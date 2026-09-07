Vale il perdono e fan*ulo 2015! A Misano ricordiamoci di Marc Marquez in quella foto

Ricordiamocelo: chi domenica starà sugli spalti a fischiare quel braccio offeso non starà insultando un campione. Starà solo cercando di esorcizzare un fantasma. Fischia perché è più facile odiare il ricordo di un torto che ammettere la grandezza di chi si è fatto smontare e rimontare i pezzi d'osso per sette volte pur di continuare a vincere. Il dolore cambia la pelle delle persone: brucia le arroganze giovanili e ti lascia in mano solo l'essenziale. Fino a ammettere che la pista – intesa come competizione - è l'unico posto al mondo dove quella carne martoriata fa male un po’ di meno. E ha pure un valore in più.

Guardiamo la foto prima di staccare il biglietto all’ingresso del Misano World Circuit Marco Simoncelli nel fine settimana che sta arrivando. Guardiamo quella spalla scavata e pensiamoci bene. Marquez non ha bisogno della nostra assoluzione: dai fischi e dall'aria velenosa ha sempre succhiato energia per battere tutti. Il perdono serve a noi. Serve a chi ama questo sport per ricordarsi che di fronte a un uomo che ha attraversato l'inferno per tornare in sella, l'unica risposta civile è il rispetto. O, al limite, un silenzio chiarissimo.