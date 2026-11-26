Prima che diventasse un volto familiare e un tormentone targato Gialappa’s, Max è un nome che mette d’accordo pubblici diversi, grazie a una costruzione graduale, fatta di gavetta e fallimenti d’ordinanza, con qualche aggiustamento di tiro. Angioni arriva dalla provincia di Como e porta con sé quell’aria un po’ sorniona e spiazzata, di chi sembra essersi ritrovato lì per caso ma in realtà ha studiato ogni millisecondo del ritmo.

Il grande salto passa per Italia’s Got Talent e per la televisione generalista: un caso praticamente isolato di successo che nasce da lì. Il talent è un terreno scivoloso dove tanti si bruciano in fretta e pochi riescono a restare riconoscibili. Italia’s Got Talent lo mette davanti a una platea enorme, ma poi è con Zelig e con Le Iene che il suo personaggio prende forma davvero: ci si accorge facilmente che Angioni è un comico capace di giocare sul contrasto tra l’ingenuità apparente e una lucidità comica affilatissima. Non siamo dei grandi sostenitori del termine “esemplare”, ma se c’è una cosa che Max può insegnare agli esordienti è quella di saper fare di necessità virtù. Infatti, nel suo caso, non è stato il talent a renderlo ciò che è ora, ma la sua capacità di aggiustare il tiro nelle occasioni che sono arrivate successivamente. Angioni ha contribuito a rendere memorabile pure la seconda stagione di LOL e a Roast In Peace Angioni ci aveva già fatto godere con la battuta su Cruciani (“Dice di non essere né di destra, né di sinistra. Strano... per un coglione”), detta con un tempo comico da master. Sarà che i capelloni un po’ scanzonati sono il suo terreno di gioco preferito. Programmi comici come RIP, Zelig e Le Iene sono trasmissioni consolidate, il livello è alto e a scomparire tra i più bravi ci si mette un attimo. Max, invece, ha saputo dare sempre più consistenza alla sua voce e oggi ha ciò che in termini musicali viene definito “colore”.