Da Chimutengo a Gilettengo. A Lo Stato delle Cose Fabio Mazzoni di Urban Vision interviene in diretta, ma molte cose continuano a non tornare. Eccole tutte

Nell'intervista di ieri sera, rilasciata al direttore di MOW Moreno Pisto e mandata in onda a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, l'ex socio africano di Lavitola Ben Chimutengo ha detto cose pesantissime contro il faccendiere e suoi soci nel progetto del carbon credit: Fabio Mazzoni e Gianluca De Marchi (soci di Neutralia ma anche Presidente e CEO di Urban Vision, società che si occupa di affissioni pubblicitarie e comunicazione). Ha parlato di possibile riciclaggio, di soldi che attraverso di lui e della società Afrocarbon passavano da Neutralia alle società africane di Lavitola in Zimbabwe, Camerun e Sudafrica. Un giro strano, che lo avrebbe spinto a segnalare alle autorità e a congelare i conti.

Delle rivelazioni che hanno scatenato la reazione immediata dell'amministratore di Neutralia Fabio Mazzoni che ha scritto alla redazione di Giletti: “Neutralia non ha mai impartito nessuna disposizione a Chimutengo che lo autorizzasse a gestire i fondi di Neutralia per finalità diverse dal progetto AfroCarbon”.

Questa mattina subito dopo è uscita sul Fatto Quotidiano un'intervista-difesa di Mazzoni. Al quotidiano il Presidente di Urban Vision dice di non essere a conoscenza dell'esistenza di Future Awaits South Africa, la gemella sudafricana del brand Lavitola gestita da Chimutengo per conto del faccendiere, da cui lo stesso Lavitola avrebbe effettuato prelievi di denaro per finalità personali tra il settembre del 2024 e il luglio del 2025.

Ammette poi i pagamenti a Tavares, “riferiti a un nominativo che ci era stato indicato come quello di un collaboratore del progetto”, escludendo però pagamenti effettuati “personalmente al sig. Lavitola, dal momento che gli unici bonifici effettuati sono stati ‘in favore delle società e dei fornitori coinvolti nello sviluppo del progetto’, e si sono interrotti, ‘dopo i fatti di cui abbiamo appreso’”. Dunque con la sospensione dell'accordo a marzo 2026, ma anche in questa difesa c'è più di qualcosa che non torna, analizziamole.