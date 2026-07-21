“Fakir vive” scritto sui muri e due parole che rimbombano tra i lacrimogeni della polizia: “Verità e giustizia”. Reportage dagli scontri di Bologna

Prima delle 19 Piazza del Nettuno a Bologna è già piena. Il caldo martella ancora mentre da via Ugo Bassi e Indipendenza e da Piazza Maggiore continua ad arrivare gente. Esposto dall’altra parte dell’entrata di Sala Borsa uno striscione: “Verità e giustizia per Fakir”. Parole che rimbomberanno per tutta la serata di lunedì 20 luglio. “Oggi sono qui a nome della mia figlia, con un dolore che è difficile anche solo raccontare. Ma con la forza di chi non vuole che una vita venga dimenticata. Abderrahim non era un caso di cronaca: era una persona, era mio zio, era un fratello, un familiare, un uomo con una storia, dei sentimenti, con delle persone che lo amavano profondamente”. A parlare è Yossra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, l’uomo che ha perso la vita durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che, pare, Fakir aveva dato in escandescenza. Arrivano sul posto due poliziotti, che lo immobilizzano a terra per diversi minuti. Nel video si sentono le urla, le grida di aiuto, si vede la testa schiacciata sull’asfalto. I soccorritori della Croce Rossa guardano l’operazione senza intervenire. Mani e piedi di Fakir vengono stretti con delle fascette, ma l’uomo è già morto. “È morto”, “è stato ucciso”: nello scarto tra queste due espressioni c’è tutta l’indignazione della gente scesa in piazza. La prima una fredda formula giornalistica, la seconda una prospettiva che dalle immagini appare legittima. “Non chiediamo vendetta: chiediamo verità, giustizia, umanità”, ripete Yossra Fakir. Matteo Lepore è immobile e silenzioso alle spalle della famiglia. Il suo nome sugli striscioni è associato a quello di Matteo Piantedosi: poli di uno stesso sistema securitario, dice la piazza.