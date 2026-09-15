Apple fa incaz*are i mancini: il nuovo iPhone Fold da 2.300 euro ha un design pensato solo per i destri. Davvero nessuno ci aveva pensato?

E se qualcuno a Cupertino avesse commesso un errore? Se l'ultimo iPhone sviluppato da Apple contenesse davvero un problema di utilizzo non trascurabile per una parte della popolazione che ne comprometterebbe l'esperienza? Sembrano domande assurde ma gli utenti statunitensi hanno iniziato a porsele sui social con una notevole insistenza. I media hanno surfato l'onda e il risultato è ben raccontato in svariati articoli che mettono in dubbio l'efficienza del nuovo iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole della Mela. Il guaio sarebbe tutto nel suo design. Sì, ok, ha due schermi, è sottile come un passaporto, è elegante e ha una super fotocamera. E quindi? C'è chi pensa che il dispositivo sia stato realizzato pensando a una sua fruizione... soltanto da parte dei destrimano. Le segnalazioni sono infatti arrivate da numerosi utenti mancini preoccupati di non riuscire a gestire al meglio (o addirittura di non poter usare del tutto) alcune funzionalità dell'iPhone. Il motivo, insomma, risiederebbe nel design del telefono.
L'interfaccia e alcuni comandi del nuovo iPhone Duo, compresi il sensore di sblocco e i tasti di controllo, si trovano prevalentemente sul lato destro del dispositivo. “Sembra pensato per i destrorsi. Apple ha tradizionalmente ignorato gli inconvenienti dell'interfaccia utente per i mancini, ma con lo schermo interno così fortemente orientato verso i destrorsi nella disposizione dell'interfaccia, potrebbe effettivamente diventare un problema e non solo un inconveniente”, si legge in un commento postato su un popolare forum Mac. “Il fatto di aver messo i tasti di controllo completamente ammassati sul bordo destro sembra un attacco personale diretto al 10% di noi che siamo mancini”, ha scritto un altro utente su reddit. A differenza di un iPhone tradizionale, dove le barre di navigazione e i comandi sono generalmente disposti orizzontalmente nella parte superiore o inferiore dello schermo, sul Duo sono concentrati lungo un lato del dispositivo. La scelta riguarda anche il Touch ID, che sostituisce il Face ID sul nuovo iPhone ed è integrato nel pulsante laterale.
Gli utenti mancini stanno già parlando di un possibile difetto di progettazione nel nuovo smartphone di Apple. Un difetto che temono possa renderlo scomodo o addirittura “inutilizzabile”. Altri appassionati hanno tuttavia scritto che la lateralizzazione dei comandi non determina necessariamente quale mano si usa per utilizzare uno smartphone. “Sì, sono mancino e ho un Fold 7. La gente si adatterà. Non è davvero un problema”, ha commentato un utente sul web. Certo, la maggior parte dei consumatori non ha ancora utilizzato l'iPhone Duo - in uscita nelle prossime settimane - dunque il dibattito rimane al momento teorico. In ogni caso Apple non ha ancora annunciato una versione del dispositivo dedicata ai mancini (circa il 10-12% della popolazione mondiale).