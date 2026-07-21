Cos'è lo “scudo penale” per i poliziotti evocato dopo la morte di Fakir a Bologna? Le “cause di giustificazione”, il registro speciale e le possibili conseguenze per i due agenti. E all'estero esistono modelli simili?

La vicenda di Abderrahim Fakir, morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia, ha riacceso il dibattito sullo scudo penale. Alcuni lo mettono tra virgolette, “scudo penale”, per lasciare intendere che si tratti più di un concetto giornalistico che non di una vera e propria misura giuridica a protezione di specifiche categorie di persone, come medici e forze dell'ordine, da procedimenti penali nell'esercizio delle loro funzioni. Non a caso i tecnici preferiscono definirlo “scudo procedurale”, proprio perché parliamo di qualcosa che non elimina la responsabilità penale e non impedisce lo svolgimento di un processo in caso di elementi di responsabilità, ma che semmai modifica il momento (e le modalità) dell'iscrizione di una o più persone nel registro degli indagati. Per quanto riguarda il caso Fakir, la Procura ha aperto un fascicolo nei confronti di sei persone, i due agenti e i quattro soccorritori presenti in via, per omicidio colposo, anche se nessuna di queste risulta formalmente indagata. Il motivo risiede nel decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 febbraio, e che ha avuto il via libera finale alla Camera in quel di aprile: chi commette un reato con “causa di giustificazione” non è più automaticamente indagato, ma iscritto in un registro speciale.