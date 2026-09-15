Apple fa incaz*are i mancini: il nuovo iPhone Fold da 2.300 euro ha un design pensato solo per i destri. Davvero nessuno ci aveva pensato?

E se qualcuno a Cupertino avesse commesso un errore? Se l'ultimo iPhone sviluppato da Apple contenesse davvero un problema di utilizzo non trascurabile per una parte della popolazione che ne comprometterebbe l'esperienza? Sembrano domande assurde ma gli utenti statunitensi hanno iniziato a porsele sui social con una notevole insistenza. I media hanno surfato l'onda e il risultato è ben raccontato in svariati articoli che mettono in dubbio l'efficienza del nuovo iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole della Mela. Il guaio sarebbe tutto nel suo design. Sì, ok, ha due schermi, è sottile come un passaporto, è elegante e ha una super fotocamera. E quindi? C'è chi pensa che il dispositivo sia stato realizzato pensando a una sua fruizione... soltanto da parte dei destrimano. Le segnalazioni sono infatti arrivate da numerosi utenti mancini preoccupati di non riuscire a gestire al meglio (o addirittura di non poter usare del tutto) alcune funzionalità dell'iPhone. Il motivo, insomma, risiederebbe nel design del telefono.