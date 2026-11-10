The Legend of Zelda: il remake di Ocarina of Time. Nostalgico futuro

Quarant’anni per una persona è un arco di tempo importante: è quell’età in cui si iniziano a fare i conti con la propria vita, soprattutto con quanto si è fatto negli anni precedenti, e poi ci si organizza per quelli futuri. L’età "nel mezzo del cammin di nostra vita", per citare il poeta. Ma quando si parla di una proprietà intellettuale, magari di una saga particolarmente importante dal punto di vista videoludico, quarant’anni sono un numero "tondo" di tutto rispetto, da celebrare con cura. È quanto ho pensato nell’occasione, giustappunto, delle celebrazioni per i quarant’anni della serie di The Legend of Zelda e, in particolar modo, per una delle tappe più importanti di quest’anno, ovvero il remake del "leggendario" Ocarina of Time. Il titolo, infatti, originariamente uscito per Nintendo 64 nel 1998, fu subito accolto da pubblico e critica come un "instant classic", un gioco tanto fondante e fondativo da aver, per esempio, inventato lo "Z-targeting", ovvero il famoso "lock-on" con cui si può marcare un nemico per poter ingaggiare un combattimento uno contro uno in modo preciso e dinamico.
Ovvio che quando è stato annunciato per Nintendo Switch 2 il remake di questo titolo una certa qual emozione è stata provata. Vero è che The Legend of Zelda: Ocarina of Time aveva già ricevuto un remake nel 2011, in piena epoca Nintendo 3DS (accompagnato, peraltro, da quel favoloso spot con Robin Williams e sua figlia, guarda caso, Zelda), però fin dalle prime immagini qui le risorse stanziate parevano nettamente differenti. Se infatti nel 2011, pur venendo apprezzata l’operazione, le limitate potenzialità dell’hardware non avevano dato la possibilità agli sviluppatori di spingere chissà quanto, in questo caso le cose cambiano radicalmente: grazie a una console come Nintendo Switch 2, in grado di far girare anche titoli moderni e contemporanei, le scale di potenza sono del tutto diverse.
Innanzitutto quello che colpisce di questo remake è l’impatto estetico e la possanza grafica, proprio di conta numerica dei pixel. Ad oggi una Hyrule così dettagliata e ricca di particolari non si era mai vista. Se infatti sia Breath of the Wild sia Tears of the Kingdom, gli ultimi due capitoli mainline della serie, avevano dovuto fare i conti con le ristrettezze di una macchina ormai al limite come il primo Nintendo Switch, ora Switch 2 offre tutta un’altra magnitudo. Tuttavia, l'aspetto ancora più interessante, a mio avviso, è la direzione artistica. Già, perché se c’è stata una voglia di abbracciare quel fotorealismo che era comunque già insito nella visione della versione per Nintendo 64, al netto del divario tecnologico dell'epoca, in questo remake la mano registica si sente e si sente eccome: tutti i personaggi sono descritti come una specie di marionette giapponesi tradizionali, con una resa dei tessuti e delle superfici, accompagnata da shader molto evidenti, che sottolinea ancora di più questa loro "essenza da personaggi, mai da persone".
Proprio questa alterità rispetto al dato reale, a mio avviso, è fondamentale per capire quanto questo remake sia fatto bene: nel mondo "vasto" della Hyrule del Nintendo 64, nel 1998 si erano spinti al massimo la grafica poligonale e la modellazione 3D; qui è stato fatto lo stesso percorso, senza provocare effetti dissonanti o cadere nella trappola dell'uncanny valley, perché ogni elemento è gestito con perfetto equilibrio. Anche dal punto di vista del gameplay, con un inventario decisamente migliorato rispetto alla versione classica e pure rispetto al remake del 2011, oltre all’aggiunta del tasto di salto (interessante ma non fondamentale ai fini del game design), questo Zelda è sicuramente un gioco moderno che sa di antico, proprio perché è da lì che proviene. L’implementazione dell’ocarina, iconico strumento musicale e fulcro sonoro del titolo, è ancora una volta super centrata (e già sul web non si contano i brani pop più famosi rifatti da Link e compagnia). Anche le musiche, qui proposte con la loro orchestrazione classica, rimangono quel meraviglioso "canto di pixel" che ricordavamo fin dal 1998.
Certo, nella sua struttura originale non è stata cambiata una virgola: dal punto di vista delle meccaniche e dell’impostazione generale, è stata solo perfezionata la quality of life, con le già citate scorciatoie nei menu e una mappatura dei tasti decisamente più comoda e oculata. Detto questo, l’obiettivo del remake non era certamente strafare o riscrivere da capo l'opera originaria, bensì proporcela oggi nella miglior veste possibile: e tra le fronde dell’albero Deku, la lava del villaggio dei Goron o le praterie a perdita d'occhio, l’emozione è la stessa identica del 1998. Ocarina of Time resta un capolavoro, una nostalgia del futuro che vale per ieri, per oggi e, ne sono certo, pure per domani.