ulteriore show improvvisato.Adani confessa di avergli mandato un vocale di “45 minuti” per complimentarsi e si dice entusiasta anche al tavolo di Che tempo che fa: alla faccia dei permalosi che fanno partire le querele per un’imitazione! Sullo schermo viene proiettato un collage dei due ed effettivamente i capelli sono identici: “Ho risparmiato sulla parrucca”, ricorda Angioni. La finta con sopracciglio di Zidane, “Padre tempo” e Adani in versione Ultimo appuntamento, ma soprattutto il vecchio dissidio con Max Allegri che lo manda in standby quando solo qualcuno pronuncia il suo nome, sono la vera chicca di un’imitazione già perfetta. Max Angioni è il comico del popolo e, allo stesso tempo, uno che gioca fuori categoria. E se non siete ancora d'accordo, ci penserà Padre Tempo a convincervi.