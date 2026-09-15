Signori, Francesco Cancellato ospite di Gioventù Nazionale è una notizia e vi spieghiamo perché: dalla strategia anti Vannacci della Premier al cambio di passo de Il Giornale

Bye bye estrema destra. Addio Casapound e preparati Generale Vannacci a subire il peso delle inchieste che la stampa di centro-destra ora ti scatenerà addosso. Ora che M & M (Meloni e Marina) hanno raggiunto un’intesa e individuato un nemico in comune. Ora, dunque, è il centro l’obiettivo ed è quindi un salotto romano del “volemose bene”. Un salotto del “ma non sapete neanche scherzare” alla TheJournalai. Donzelli, tra l’altro, non è nuovo a questo genere di iniziative e aveva già dato il la a questo processo di appeasement e di fair play molto alla Berlusconi con i media più progressisti a partire dalla gustosa ospitata a Nessuno Escluso di Will, condotto da Pietro Forti. Questo non vuol dire che non vi debba più essere un confronto, ma certi argomenti, si sa, è meglio affrontarli senza la pretesa di avere ragione a tutti i costi. Con leggerezza. Agli aventi diritto di voto che si collocano in un centro, che sia sinistra o destra, non bisogna dare fastidio con la rabbia e d’altronde, non ve ne sarebbe motivo.