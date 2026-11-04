Quando ho letto che Tinto Brass è morto ho rischiato di piangere. Ho scritto sul gruppo di MOW che ero in lutto e Riccardo Canaletti mi ha commissionato un pezzo dal titolo "È morto Tinto Brass. La vera rivoluzione sessuale in Italia l'ha fatta lui". Io non lo so quale sia stata la rivoluzione sessuale di Tinto Brass perché non l'ho conosciuta, sono nato nel 1999 e sì, in qualche modo me la sono letta, però sono solo un ignorante, ma ecco, a proposito di Tinto Brass vi posso raccontare una storia. La prima volta in cui ho visto una donna nuda, o meglio, la fotografia di una donna nuda (che non fosse mia madre), è stato tanto tempo fa, a catechismo. Avrò avuto sì e no 10 anni. Un mio caro amico e compagno di classe mi aveva spiegato di avere a disposizione internet sul suo computer di casa e di potermi stampare la foto di una donna nuda, se lo avessi voluto.