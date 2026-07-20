Cara Giorgia, tutto bene? Il trucco pesante e il lookmaxing della Meloni ci dice che il potere logora anche chi ce l’ha

Giorgia Meloni dovrebbe restare lontana dal lookmaxing perché lookmaxing non è chirurgia estetica, ma masochismo. E dovrebbe dunque dire ad alta voce, come faceva un tempo: “me ne frego del lookmaxing. Io non sono Silvio Berlusconi, né tantomeno Clavicular”. Perché se c'è una persona che non ha mai avuto bisogno di sembrare perfetta per convincere gli altri, quella è proprio lei. Giorgia Meloni, la nostra grande Madre d’Italia. La nostra Dea Bianca dai capelli biondi, nostra madre tortura tabagista che vogliamo con le labbra consumate dalla nicotina, non decisa a coprirsi il volto di palate di fondotinta, né tanto meno di lifting vari. Vogliamo le occhiaie, le rughe. Vogliamo te. Vogliamo ancora le tue smorfie, gli occhi spalancati, il sopracciglio che si alza, il sorriso ironico, le incazzature e i cazziatoni in pseudo-romanaccio ai tuoi nemici politici. Basta con la diplomazia dei vertici Nato. Basta con la politica estera. Ci manca la Garbatella. Ci mancano i video in cui in francese spieghi che il Duce è stato un grande statista. Quando chiudo gli occhi e ascolto la sua voce, la riconosco dopo tre parole. Se li apro, o almeno era così fino a qualche anno fa, riconoscevo anche ogni singola emozione che le passava sul volto.