The Legend of Zelda: il remake di Ocarina of Time. Nostalgico futuro

Quarant’anni per una persona è un arco di tempo importante: è quell’età in cui si iniziano a fare i conti con la propria vita, soprattutto con quanto si è fatto negli anni precedenti, e poi ci si organizza per quelli futuri. L’età "nel mezzo del cammin di nostra vita", per citare il poeta. Ma quando si parla di una proprietà intellettuale, magari di una saga particolarmente importante dal punto di vista videoludico, quarant’anni sono un numero "tondo" di tutto rispetto, da celebrare con cura. È quanto ho pensato nell’occasione, giustappunto, delle celebrazioni per i quarant’anni della serie di The Legend of Zelda e, in particolar modo, per una delle tappe più importanti di quest’anno, ovvero il remake del "leggendario" Ocarina of Time. Il titolo, infatti, originariamente uscito per Nintendo 64 nel 1998, fu subito accolto da pubblico e critica come un "instant classic", un gioco tanto fondante e fondativo da aver, per esempio, inventato lo "Z-targeting", ovvero il famoso "lock-on" con cui si può marcare un nemico per poter ingaggiare un combattimento uno contro uno in modo preciso e dinamico.

Ovvio che quando è stato annunciato per Nintendo Switch 2 il remake di questo titolo una certa qual emozione è stata provata. Vero è che The Legend of Zelda: Ocarina of Time aveva già ricevuto un remake nel 2011, in piena epoca Nintendo 3DS (accompagnato, peraltro, da quel favoloso spot con Robin Williams e sua figlia, guarda caso, Zelda), però fin dalle prime immagini qui le risorse stanziate parevano nettamente differenti. Se infatti nel 2011, pur venendo apprezzata l’operazione, le limitate potenzialità dell’hardware non avevano dato la possibilità agli sviluppatori di spingere chissà quanto, in questo caso le cose cambiano radicalmente: grazie a una console come Nintendo Switch 2, in grado di far girare anche titoli moderni e contemporanei, le scale di potenza sono del tutto diverse.