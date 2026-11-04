Alfa ha rotto le margherite: “Eri solo da incontrare” è il nuovo singolo o un’overdose di zucchero?

Il cantautore genovese dei nostri cuori è tornato, e ovviamente ha deciso che la felicità si raggiunge solo rallentando, guardando le margherite e filosofando sul tempo che passa. È uscito venerdì il suo nuovo singolo, ma io che dovevo scriverci sopra ho preso la febbre. E no, non aspettatevi cambi di rotta o derive nichiliste: qui si parla rigorosamente di destino, attese e di come tutto torni al momento giusto. Che fatica.

Il solito, rassicurante e un po' prevedibile manuale del perfetto genero. Alfa resta fedele alla linea del suo personaggio: il ragazzo della porta accanto, quello che farebbe innamorare persino vostra nonna e che scriverebbe una poesia pure su una multa presa in divieto di sosta. Tra una metafora bucolica sui treni che arrivano in ritardo e una massima da bacheca Facebook di una zia a caso, il nuovo brano ci ripete la solita solfa: le cose belle richiedono tempo. Quindi tranquilli, ragazzi: se siete ancora single non è colpa vostra o del vostro carattere impossibile, è solo che il vostro treno sta accumulando ritardo cronico sulla linea Milano-Genova. Ringraziamo tutti assieme Salvini.