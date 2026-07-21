Chi era Daniele Compatangelo: il giornalista di La7 trovato morto a Washington e autore dell'intervista della discordia fra Meloni e Trump

Nato a Savona il 15 novembre 1975 e cresciuto a Torino, Compatangelo si era laureato in Giurisprudenza all'Università di Torino con una tesi sulla riforma del Coni. La sua carriera nel giornalismo e nella comunicazione era iniziata alla fine degli anni Novanta, intrecciandosi presto con i grandi eventi sportivi internazionali. Nel corso degli anni aveva lavorato per Sky TG24, Mediaset, Rai, TV2000, Il Secolo XIX e infine La7, seguendo dagli Stati Uniti la politica americana e la Casa Bianca. Aveva inoltre collaborato all'organizzazione e alla copertura mediatica di numerose manifestazioni internazionali, tra cui otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. La sua attività non si era limitata alla cronaca politica. Nel 2011 il documentario investigativo "The Los Angeles Breakdown", dedicato alla crisi sociale e ai senzatetto di Los Angeles, aveva ottenuto una Honorable Mention ai Southern California Journalism Awards, uno dei principali riconoscimenti giornalistici dell'area. I suoi reportage sono stati trasmessi, negli anni, anche da RSI, Rai e Mediaset. Durante la permanenza negli Stati Uniti aveva raccontato anche gli Oscar, i Golden Globe, le elezioni presidenziali americane, l'attacco terroristico di San Bernardino e numerosi eventi della politica di Washington, riuscendo negli ultimi anni a ottenere brevi interviste e domande a figure come Joe Biden, Donald Trump, Marco Rubio, John Kirby, Nancy Pelosi, Kevin McCarthy e Mike Johnson. Nel novembre 2025 era stato eletto presidente della White House Foreign Correspondents' Association (WHFCA), l'associazione dei corrispondenti stranieri accreditati presso la Casa Bianca, incarico che ricopriva al momento della morte. Colleghi e dirigenti di La7 lo ricordano come un cronista instancabile, presente quotidianamente alla Casa Bianca e capace di costruire negli anni una rete di relazioni che gli aveva consentito di realizzare numerose interviste e retroscena dalla politica americana.