È morto Tinto Brass, ma controintuitivamente non parleremo del culo

Il resto della sua opera e della sua vita questo fu: un ventisettenne che se ne andava in giro perché non gli andava di lavorare, nascondendo sempre però, nel suo apparente cazzeggio (fosse stato bocciato una seconda volta dalla censura sono certo che il terzo titolo sarebbe stato proprio questo: Il Cazzeggio), messaggi che gli stavano a cuore, a iniziare dal rapporto tra sesso e potere in Salon Kitty. All’epoca i francesi intellettuali la menavano assai col rapporto tra sessualità e potere, poi sono arrivate le influencer che con un culo e due minnette fanno centinaia di migliaia di follower: come non vedere che Tinto è stato il profeta del culo delle influencer che rendono manifesto il potere del culo senza scomodare Foucault?