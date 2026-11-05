Lasciate stare il nuovo Zelig e LOL: GialappaShow li distrugge tutti ed è l'unico programma comico che fa ridere davvero

La televisione nel 2026 è molto snobbata. Il televisore sta diventando un accessorio per prendere polvere sul mobile, mentre lo streaming favorisce il recupero dei prodotti TV. Ma ci sono canali che tengono il passo, in particolare TV8, con una programmazione che Mediaset e Rai si sognano. Tra i format condotti dai soliti chef come Borghese, Barbieri e Bastianich, trovano spazio informazione e sport, ma soprattutto la punta di diamante del palinsesto: GialappaShow. Non si parla abbastanza di quanto un format come quello della Gialappa’s funzioni in qualsiasi epoca. Non invecchia mai: può cambiare canale, studio, conduttori e comici, ma i Gialappi sanno sempre raccontare la realtà contemporanea senza mai scadere nella comicità becera, azzeccando parodie e “personaggi tipo”.

Ogni lunedì sera a guidare il carrozzone un tempo erano in tre: Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto. Tre menti e tre risate inconfondibili, nate su Radio Popolare negli anni '80 e consacrate in TV col marchio Mai dire.... Nel 2023, il ritiro di Carlo Taranto avrebbe potuto affondare chiunque: l’abbandono di Carlo è equiparabile a quello di Geri Halliwell dalle Spice Girls nel 1998, non abbiamo perdonato Geri e non perdoneremo Carlo! Rimanere in due rischiava di rompere il triangolo perfetto di battute ed equilibri comici che per oltre trent'anni ha massacrato i malcapitati di turno. E invece no. Santin e Gherarducci, da veri fuoriclasse, non hanno cercato un rimpiazzo: si sono riorganizzati. L’ex trio è diventato una coppia comica micidiale con tutto il cinismo necessario. E pure senza la potenza ineguagliabile di Aldo, Giovanni e Giacomo, lo show non arretra di un millimetro.